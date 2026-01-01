Avec HeyGen, la création vidéo est considérablement plus rapide, ce qui se traduit directement par des économies. Au lieu de dépendre de processus de montage lents ou d’allers-retours avec les équipes de production, les utilisateurs peuvent générer des vidéos en quelques minutes grâce à des modèles et des outils intuitifs. Les mises à jour sont rapides et simples — modifier un script, changer de langue ou actualiser l’image de marque ne signifie plus repartir de zéro avec notre créateur de vidéos IA. Cette efficacité réduit les heures facturables et minimise les retards, aidant les équipes à rester agiles et attentives à leur budget.