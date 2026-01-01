Avec HeyGen White Glove, vos vidéos sont réalisées pour vous de A à Z. Envoyez-nous simplement un message et nous travaillons à vos côtés pour planifier, peaufiner et créer vos vidéos. Publiez chaque semaine et devenez le visage que les acheteurs de votre marché reconnaissent et en qui ils ont confiance.

C’est vous, pas de la bouillie d’IA

Votre vidéo doit vous ressembler et sonner comme vous, car votre réputation est en jeu. Votre visage est votre marque, et le réalisme est ce qui permet à cette marque de se développer en toute sécurité. Classé n°1 des avatars les plus réalistes par G2, pour que l’agent que votre marché voit, ce soit vous.