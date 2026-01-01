Devenez le visage de confiance de votre marché, sans jamais avoir besoin de caméra
L’immobilier repose sur la confiance, et la confiance naît de votre présence. Transformez votre visage, votre voix et votre expertise locale en vidéos que votre marché voit chaque semaine. Le tout sans caméra, sans équipe et sans compétences en montage.
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Vidéos créées
Langues et dialectes
Tous les formats vidéo dont votre marché a besoin, avec vous en vedette
Mises en avant de biens, actualités du marché, guides de quartiers et présentations d’agents, déjà intégrés et prêts à l’emploi. Choisissez le format qui vous convient, et HeyGen le transforme en une vidéo finalisée avec votre voix, prête à être publiée.
Renforcez votre autorité sur votre marché grâce à des mises à jour vidéo régulières qui vous positionnent comme l’expert local de confiance.Créez votre propre vidéo
Sublimez vos annonces de luxe avec des visuels cinématographiques dignes du grand écran, qui suscitent l’émotion et justifient des tarifs premium.Créez votre propre vidéo
Établissez instantanément la confiance avec les acheteurs en mettant votre visage et votre voix sur chaque annonce.Créez votre propre vidéo
"Être physiquement assis devant une caméra ne me rapporte pas un centime. C’est en écrivant les scripts, en les présentant et en les diffusant que l’argent arrive."
Scott Henninger
Courtier affilié
Trois étapes pour un(e)
vidéo qui est vous
Étape 1 - Enregistrez-vous
Passez 15 secondes devant une caméra. HeyGen capture votre visage, votre voix et votre manière de vous exprimer. N’importe quel téléphone, n’importe quel arrière-plan.
Étape 2 - Choisissez votre format
Choisissez le type de vidéo dont vous avez besoin : mise à jour du marché, visite guidée d’un bien ou mise en avant d’une annonce. Nous rédigeons le script pour vous, ou vous pouvez coller le vôtre.
Étape 3 - Publiez-la
Passez en revue la vidéo finalisée, apportez les derniers ajustements, puis partagez-la avec votre marché. Formatée pour Instagram, Facebook ou YouTube.
Des vidéos cohérentes sans les coûts de production
Dans un monde où la vidéo est reine, 75 % des propriétaires préfèrent confier la vente de leur bien à un agent qui utilise la vidéo. Mais le problème n’est pas la difficulté technique de la vidéo. C’est le fait qu’être présent de façon régulière vous coûte du temps, du budget, de l’énergie et du confort devant la caméra, semaine après semaine.
La barrière de production
Pas de temps, pas d’équipe, pas de matériel et aucune compétence en montage. Une seule vidéo d’annonce peut vous prendre la moitié de la journée.
La barrière de confiance
Ne pas vouloir être devant la caméra tous les jours, ni s’épuiser à le faire. Vous êtes un agent, pas un acteur.
La barrière de distribution
Chaque plateforme a besoin de sa propre version : Instagram, YouTube, TikTok et l’email. Une seule vidéo ne suffit pas.
La barrière de confiance
La bouillie d’IA mine votre crédibilité. Pour instaurer la confiance, une vidéo qui a l’air artificielle est pire que l’absence de vidéo.
Apparaissez comme l’expert local que vous êtes
Développez votre activité en apparaissant en personne. HeyGen pour l’immobilier est conçu pour la façon dont les agents travaillent réellement, afin que votre visibilité ne soit plus en concurrence avec votre travail.
Soyez présent de façon constante
L’immobilier, c’est avant tout une histoire de relations. Les meilleurs agents gagnent parce que les gens les connaissent déjà avant même d’avoir besoin d’eux. Transformez votre visage, votre voix et votre expertise locale en vidéos régulières, pour que le fait d’être présent ne soit plus en concurrence avec le temps passé à faire votre travail.
Conçu pour l’immobilier
Commencez à partir des vidéos que les agents réalisent déjà : mises en avant de biens, actualités du marché, guides de quartier et présentations d’agents. Pas d’écran vide, pas de modèle générique à adapter à votre travail, seulement les formats que l’immobilier utilise déjà.
Service clé en main HeyGen
Avec HeyGen White Glove, vos vidéos sont réalisées pour vous de A à Z. Envoyez-nous simplement un message et nous travaillons à vos côtés pour planifier, peaufiner et créer vos vidéos. Publiez chaque semaine et devenez le visage que les acheteurs de votre marché reconnaissent et en qui ils ont confiance.
C’est vous, pas de la bouillie d’IA
Votre vidéo doit vous ressembler et sonner comme vous, car votre réputation est en jeu. Votre visage est votre marque, et le réalisme est ce qui permet à cette marque de se développer en toute sécurité. Classé n°1 des avatars les plus réalistes par G2, pour que l’agent que votre marché voit, ce soit vous.
Votre présence, à grande échelle
Votre réputation est en jeu à chaque publication. Un contenu générique généré par l’IA, qui ne vous ressemble ni dans le ton ni dans le style, est pire que de ne rien publier du tout. HeyGen pour l’immobilier repose sur une seule exigence : est-ce que cela vous ressemble vraiment ?
Les vidéos que votre marché attend de voir
Commencez à partir des formats que les agents utilisent déjà. Pas de page blanche, pas de devinettes sur ce qu’il faut publier.
Restez présent à l’esprit, sans effort
Tenez votre réseau informé et présent à l’esprit grâce à une vidéo récurrente animée par un avatar, qui transforme les statistiques du marché local en contenu à envoyer chaque semaine ou chaque mois, sans avoir à vous placer devant une caméra.
Soyez l’agent dont votre marché se souvient
Affirmez-vous comme l’expert local que vous êtes déjà, sans caméra, sans équipe et sans corvée hebdomadaire.