HeyGenpour l’immobilier

Devenez le visage de confiance de votre marché, sans jamais avoir besoin de caméra

L’immobilier repose sur la confiance, et la confiance naît de votre présence. Transformez votre visage, votre voix et votre expertise locale en vidéos que votre marché voit chaque semaine. Le tout sans caméra, sans équipe et sans compétences en montage.

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G2G2 n°1 pour les avatars les plus réalistes
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13 500+

Agents

118M+

Vidéos créées

177+

Langues et dialectes

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
Cas d’utilisation

Tous les formats vidéo dont votre marché a besoin, avec vous en vedette

Mises en avant de biens, actualités du marché, guides de quartiers et présentations d’agents, déjà intégrés et prêts à l’emploi. Choisissez le format qui vous convient, et HeyGen le transforme en une vidéo finalisée avec votre voix, prête à être publiée.

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Mise à jour du marché

Renforcez votre autorité sur votre marché grâce à des mises à jour vidéo régulières qui vous positionnent comme l’expert local de confiance.

Créez votre propre vidéo
Visite cinématographique

Sublimez vos annonces de luxe avec des visuels cinématographiques dignes du grand écran, qui suscitent l’émotion et justifient des tarifs premium.

Créez votre propre vidéo
Visite hébergée

Établissez instantanément la confiance avec les acheteurs en mettant votre visage et votre voix sur chaque annonce.

Créez votre propre vidéo
Annonce mise en avant

Mettez rapidement vos nouvelles annonces en ligne avec une vidéo percutante, narrée par un avatar et créée à partir de photos existantes.

Créez votre propre vidéo
Témoignages clients

Plébiscité par les agents immobiliers partout aux États-Unis.

3 héconomisés à chaque session de tournage
2 hpour produire une vidéo de plus de 10 minutes

"Être physiquement assis devant une caméra ne me rapporte pas un centime. C’est en écrivant les scripts, en les présentant et en les diffusant que l’argent arrive."

Scott Henninger

Courtier affilié

Comment ça marche

Trois étapes pour un(e)

vidéo qui est vous

Étape 1 - Enregistrez-vous

Étape 1 - Enregistrez-vous

Passez 15 secondes devant une caméra. HeyGen capture votre visage, votre voix et votre manière de vous exprimer. N’importe quel téléphone, n’importe quel arrière-plan.

Étape 2 - Choisissez votre format

Étape 2 - Choisissez votre format

Choisissez le type de vidéo dont vous avez besoin : mise à jour du marché, visite guidée d’un bien ou mise en avant d’une annonce. Nous rédigeons le script pour vous, ou vous pouvez coller le vôtre.

Étape 3 - Publiez-la

Étape 3 - Publiez-la

Passez en revue la vidéo finalisée, apportez les derniers ajustements, puis partagez-la avec votre marché. Formatée pour Instagram, Facebook ou YouTube.

Des vidéos cohérentes sans les coûts de production

Dans un monde où la vidéo est reine, 75 % des propriétaires préfèrent confier la vente de leur bien à un agent qui utilise la vidéo. Mais le problème n’est pas la difficulté technique de la vidéo. C’est le fait qu’être présent de façon régulière vous coûte du temps, du budget, de l’énergie et du confort devant la caméra, semaine après semaine.

La barrière de production

Pas de temps, pas d’équipe, pas de matériel et aucune compétence en montage. Une seule vidéo d’annonce peut vous prendre la moitié de la journée.

La barrière de confiance

Ne pas vouloir être devant la caméra tous les jours, ni s’épuiser à le faire. Vous êtes un agent, pas un acteur.

La barrière de distribution

Chaque plateforme a besoin de sa propre version : Instagram, YouTube, TikTok et l’email. Une seule vidéo ne suffit pas.

La barrière de confiance

La bouillie d’IA mine votre crédibilité. Pour instaurer la confiance, une vidéo qui a l’air artificielle est pire que l’absence de vidéo.

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Pourquoi HeyGen pour l’immobilier

Apparaissez comme l’expert local que vous êtes

Développez votre activité en apparaissant en personne. HeyGen pour l’immobilier est conçu pour la façon dont les agents travaillent réellement, afin que votre visibilité ne soit plus en concurrence avec votre travail.

Soyez présent de façon constante

L’immobilier, c’est avant tout une histoire de relations. Les meilleurs agents gagnent parce que les gens les connaissent déjà avant même d’avoir besoin d’eux. Transformez votre visage, votre voix et votre expertise locale en vidéos régulières, pour que le fait d’être présent ne soit plus en concurrence avec le temps passé à faire votre travail.

Conçu pour l’immobilier

Commencez à partir des vidéos que les agents réalisent déjà : mises en avant de biens, actualités du marché, guides de quartier et présentations d’agents. Pas d’écran vide, pas de modèle générique à adapter à votre travail, seulement les formats que l’immobilier utilise déjà.

Service clé en main HeyGen

Avec HeyGen White Glove, vos vidéos sont réalisées pour vous de A à Z. Envoyez-nous simplement un message et nous travaillons à vos côtés pour planifier, peaufiner et créer vos vidéos. Publiez chaque semaine et devenez le visage que les acheteurs de votre marché reconnaissent et en qui ils ont confiance.

C’est vous, pas de la bouillie d’IA

Votre vidéo doit vous ressembler et sonner comme vous, car votre réputation est en jeu. Votre visage est votre marque, et le réalisme est ce qui permet à cette marque de se développer en toute sécurité. Classé n°1 des avatars les plus réalistes par G2, pour que l’agent que votre marché voit, ce soit vous.

Votre identité, pas de la bouillie d’IA

Votre présence, à grande échelle

Votre réputation est en jeu à chaque publication. Un contenu générique généré par l’IA, qui ne vous ressemble ni dans le ton ni dans le style, est pire que de ne rien publier du tout. HeyGen pour l’immobilier repose sur une seule exigence : est-ce que cela vous ressemble vraiment ?

G2Avatars les plus réalistes n°1, selon G2
Voix robotique et étrange
Avatar générique, pas vous
Script générique, sans contexte local
Semble généré par l’IA
Nuit à la confiance si repéré

Les vidéos que votre marché attend de voir

Commencez à partir des formats que les agents utilisent déjà. Pas de page blanche, pas de devinettes sur ce qu’il faut publier.

Mise à jour du marché

Restez présent à l’esprit, sans effort

Tenez votre réseau informé et présent à l’esprit grâce à une vidéo récurrente animée par un avatar, qui transforme les statistiques du marché local en contenu à envoyer chaque semaine ou chaque mois, sans avoir à vous placer devant une caméra.

Restez présent à l’esprit, sans effort

Soyez l’agent dont votre marché se souvient

Affirmez-vous comme l’expert local que vous êtes déjà, sans caméra, sans équipe et sans corvée hebdomadaire.

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