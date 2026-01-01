Bienvenue dans votre guide de démarrage rapide des vidéos IA pour l’immobilier
Vous avez des biens à vendre, un marché à conquérir et une marque personnelle à développer ? Avec HeyGen, vous pouvez transformer instantanément votre visage, votre voix et votre expertise locale en contenus vidéo évolutifs de qualité studio, en quelques minutes seulement, pas en plusieurs semaines.
Ce guide vous aidera à passer de l’idée à la vidéo publiée, en renforçant votre présence, votre rapidité et votre crédibilité sur votre marché. Vous apprendrez à créer votre première vidéo, à découvrir les meilleures pratiques essentielles et à explorer des stratégies pour amplifier votre impact sur chaque annonce, chaque canal et chaque communauté d’acheteurs que vous servez.
Principaux cas d’usage : comment les professionnels de l’immobilier utilisent HeyGen
HeyGen est bien plus qu’un simple outil vidéo. C’est un moteur de présence pour les agents, les courtiers et les gestionnaires immobiliers qui gagnent des mandats grâce à la confiance et à la visibilité.
Mises à jour du marché
- Jim McDonner: Est passé de 1 à 2 vidéos par semaine à 5 vidéos par semaine en mettant en place un système de contenu alimenté par l’IA, et il conclut désormais des ventes avec des acheteurs en relocation à Memphis et en Californie qui l’ont découvert grâce à des vidéos éducatives sur YouTube.
Visite guidée cinématographique de la maison
- Craig Veroni: a multiplié son nombre d’abonnés Instagram par 4 en 10 mois et touche désormais plus de 770 000 comptes par mois en publiant 2 HeyGen Reels par jour, conçus autour de contenus d’avatars cinématographiques.
Listing spotlight
- Scott Henninger: a construit l’ensemble de son activité immobilière autour d’une chaîne YouTube animée par des avatars HeyGen, concluant 25 à 30 transactions par an grâce aux prospects générés par la vidéo.
L’état du marketing immobilier
Cet écart est une opportunité. (Enquête technologique NAR 2025)
Video is no longer optional. It's the foundation of how buyers research, choose, and trust the agent they call first.
Le défi
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- La plupart des agents citent le temps et le coût comme leurs principaux obstacles à la création de vidéos régulières.
- Les marchés multilingues exigent des contenus traduits que la plupart des agents ne peuvent pas produire à un coût abordable.
- 46 % des REALTORS utilisent déjà du contenu généré par l’IA. 32 % ne s’y sont pas encore mis. Cet écart représente une opportunité (NAR 2025 Technology Report).
Ce que la vidéo IA permet de débloquer
- Rapidité. Scott Henninger est passé d’une configuration multi-caméras dans son salon à une vidéo finalisée en moins de deux heures.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Évolutivité.Produisez du contenu en série pour plusieurs annonces, marchés ou langues simultanément.
- Cohérence.Maintenez une présence vidéo régulière sur chaque canal sans vous épuiser.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Créer votre première vidéo IA
Introduction
Nouveau dans la vidéo ou en train d’essayer HeyGen pour la première fois ? Cette section vous guidera étape par étape pour vous aider à créer rapidement des vidéos de haute qualité.
Before you hit "Create," clarify your goal. Ask yourself:
- Objectif : Que voulez-vous que cette vidéo accomplisse ? Exemples : générer des demandes d’acheteurs, accroître la notoriété dans votre réseau, entretenir la relation avec d’anciens clients, remporter une présentation de mandat de vente.
- Audience: Who are you speaking to? Examples: first-time buyers, move-up sellers, investor clients, a multilingual community.
- Diffusion : Où cette vidéo sera-t-elle publiée ? Exemples : Instagram Reels, votre page d’annonce, newsletter par e-mail, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Astuce de pro
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"I'm creating a real estate video for [property type/market]. My goal is [goal]. My audience is [audience]. My hook is [hook]. Can you suggest ways to make it more compelling?"
Étape 1 : Configurez votre espace de travail HeyGen pour passer à l’échelle
Pour les agents immobiliers indépendants, votre marque, c’est votre visage. Les acheteurs et les vendeurs choisissent des agents en qui ils ont confiance, et votre avatar IA est le moyen d’apparaître de façon cohérente dans chaque vidéo sans avoir à vous filmer à chaque fois.
Avant de créer votre première vidéo, configurez deux éléments :
- Votre jumeau numérique. C’est votre atout le plus important dans HeyGen. Un enregistrement de 15 secondes suffit pour créer un avatar qui vous ressemble et sonne exactement comme vous. Passez directement à l’étape 2 pour commencer par cela si vous le souhaitez.
- Your Brand Kit. Add your brokerage colors, logo, and fonts so every video is automatically on-brand. Paste your brokerage website URL to auto-import your brand style, or upload assets manually.
Pro tip
Votre double numérique est votre marque. Plus votre enregistrement est naturel et expressif, plus votre avatar reflétera votre véritable personnalité à l’écran.
Étape 2 : Choisir le bon avatar IA
Votre avatar est votre présence à l’écran. Créez un avatar personnalisé qui correspond à votre marque ou, pour une touche personnelle ultime, créez votre jumeau numérique en quelques minutes grâce à la fonctionnalité d’avatar réaliste de HeyGen !
In real estate, trust is the currency that wins listings. Avatar V, trained on a 15-second video of you, delivers the most realistic, full-body digital twin and is the best choice for agents building a personal brand. Avatar IV works great for photo-based looks or non-human characters and is the default engine.
Remarque : HeyGen propose également des avatars publics, si vous souhaitez vous lancer avant que votre jumeau numérique ne soit prêt.
Type d’avatar
Vous aurez besoin de
You'll Get
Idéal pour
Enregistrement vidéo de 15 secondes
A lifelike avatar that captures your specific motion, gestures, and expressions. Powered by Avatar V for full upper-body, cinematic-quality performance.
Agents who want their real face and presence in every video. The most authentic option for personal branding.
1 photo
Un avatar réaliste créé à partir d’une image fixe, avec des mouvements et une synchronisation labiale générés par l’IA. Propulsé par Avatar IV.
Les agents qui ne disposent pas de séquences vidéo ou qui souhaitent un point de départ rapide.
Avatar de stock
No recording needed
Un avatar prêt à l’emploi issu de la bibliothèque de HeyGen, disponible dans un large éventail de styles et de langues.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Avatar généré
Invite de texte
Un avatar entièrement généré par l’IA avec une apparence, des mouvements, une voix et une synchronisation labiale personnalisés.
Branded mascots, fictional personas, or non-human characters.
Astuce de pro
Utilisez la fonctionnalité generating looks de HeyGen pour modifier la pose, l’environnement ou la tenue de votre avatar à l’aide d’un simple prompt texte. Installez-vous dans une propriété de luxe, près d’un lieu emblématique de votre quartier ou dans les bureaux de votre agence, sans quitter votre siège.
Bonnes pratiques : créer le jumeau numérique parfait
Quality in equals quality out. The better your photos, videos, and prompts, the more realistic and polished your avatar will be. Whatever's in your training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Avatar Type
You'll Need
Best Practices
Vidéo de 15 secondes
Enregistrez avec un smartphone en mode cinématique ou en 4K. Utilisez un fond simple avec une lumière naturelle. Soyez expressif : l’énergie que vous mettez dedans est celle que vous obtiendrez en retour. Évitez de couvrir votre visage ou de porter de gros accessoires.
1 photo
Photo de portrait ou photo professionnelle de vous seul, bien éclairée et en haute résolution. Évitez les lunettes de soleil, les chapeaux, les filtres ou la présence d’autres personnes dans le cadre.
Real estate-specific tip
Record your training video in the attire you want to be associated with your brand, whether that's business professional or business casual. Your avatar will mirror that look in every video you generate.
Best practices: creating high quality custom AI voices
HeyGen dispose d’une vaste bibliothèque de voix IA génériques dans plus de 175 langues, dialectes et tonalités émotionnelles, mais parfois, un clone vocal personnalisé qui sonne exactement comme vous est une option encore plus puissante pour instaurer la confiance avec les clients immobiliers.
Type de voix personnalisée
Méthode de création
Idéal pour
Automatic when creating a Hyper-Realistic Avatar
or
Clone vocal réaliste basé sur votre vraie voix et vos intonations. Prend en charge plusieurs émotions.
Un clone vocal qui sonne exactement comme vous
Text prompt specifying attributes (age, accent, gender, tone, pitch, emotion)
Fully AI-generated voice based on prompt.
A consistent branded voice that isn't yours, for team or brokerage-wide content
External AI Voice service (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Realistic voice clone trained on your real voice and intonations. Fine-tune controls vary by service. Great option for a digital twin, but usually requires additional payment.
Contrôle de réglage plus précis
Pour obtenir la meilleure qualité vocale, commencez avec un excellent enregistrement source. Voici comment réaliser une prise de son de grande qualité :
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Speak clearly with natural pauses and slight emotional expression
• Upload multiple samples with different emotional tones for more versatility (for HeyGen Custom Voice Clones only)
Want to dive in deeper?
→ Guide ultime pour un clonage de voix personnalisé hyperréaliste
Best practices: prompt like a pro
Le prompting consiste à formuler et à affiner avec soin des instructions textuelles (appelées prompts) utilisées pour guider les outils d’IA afin de créer du contenu à partir de zéro, comme des images, des animations ou de l’audio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Feature
Fonction
Use it For
Change a Custom Avatar’s pose, surroundings or outfit
Donnez vie aux avatars photo
Creating Custom Avatars (realistic or animated)
Création de voix personnalisées
Prompting best practices
Soyez précis
Plus vous décrivez clairement ce que vous voulez (ton, apparence, geste, émotion), mieux l’IA pourra correspondre à votre vision.
Start with structure
Use a consistent structure: what, who, where, how. This applies to visuals, voice tone, and motion direction.
Inclure le contexte et l’intention
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Utilisez un langage descriptif
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Itérer et affiner
Ne vous contentez pas de votre premier essai. De légers ajustements de vos prompts peuvent conduire à des résultats nettement meilleurs dans tous les types de médias !
Prompting best practices can vary slightly depending on what you’re creating
Explorez les ressources ci-dessous pour approfondir chaque type et tirer le meilleur parti de vos prompts !
Étape 3 : Choisissez votre point de départ
Lorsque vous ouvrez HeyGen en tant qu’agent immobilier, votre page d’accueil affiche quatre formats de vidéo conçus spécialement pour votre activité. Chacun d’eux est un raccourci vers une vidéo finalisée, prête à être publiée.
Format
What it creates
Quand l’utiliser
Mise à jour du marché
Une vidéo professionnelle animée par un avatar, présentant les statistiques et analyses du marché local à votre réseau
Mise à jour hebdomadaire ou mensuelle du marché pour email, Instagram ou YouTube
Visite guidée cinématographique de la maison
Une présentation immobilière digne d’un film utilisant Avatar Shots et Seedance 2 pour créer des scènes cinématographiques de qualité professionnelle
Biens de luxe ou tout autre type de propriété où la qualité visuelle est l’argument de vente principal
Visite guidée hébergée
Une vidéo de type visite guidée avec votre avatar comme hôte à l’écran, présentant les caractéristiques du bien
Vidéos d’annonce standard où vous souhaitez mettre votre présence personnelle au premier plan
Mise en avant de l’annonce
Une présentation concise de l’annonce, narrée par un avatar avec photos du bien et plans de coupe, idéale pour les réseaux sociaux et les pages MLS
Contenu d’annonce prêt rapidement avant la première visite
Using Video Agent
Vous ne recherchez pas l’un des quatre formats ci-dessus ? Vous pouvez aussi utiliser Video Agent pour décrire ce que vous voulez en langage simple. Saisissez les détails de votre annonce, votre audience cible ou le sujet de votre vidéo, et HeyGen générera automatiquement une version complète (script, avatar, visuels et voix off).
Because real estate videos require precision (the right price, address, neighborhood details, and CTA), always take the draft into AI Studio before publishing. In AI Studio you can review and edit the script line by line, swap b-roll, adjust captions, and fine-tune any detail before export.
Pour des conseils de formulation de prompts et des idées de workflows créatifs, consultez le guide de création de prompts pour Video Agent.
Vous voulez aller plus loin ? Découvrez comment utiliser Video Agent dans HeyGen Academy.
Pourquoi c’est parfait pour vous
Tâche
Rédaction de script
Visuels
Narration
Editing
Sous-titres
L’agent vidéo s’en charge pour vous
Transforme votre sujet ou votre prompt en une histoire claire et captivante
Sélectionne automatiquement des vidéos ou images de stock adaptées à votre ton et à votre thème
Ajoute des voix off naturelles, sensibles aux émotions, dans plus de 175 langues
Gère automatiquement le rythme, les transitions et le timing
Generates accurate captions for clarity and accessibility
Astuce de pro : Traitez les prompts comme votre brief créatif. Plus votre idée est claire, plus l’Agent devient performant. Utilisez des prompts précis comme :
- « Créez une vidéo explicative de 90 secondes sur la construction d’une marque personnelle à l’aide d’avatars numériques. »
- « Résume ma dernière newsletter sous forme de script TikTok d’une minute. »
- « Génère une vidéo de lancement de produit avec un rythme dynamique et un ton énergique. »
Considérez les prompts comme des conversations avec votre éditeur : plus vous donnez de détails, meilleurs seront vos résultats.
Pro tips for cinematic results
- Rédigez un brief clair.Considérez votre prompt comme votre direction créative, en précisant le ton, le format et l’objectif. « Créez une vidéo explicative de 90 secondes sur la création d’une marque personnelle avec des avatars numériques. »
- Utilisez des visuels percutants. Importez vos propres vidéos de produit ou des plans de coupe pour une touche personnalisée.
- Itérez rapidement.Prévisualisez, ajustez et régénérez : l’Agent apprend de vos retours.
- Go global. Localize instantly using multilingual voice support.
- Add your avatar. Combine Video Agent with your HeyGen avatar for a cohesive brand.
Raccourci : Utilisez Video Agent pour votre premier brouillon, puis peaufinez ou personnalisez-le dans AI Studio (étape 5). C’est le moyen le plus rapide de transformer des connaissances brutes en vidéo soignée, prête à être publiée.
Vous voulez aller plus loin ?
→ Explorez ces contenus ensuite :
Bonnes pratiques : peaufinez votre vidéo dans AI Studio
Vous voulez davantage de contrôle sur ce que Video Agent a généré ? Importez-le dans AI Studio. C’est là que vous pouvez passer en revue et modifier chaque détail avant que votre vidéo ne soit mise en ligne.
Dans AI Studio, vous pouvez :
- Modifiez le script ligne par ligne. Vérifiez que l’adresse du bien, le prix, le nom du quartier et tous les détails importants sont corrects.
- Remplacez ou générez des plans de coupe. Remplacez n’importe quelle scène par une photo du bien, des images d’archives ou des plans de coupe générés par IA à partir d’une invite textuelle.
- Adjust captions and text overlays. Make sure on-screen text matches your brand style and is easy to read.
- Peaufinez la prestation de votre avatar. Utilisez Voice Director pour ajuster le ton et le rythme, ou les options Pauses et Prononciation pour corriger les noms ou adresses qui ne sonnent pas correctement.
Vous pouvez également rédiger ou modifier des scripts à partir de zéro en utilisant l’outil intégré de rédaction de scripts par IA de HeyGen (tapez « / » dans le panneau de script pour ouvrir les Commandes rapides et choisir Script Writer), ou préparer votre texte en dehors de HeyGen avec ChatGPT, Claude ou Gemini, puis le coller dans l’outil.
Si vous rédigez ou affinez un script avec l’IA, ces étapes vous aideront à obtenir rapidement un excellent résultat :
- Étape 1 : commencez par une consigne claire. Indiquez à l’IA quel type de vidéo vous réalisez (vidéo de mise en vente, mise à jour du marché, guide pour acheteurs), à qui elle s’adresse, l’objectif et le ton.
- Step 2: Add your key details. Include the property address, key features, price, neighborhood, days on market, or whatever data points are central.
- Step 3: Ask for the right structure. Make sure the script is spoken, easy to read, and conversational, not written like a listing description.
- Étape 4 : Relisez et peaufinez. Prévisualisez la vidéo, puis modifiez le script directement dans la timeline. Affinez-le en fonction de ce que vous voyez et entendez.
Sample revision prompts:
- "Faites en sorte que cela paraisse plus sûr de soi et plus enthousiasmant."
- "Ajoutez une accroche d’ouverture plus percutante."
- "Simplifiez la conclusion et rendez l’appel à l’action plus percutant."
- "Donne-moi une version de 30 secondes axée sur les 3 principales fonctionnalités."
Pro tip:
Use AI as your co-writer, not your replacement. The best scripts combine your local expertise with AI's speed. You bring the insight, the AI brings the polish.
Étape 4 : Créez et peaufinez vos scènes dans AI Studio
Il est maintenant temps de donner vie à votre vidéo dans le AI Studio de HeyGen. Concevez votre vidéo en privilégiant la clarté et la fluidité.
- Créez vos scènes en quelques minutes en utilisant le Brand Kit ou les modèles que vous avez configurés à l’étape 1.
- Reinforce your message with on-screen text, like price, address, or a CTA, and trigger them to appear with animation.
- Parcourez la bibliothèque de médias libres de droits de HeyGen pour trouver des plans de coupe de haute qualité, ou générez des plans de coupe cinématographiques à partir d’une simple description textuelle grâce aux modèles vidéo d’IA intégrés directement dans AI Studio.
- Utilisez Avatar Shots pour placer votre avatar dans des scènes cinématographiques de qualité film, idéales pour des vidéos d’annonces haut de gamme ou du contenu pour marques de luxe.
- Utilisez des transitions de scène premium pour donner à votre vidéo une finition fluide et professionnelle.
- Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.
- Utilisez Auto Edit pour supprimer automatiquement les mots de remplissage, les pauses ou les prises indésirables de n’importe quelle séquence que vous importez.
Pro tip
Pour les vidéos d’annonces, essayez de superposer votre introduction avec avatar sur une photo du bien ou sur un plan de coupe extérieur généré par IA en arrière-plan. Cela offre aux acheteurs un repère visuel immédiat avant même qu’ils n’aient vu les photos sur le MLS. Pour le contenu multilingue, utilisez le lecteur multilingue pour regrouper toutes les versions traduites dans un seul lien de partage avec un menu déroulant de sélection de langue.
Vous souhaitez aller plus loin ? HeyGen Academy : AI Studio, une formation vidéo approfondie couvrant toutes les fonctionnalités de montage
Bonnes pratiques : ajuster la prononciation, les émotions et les intonations
Do you need your avatar to sound just right? Real estate scripts include street names, neighborhood names, and local landmarks that AI may mispronounce. HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery.
Fonctionnalité
Comment ça marche
Best for
Pauses et prononciation
Ajoutez des pauses et ajustez la prononciation directement dans le panneau de script
Getting street names, neighborhood names, and community names right
Reproduction vocale
Upload or record audio with your preferred tone and pacing; any avatar delivers it in their own voice
Reproduire exactement l’énergie que vous déployez lors d’une présentation de mandat ou d’une consultation avec un acheteur
Directeur vocal
Façonnez l’émotion et le ton en un clic
Dialing up warmth and excitement for a new listing, or calm reassurance for a buyer guide
Custom voice clone emotions
Téléchargez des enregistrements supplémentaires avec différents tons émotionnels pour votre clone
Ajouter de la portée à votre clone de voix personnel
Vous voulez le voir en action ?
Stratégies pour amplifier l’impact de votre communication à grande échelle
Que vous élargissiez votre réseau, testiez ce qui génère le plus de conversions ou atteigniez de nouvelles communautés d’acheteurs, ces outils avancés aident les professionnels de l’immobilier à se développer avec précision.
Optimisez et itérez comme un pro
Créez plusieurs versions de votre accroche d’annonce, de votre CTA ou de votre introduction et comparez les résultats.
- Dupliquez les scènes pour tester différents points forts ou angles de la propriété.
- Interchangez les avatars ou les voix pour voir à quel ton les acheteurs réagissent le mieux.
- Mesurez le temps de visionnage, les clics et le taux de demandes pour conserver ce qui fonctionne.
Développez votre présence à l’international grâce à la traduction
Découvrez comment traduire et localiser vos vidéos en plus de 175 langues et dialectes, sans doublage ni comédiens voix-off.
Utilisez la fonctionnalité Brand Voice de HeyGen pour garantir la cohérence de vos vidéos traduites en personnalisant la façon dont certains mots sont traités, comme la prononciation du nom de votre agence ou des noms de quartiers.
Les utilisateurs des offres Enterprise et Team peuvent également modifier directement les scripts traduits grâce à notre fonctionnalité Proofread.
Publiez avec le lecteur multilingue. Il fournit un lien de partage unique avec un menu déroulant de langues pour chaque traduction générée dans le dossier.
Astuce de pro
Créez une seule fois votre vidéo d’annonce en anglais, puis générez en quelques minutes des versions en espagnol, en mandarin et en vietnamien. Publiez les trois avec une seule légende : « Intéressé(e) ? Regardez dans votre langue ci-dessous. »
Personnalisez à grande échelle
Apportez une touche personnelle à vos relances acheteurs, à votre prospection vendeurs ou à vos campagnes de sphere marketing grâce aux vidéos personnalisées. En utilisant des éléments dynamiques, comme le nom du destinataire, son quartier ou sa fourchette de prix, vous créez pour chaque contact une expérience unique et plus engageante.
Associez-le à vos intégrations CRM sur HubSpot, Zapier, Make et Clay pour un flux de travail de prospection vidéo entièrement automatisé, et utilisez le mode Batch pour produire des centaines de vidéos personnalisées en une seule fois à partir d’un tableur.
Rendez les concepts visuels
Transformez des idées abstraites en visuels clairs et mémorables.
- Motion designer crée des titres animés, des schémas et des accroches pour les réseaux sociaux à partir de prompts. Idéal pour illustrer des processus, des frameworks et des définitions (utilise des crédits génératifs).
- Banque d’images et écrans: Renforcez l’apprentissage avec des exemples, des plans de coupe ou des superpositions de diapositives.
Transformez une vidéo en huit contenus différents
La plupart des créateurs dans l’immobilier n’ont pas seulement besoin de plus d’idées. Ils ont besoin de meilleurs systèmes. Car une fois que vous avez mis en place le bon système, il devient beaucoup plus facile d’être régulier.
Le workflow le plus puissant dans le contenu immobilier en ce moment, ce n’est pas de filmer davantage. C’est de tirer plus de valeur de chaque vidéo que vous avez déjà créée. Voici comment transformer une visite de bien en huit contenus différents dans HeyGen, sans rien réenregistrer.
Étape 1 : Extraire des shorts avec AI Clipping
Téléchargez votre vidéo source dans AI Clipping. L’outil analyse automatiquement vos séquences et repère les moments forts qui se suffisent à eux-mêmes, sans que vous ayez à faire défiler la timeline manuellement. Choisissez la durée de vos clips (moins de 30 secondes, de 30 à 60 secondes ou plus longs), le format de sortie (vertical, horizontal ou carré) et les sous-titres. Une seule visite guidée d’un bien peut se transformer en 3 à 5 vidéos courtes prêtes à être publiées.
Étape 2 : Créez des variantes d’accroche avec Avatar V / Avatar Shots
Si l’un de vos shorts fonctionne bien mais que vous voulez tester une autre accroche, vous n’avez pas besoin de réenregistrer. Utilisez Avatar V ou Avatar Shots pour générer une nouvelle version d’ouverture du même clip. Voice Director vous permet de corriger des mots ou des phrases spécifiques sans devoir tout reconstruire.
Étape 3 : Traduisez votre meilleur extrait
Prenez votre meilleur contenu court et faites-le passer par Translate Videos. Sélectionnez l’espagnol, le mandarin, le vietnamien ou l’une des plus de 175 langues disponibles. Votre avatar délivre le contenu de manière native dans la langue cible, sans réenregistrement, sans doublage, sans traducteur. Une seule vidéo touche désormais un tout nouveau public d’acheteurs.
Étape 4 : Générer une vidéo d’avatar IA autonome à partir de la transcription
La transcription de votre vidéo est déjà pleine de contenu. Allez dans Projets, ouvrez votre vidéo et cliquez sur Transcription pour obtenir le texte complet. Repérez une phrase ou un passage percutant, collez-le dans Avatar Shots avec votre double Avatar V et générez une nouvelle vidéo autonome. Même expertise, angle différent, aucune caméra nécessaire.
Étape 5 : Transformez la transcription en publications pour les réseaux sociaux
Prenez une partie utile de la transcription, peaufinez-la légèrement, puis publiez-la sous forme de post LinkedIn, de post X, de newsletter par e-mail ou de légende d’analyse de marché. Votre vidéo d’origine génère désormais du contenu au-delà du simple format vidéo.
1 visite de bien devient 1 vidéo longue + 3 formats courts + 1 variation de hook + 1 extrait traduit + 1 vidéo avec avatar IA + 1 post sur les réseaux sociaux = 8 contenus
Et nous sommes encore loin d’avoir atteint la limite. L’objectif n’est pas de produire plus de contenu en travaillant davantage, mais de créer un système qui multiplie la valeur de chaque vidéo que vous réalisez déjà.
Regardez l’intégralité du workflow : Transformez une annonce immobilière en 8 contenus avec HeyGen
Cas d’usage n°1 : mises à jour du marché
Parfait pour :
Des agents qui développent leur cercle d’influence, des chefs d’équipe qui restent présents à l’esprit de leurs anciens clients, et des agences qui positionnent leur marque comme l’autorité locale sur le marché.
L’opportunité
Les agents qui obtiennent des recommandations sont ceux qui restent présents à l’esprit entre deux transactions. Une vidéo hebdomadaire ou mensuelle de mise à jour du marché est le moyen le plus puissant d’y parvenir. La plupart des agents résument les données du marché dans un PDF ou une longue légende. Une vidéo de 90 secondes de votre avatar délivrant les mêmes informations crée un niveau de connexion fondamentalement différent, et fonctionne sur toutes les grandes plateformes.
Fonctionnalités principales :
- Jumeau numérique / Avatar V pour transmettre les mises à jour en votre nom
- PPT/PDF vers vidéo pour convertir automatiquement vos diapositives de données de marché existantes
- Découpage IA pour extraire les moments les plus partageables pour des clips sociaux
- Podcast vidéo pour générer une discussion de marché multi-avatar à partir de votre rapport de données
- Traduisez des vidéos à publier en plusieurs langues pour des zones agricoles multilingues
- Mode par lots pour produire des versions spécifiques à chaque quartier du même modèle de mise à jour avec différentes variables
Témoignage client
Après avoir pris sa retraite de la marine américaine, Jim McDonner est entré dans l’immobilier et s’est retrouvé en concurrence avec plus de 4 000 agents agréés dans le nord-ouest de l’Arkansas, l’un des marchés à la croissance la plus rapide du pays, où près de 40 nouveaux habitants arrivent chaque jour.
Avant HeyGen, la création d’une seule vidéo pouvait prendre presque toute une journée. Même après avoir engagé un vidéaste professionnel pour produire une série de 12 vidéos, il n’en publiait qu’une ou deux par semaine et sautait souvent des semaines entières.
"Ce n’était pas très régulier. Pas étonnant que ma chaîne n’ait pas décollé." Jim McDonner
Après avoir terminé une formation certifiante en IA, Jim a mis en place un flux de travail aujourd’hui presque entièrement automatisé. Il utilise Manus pour analyser les tendances du marché, ChatGPT pour rédiger les scripts, Gamma pour créer des guides d’achat et de relocation, et le Video Agent de HeyGen pour produire des vidéos soignées à partir des éléments de sa marque.
"Je peux passer trois ou quatre heures maximum un lundi matin et créer une semaine entière de vidéos, puis les programmer à l’avance." Jim McDonner
Son approche pédagogique a progressivement orienté son audience vers des acheteurs âgés de 25 à 45 ans. Une campagne de mise en avant éducative a permis de vendre une propriété de 650 000 $ en seulement sept jours. Une autre vidéo a attiré des acheteurs en relocation depuis Memphis, et une campagne ciblant la Californie a généré des demandes de la part d’acheteurs prévoyant de s’installer dans le nord-ouest de l’Arkansas.
"Je n’aurais jamais atteint ne serait-ce qu’une fraction du public que j’ai touché." Jim McDonner
Lisez l’histoire complète : Comment Jim McDonner utilise HeyGen pour se démarquer sur un marché immobilier en pleine croissance
5 vidéos par semaine, contre 1 à 2 auparavant | 3 à 4 heures pour créer une semaine complète de contenu | plus de 1 000 abonnés YouTube
Cas d’usage n°2 : visite guidée cinématographique de la maison
Parfait pour :
Les agents qui mettent en vente des biens haut de gamme ou de luxe, les agences qui construisent une marque à forte production, et tout agent souhaitant que son contenu se démarque visuellement dans un fil d’actualités surchargé.
L’opportunité
La plupart des vidéos d’annonces sont filmées avec un téléphone ou confiées à un vidéaste pour des centaines de dollars par tournage. Une visite cinématographique de la maison avec HeyGen offre une production de qualité film à une fraction du coût et du temps, en utilisant des Avatar Shots propulsés par Seedance 2 pour placer votre avatar dans des scènes visuellement spectaculaires qui reflètent le caractère du bien.
Le résultat a l’allure d’une véritable production. Le processus ne prend que quelques minutes.
Bonnes pratiques :
- Faites correspondre la scène au bien.Utilisez Generating Looks pour briefer les Avatar Shots sur le style du bien : moderne et minimaliste, chaleureux et traditionnel, côtier, urbain. L’arrière-plan doit donner l’impression d’être la maison elle-même.
- Associez la narration de l’avatar aux images du bien. Superposez votre Avatar Shot aux photos réelles de l’annonce ou à des plans d’extérieur générés par IA pour ancrer les acheteurs dans le bien réel avant que les éléments cinématographiques ne prennent le dessus.
- Utilisez l’incrustation d’image pour la narration. Gardez votre avatar visible en tant que narrateur en incrustation pendant que les visuels du bien défilent en arrière-plan. Cela maintient votre présence personnelle sans dominer l’image.
- Gardez un rendu haut de gamme.Les visites de maisons cinématographiques ne sont pas l’endroit pour des incrustations de texte chargées ou des coupes rapides. Laissez les visuels respirer. Utilisez des transitions lentes et des sous-titres épurés.
- Mettez le style de vie en avant. Commencez par faire ressentir le bien avant d’entrer dans les détails techniques : la lumière, l’espace, l’énergie du quartier. Les acheteurs décident d’abord avec leurs émotions.
Fonctionnalités principales :
- Avatar Shots (Seedance 2) : scènes d’avatar de qualité cinématographique générées à partir d’une invite textuelle, l’outil principal pour produire des visites guidées de biens immobiliers au rendu ciné
- Générer des looks : adaptez le décor et l’environnement de votre avatar au caractère du bien à l’aide d’une simple description textuelle
- B-roll génératif : générez des visuels cinématographiques liés au bien immobilier à partir d’une invite textuelle (Sora 2 / Veo 3.1) directement dans AI Studio
- Jumeau numérique / Avatar V : votre double numérique comme narrateur à l’écran
- Mise en page incrustée : gardez votre avatar présent comme narrateur pendant que les visuels du bien occupent tout l’écran
- Montage automatique : nettoyez toute séquence de visite enregistrée avant de l’intégrer à la narration par avatar
- Traduire les vidéos : produisez la visite cinématographique en plusieurs langues pour des acheteurs internationaux ou multilingues
Astuce de pro
Pour une propriété de luxe, générez 3 à 4 prises de vue d’avatar différentes qui correspondent à l’esthétique de la maison (chaleur intérieure, architecture extérieure, style de vie du quartier) et utilisez-les comme transitions de scène entre les temps forts narrés. Cela donne à la vidéo une impression de production complète, sans avoir besoin d’une équipe.
Témoignage client
Craig Veroni est agent immobilier à Vancouver, en Colombie-Britannique, et couvre North Vancouver, West Vancouver ainsi que la ville elle-même. Avant l’immobilier, il a passé plus d’une décennie comme acteur professionnel de cinéma et de télévision, et la vidéo a toujours été au cœur de son activité.
Après qu’un incendie et une inondation ont forcé sa famille à quitter leur maison pendant près d’un an, sa production vidéo s’est complètement arrêtée.
"Nous avions été contraints de quitter notre maison pendant environ neuf mois. Je ne pouvais produire aucun contenu. Je n'avais pas de matériel." Craig Veroni
Lorsqu’il a vu d’autres agents utiliser HeyGen pour développer de nouveaux canaux sociaux avec des avatars IA, il était sceptique. En trois jours, dans un petit groupe de formation, il a créé son jumeau numérique, affiné son flux de travail et publié son premier Reel Instagram.
"J'étais terrifié parce que je suis connu pour mes vidéos. Je pensais que les gens allaient détester ça." Craig Veroni
The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.
Il est passé d’une vidéo par semaine à deux Reels par jour. Dès la première semaine, chaque publication a surpassé tout ce qu’il avait fait lui-même. À trois reprises, des inconnus l’ont arrêté en public pour lui dire qu’ils étaient abonnés.
"La connexion fonctionnait." Craig Veroni
Lisez l’histoire complète : Comment Craig Veroni a développé son marketing immobilier avec HeyGen
4x plus d’abonnés Instagram en 10 mois | 2 Reels publiés par jour avec HeyGen | plus de 770 000 comptes atteints chaque mois
Use case #3: Listing spotlight
Perfect for:
Individual agents, team leads, listing coordinators, and brokerage marketing teams.
L’opportunité
Les annonces vidéo génèrent jusqu’à 403 % de demandes supplémentaires par rapport aux annonces uniquement illustrées de photos, mais la plupart des agents ne produisent aucune vidéo en raison du coût et du temps nécessaires. Une mise en avant de l’annonce avec HeyGen offre une présentation professionnelle, narrée par avatar, en moins de 10 minutes, prête avant la première visite.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
Bonnes pratiques :
- Créez-le avant la première visite.Publiez la mise en avant de votre annonce avant de la diffuser sur le MLS — les acheteurs qui font des recherches en amont la trouveront immédiatement.
- Mettez en avant le style de vie, pas les caractéristiques techniques. Les acheteurs peuvent lire la fiche technique. Racontez l’histoire : la lumière du matin dans la cuisine, la promenade jusqu’au café, l’ambiance du quartier.
- Utilisez la narration en incrustation (picture-in-picture). Gardez votre avatar visible dans un coin comme narrateur pendant que les photos du bien et les plans de coupe (b-roll) défilent en arrière-plan. Cela personnalise la vidéo sans masquer les visuels.
- Keep it under 90 seconds. Save longer formats for luxury properties. 60 to 90 seconds is the sweet spot for most listings.
- Generate multilingual versions immediately. If your market has a significant Spanish or other-language buyer community, translate the spotlight right after you publish the English version.
Fonctionnalités principales :
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin delivers the listing narration as you
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- Generating Looks: place your avatar in a backdrop that matches the property's style
- Generative B-roll: generate cinematic property-adjacent visuals from a text prompt
- Translate Videos: one listing spotlight, 175+ language versions
- Sous-titres : indispensables pour la lecture automatique sans son sur les réseaux sociaux et les plateformes d’annonces
Astuce de pro
Structure de script efficace : Accroche (quelque chose de surprenant ou de marquant, 10 secondes), Points forts du bien (3 à 4 caractéristiques mises en avant par leurs bénéfices pour le mode de vie, 40 secondes), Quartier (accessibilité à pied, écoles, commodités, 20 secondes), CTA (une prochaine étape claire, 10 secondes).
Témoignage client
Scott Henninger has helped buyers relocate to northeast Tennessee and southwest Virginia for nearly two decades. Today, his YouTube channel is the engine behind his entire business: 85 to 90 percent of his clients find him through educational videos about moving to the region.
Avant HeyGen, chaque vidéo obligeait Scott à transformer son salon en studio temporaire : plusieurs caméras, un reflex avec prompteur, une gestion minutieuse de l’éclairage. Comme il fallait tout installer puis tout démonter à chaque fois, il lui arrivait de passer des mois sans rien publier.
"Chaque fois que je recommence à publier des vidéos, mon activité décolle." Scott Henninger
Après être passé à HeyGen, Scott enregistre désormais son audio, le téléverse dans HeyGen pour générer sa vidéo avatar, puis termine le projet dans Final Cut Pro avec des éléments graphiques, des plans de coupe et des titres.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
Depuis qu’il utilise HeyGen, les vidéos de Scott ont cumulé environ 20 000 vues. Un seul spectateur a un jour suggéré qu’elles pourraient être générées par l’IA. Aujourd’hui, il conclut entre 25 et 30 transactions par an, la quasi-totalité de ses clients le découvrant sur YouTube avant même de prendre rendez-vous.
"Être physiquement assis devant une caméra ne me rapporte pas un centime. C’est en écrivant les scripts, en les présentant et en les diffusant que l’argent arrive." Scott Henninger
Lisez l’histoire complète : Comment Scott Henninger utilise HeyGen pour transformer la vidéo en moteur de croissance immobilière
3 heures économisées par session de tournage | 2 heures pour produire une vidéo YouTube de 10 à 15 minutes | Plus de 25 maisons vendues chaque année grâce aux prospects générés par YouTube