Parfait pour :

Les agents qui mettent en vente des biens haut de gamme ou de luxe, les agences qui construisent une marque à forte production, et tout agent souhaitant que son contenu se démarque visuellement dans un fil d’actualités surchargé.

L’opportunité

La plupart des vidéos d’annonces sont filmées avec un téléphone ou confiées à un vidéaste pour des centaines de dollars par tournage. Une visite cinématographique de la maison avec HeyGen offre une production de qualité film à une fraction du coût et du temps, en utilisant des Avatar Shots propulsés par Seedance 2 pour placer votre avatar dans des scènes visuellement spectaculaires qui reflètent le caractère du bien.

Le résultat a l’allure d’une véritable production. Le processus ne prend que quelques minutes.

Bonnes pratiques :

Faites correspondre la scène au bien. Utilisez Generating Looks pour briefer les Avatar Shots sur le style du bien : moderne et minimaliste, chaleureux et traditionnel, côtier, urbain. L’arrière-plan doit donner l’impression d’être la maison elle-même.

Utilisez Generating Looks pour briefer les Avatar Shots sur le style du bien : moderne et minimaliste, chaleureux et traditionnel, côtier, urbain. L’arrière-plan doit donner l’impression d’être la maison elle-même. Associez la narration de l’avatar aux images du bien. Superposez votre Avatar Shot aux photos réelles de l’annonce ou à des plans d’extérieur générés par IA pour ancrer les acheteurs dans le bien réel avant que les éléments cinématographiques ne prennent le dessus.

Superposez votre Avatar Shot aux photos réelles de l’annonce ou à des plans d’extérieur générés par IA pour ancrer les acheteurs dans le bien réel avant que les éléments cinématographiques ne prennent le dessus. Utilisez l’incrustation d’image pour la narration. Gardez votre avatar visible en tant que narrateur en incrustation pendant que les visuels du bien défilent en arrière-plan. Cela maintient votre présence personnelle sans dominer l’image.

Gardez votre avatar visible en tant que narrateur en incrustation pendant que les visuels du bien défilent en arrière-plan. Cela maintient votre présence personnelle sans dominer l’image. Gardez un rendu haut de gamme. Les visites de maisons cinématographiques ne sont pas l’endroit pour des incrustations de texte chargées ou des coupes rapides. Laissez les visuels respirer. Utilisez des transitions lentes et des sous-titres épurés.

Les visites de maisons cinématographiques ne sont pas l’endroit pour des incrustations de texte chargées ou des coupes rapides. Laissez les visuels respirer. Utilisez des transitions lentes et des sous-titres épurés. Mettez le style de vie en avant. Commencez par faire ressentir le bien avant d’entrer dans les détails techniques : la lumière, l’espace, l’énergie du quartier. Les acheteurs décident d’abord avec leurs émotions.

Fonctionnalités principales :

Avatar Shots (Seedance 2) : scènes d’avatar de qualité cinématographique générées à partir d’une invite textuelle, l’outil principal pour produire des visites guidées de biens immobiliers au rendu ciné

Générer des looks : adaptez le décor et l’environnement de votre avatar au caractère du bien à l’aide d’une simple description textuelle

B-roll génératif : générez des visuels cinématographiques liés au bien immobilier à partir d’une invite textuelle (Sora 2 / Veo 3.1) directement dans AI Studio

Jumeau numérique / Avatar V : votre double numérique comme narrateur à l’écran

Mise en page incrustée : gardez votre avatar présent comme narrateur pendant que les visuels du bien occupent tout l’écran

Montage automatique : nettoyez toute séquence de visite enregistrée avant de l’intégrer à la narration par avatar

Traduire les vidéos : produisez la visite cinématographique en plusieurs langues pour des acheteurs internationaux ou multilingues

Astuce de pro

Pour une propriété de luxe, générez 3 à 4 prises de vue d’avatar différentes qui correspondent à l’esthétique de la maison (chaleur intérieure, architecture extérieure, style de vie du quartier) et utilisez-les comme transitions de scène entre les temps forts narrés. Cela donne à la vidéo une impression de production complète, sans avoir besoin d’une équipe.

Témoignage client

Craig Veroni est agent immobilier à Vancouver, en Colombie-Britannique, et couvre North Vancouver, West Vancouver ainsi que la ville elle-même. Avant l’immobilier, il a passé plus d’une décennie comme acteur professionnel de cinéma et de télévision, et la vidéo a toujours été au cœur de son activité.

Après qu’un incendie et une inondation ont forcé sa famille à quitter leur maison pendant près d’un an, sa production vidéo s’est complètement arrêtée.

"Nous avions été contraints de quitter notre maison pendant environ neuf mois. Je ne pouvais produire aucun contenu. Je n'avais pas de matériel." Craig Veroni

Lorsqu’il a vu d’autres agents utiliser HeyGen pour développer de nouveaux canaux sociaux avec des avatars IA, il était sceptique. En trois jours, dans un petit groupe de formation, il a créé son jumeau numérique, affiné son flux de travail et publié son premier Reel Instagram.

"J'étais terrifié parce que je suis connu pour mes vidéos. Je pensais que les gens allaient détester ça." Craig Veroni

The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.

Il est passé d’une vidéo par semaine à deux Reels par jour. Dès la première semaine, chaque publication a surpassé tout ce qu’il avait fait lui-même. À trois reprises, des inconnus l’ont arrêté en public pour lui dire qu’ils étaient abonnés.

"La connexion fonctionnait." Craig Veroni

Lisez l’histoire complète : Comment Craig Veroni a développé son marketing immobilier avec HeyGen

4x plus d’abonnés Instagram en 10 mois | 2 Reels publiés par jour avec HeyGen | plus de 770 000 comptes atteints chaque mois