Créez la vidéo dont votre startup a besoin en quelques minutes, pas en mois
Transformez vos mises à jour en vidéos que les gens regardent vraiment. Avec votre jumeau numérique, vous pouvez rapidement diffuser des annonces vidéo de qualité entreprise par le fondateur, des explications de produit, des publications sur les réseaux sociaux et des formations. Pas de studio. Pas de reprises.
Développez-vous sans ralentir
HeyGen permet aux fondateurs de startups de faire plus avec moins, en créant du contenu vidéo de grande quantité, de haute qualité et évolutif sans épuiser leur budget limité ou leur temps. Concentrez plutôt vos ressources sur le développement de produit et la croissance.
L'avantage débrouillard
La production vidéo traditionnelle est coûteuse et prend beaucoup de temps. HeyGen élimine ces obstacles.
Être présent partout
Développez votre présence avec un jumeau numérique et un clone vocal. Soyez présent pour vos clients, investisseurs et votre équipe sur tous les canaux dès le premier jour.
Avancez à la vitesse d'une startup
Créez des annonces vidéo de fondateur, des explications, des clips sociaux et des formations en quelques minutes avec un script ou une invite. Aucun studio ou équipe nécessaire.
Toujours fidèle à la marque
Verrouillez les polices, couleurs, logos et bandeaux inférieurs avec le Kit de Marque pour que chaque vidéo soit cohérente dès le premier jour.
Votre stratégie vidéo dirigée par les fondateurs, propulsée par HeyGen
Chaque mise à jour mérite une vidéo. Maintenant, cela prend des minutes, pas des mois.
Annonces du fondateur
Lancez des fonctionnalités, partagez des jalons ou mobilisez l'équipe avec un message vidéo du PDG. Enregistrez une fois avec votre jumeau numérique, puis diffusez des vidéos de communication en quelques minutes.
Explications de produit
Transformez des fonctionnalités complexes en démonstrations simples et visuelles. Remplacez des captures d'écran ou modifiez le script et régénérez à tout moment pour que vos exemples de vidéo de démonstration de produit soient toujours à jour avec la dernière version.
Vidéos sociales
Publiez de courts clips qui augmentent la portée et la confiance. Planifiez un mois de publications avec sous-titres automatiques et redimensionnement en un clic pour Product Hunt, LinkedIn, X, YouTube Shorts et TikTok.
Le produit à la croissance la plus rapide sur G2 pour une raison
Moins de production, plus de communication, une croissance plus rapide. Ce sont de véritables résultats de nos clients
Fonctionnalités clés que les fondateurs adorent
Jumeau numérique
Créez une version réaliste de vous-même qui apparaît dans vos vidéos avec des mouvements et expressions naturels. Idéal pour une annonce, une introduction et une vidéo explicative de démarrage.
Clonage de la voix
Faites correspondre votre véritable voix avec une haute fidélité. Modifiez une phrase ou actualisez un paragraphe sans avoir à réenregistrer pour maintenir une cohérence de ton et d'énergie dans toutes vos vidéos.
Mises à jour faciles
Modifiez le script, changez un écran et appuyez sur générer. Pas de nouvelles prises, pas d'attente. Les documents, les visites et les formations restent à jour afin que vous disposiez toujours des meilleures vidéos de démonstration de produit.
Modèles et ratios
Commencez avec des mises en page éprouvées pour les notes de lancement, les vidéos de mise à jour des investisseurs, les explications de fonctionnalités et les clips sociaux. Exportez en format vertical, carré ou paysage en un seul clic.
Sous-titres et légendes automatiques
Améliorer la compréhension et l'accessibilité à travers les canaux, les réunions et les géographies.
Kit de marque
Téléchargez votre logo, vos couleurs, vos polices, vos bandeaux inférieurs et vos écrans d'introduction/de conclusion. Assurez la cohérence sur l'ensemble de votre bibliothèque vidéo.
De l'idée à la vidéo instantanément
Transformez votre voix de fondateur en vidéos attrayantes et conformes à votre marque sans studio ni nouvelle prise.
Enregistrer une fois
Créez votre jumeau numérique et clone vocal grâce à un processus guidé simple. Capturez votre présence une fois, puis soyez partout où cela compte.
Scénarisez-le (ou rédigez l'invite)
Rédigez une consigne, collez votre brouillon ou utilisez l'assistant de script pour affiner le message. Gardez-le concis, humain et prêt à ravir les spectateurs.
Marque et génère
Appliquez votre kit de marque, ajoutez des écrans ou des actifs, choisissez le format d'image, et cliquez sur générer. Des résultats de qualité studio en quelques minutes.
Publier et mettre à jour
Téléchargez, intégrez ou diffusez sur vos canaux en qualité 4k. Modifiez une ligne plus tard, régénérez et gardez chaque vidéo à jour au fur et à mesure que votre produit est expédié.
Certifié pour répondre aux normes mondiales de sécurité et de conformité
Ressources
20 événements incontournables pour les startups
Découvrez 20 événements incontournables pour les startups à San Francisco en 2025 et apprenez comment les fondateurs peuvent utiliser la vidéo HeyGen AI pour présenter leur projet, réseauter et suivre l'évolution.
Programmes de financement et subventions pour les startups
Le guide de financement des startups de San Francisco pour 2025 inclut des subventions actives, des accélérateurs et des programmes de capital-risque avec les montants, les échéances et les critères d'éligibilité pour différents secteurs.
35 capital-risqueurs, accélérateurs et incubateurs
Ce guide de 2025 répertorie 35 des meilleures sociétés de capital-risque, accélérateurs et incubateurs à San Francisco pour aider les fondateurs à trouver les bons investisseurs et programmes pour se développer.
Créer ma vidéo de fondateur
Questions Fréquemment Posées
Qu'est-ce que HeyGen pour les fondateurs ?
HeyGen pour les Fondateurs aide les leaders de startups à créer des vidéos de fondateurs, de produits et d'équipes de qualité studio en quelques minutes grâce à la génération vidéo alimentée par l'IA.
Comment les fondateurs peuvent-ils utiliser HeyGen pour créer les meilleures vidéos de démonstration de produit et vidéos explicatives de produit ?
Les fondateurs peuvent transformer des aperçus de fonctionnalités, des vidéos de mise à jour pour investisseurs ou des guides d'utilisation en vidéos de démonstration et d'explication captivantes en utilisant un script ou une simple invite.
Quels types de vidéos de démarrage fonctionnent le mieux avec HeyGen ?
HeyGen est idéal pour les vidéos de fondateurs, les vidéos explicatives de produits, les vidéos de mise à jour pour les investisseurs, et les vidéos de lancement de produits qui maintiennent les startups visibles et cohérentes.
HeyGen convient-il aux startups en phase de démarrage disposant de petits budgets ?
Oui. HeyGen remplace les équipes de production coûteuses par des outils vidéo AI évolutifs, aidant les startups à communiquer efficacement tout en économisant du temps et de l'argent.
Comment HeyGen protège-t-elle l'image et les données des fondateurs ?
HeyGen respecte les normes SOC 2 Type II, GDPR et CCPA pour garantir la confidentialité, la sécurité et la conformité de chaque jumeau numérique et vidéo.
Comment les startups peuvent-elles utiliser HeyGen pour créer des vidéos de mise à jour pour les investisseurs ?
Les startups peuvent transformer des rapports aux investisseurs classiques en mises à jour vidéo captivantes en quelques minutes. Avec HeyGen, les fondateurs peuvent enregistrer une fois et générer automatiquement des vidéos élégantes prêtes pour les investisseurs qui communiquent clairement les jalons, les métriques et les objectifs.
Qu'est-ce qui rend HeyGen différent des autres créateurs de vidéos pour startups ?
HeyGen utilise l'IA pour créer des jumeaux numériques réalistes et des modèles de marque afin que les fondateurs puissent produire des vidéos explicatives de startups, des démonstrations de produits et des messages vidéo de PDG qui correspondent à leur identité de marque sans dépendre d'une équipe de production.
HeyGen peut-il aider avec des vidéos de lancement de produit et des démonstrations ?
Oui. Les fondateurs peuvent utiliser HeyGen pour créer instantanément des vidéos de lancement de produit ou des exemples de vidéos de démonstration de produit en téléchargeant des ressources, en ajoutant un script et en générant des vidéos alimentées par l'IA qui restent parfaitement conformes à la marque sur tous les canaux.