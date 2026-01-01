Le School of AI est une plateforme éducative fondée par Vivian Aranha, une technologue forte de plus de 20 ans d’expérience dans le web, le mobile et les technologies émergentes. Lancée plus tôt cette année, School of AI a été créée pour aider les étudiants à s’orienter sur un marché de l’emploi difficile en acquérant des compétences pratiques en intelligence artificielle, y compris en IA générative, en systèmes à base d’agents et en outils en rapide évolution.

Ce qui avait commencé comme de petites sessions en direct, organisées comme des stages, a rapidement révélé une opportunité bien plus grande : toucher davantage d’apprenants, plus efficacement, grâce à l’enseignement par la vidéo. Mais créer des contenus vidéo de haute qualité au rythme où l’IA évolue s’est avéré être un défi majeur, jusqu’à ce que Vivian découvre HeyGen.

Développer l’éducation sans alourdir la charge de travail

Depuis le début, la vidéo est au cœur de la façon dont Vivian enseigne. « Je ne suis pas quelqu’un qui apprend dans les livres », a-t-il expliqué. « J’ai besoin de voir les choses en action, comme des travaux pratiques et des vidéos qui expliquent comment les choses fonctionnent. »

Au départ, la School of AI s’appuyait sur des sessions en ligne en direct. Les étudiants ont rapidement demandé à Vivian d’enregistrer les cours afin de pouvoir apprendre à leur propre rythme. Même si cela avait du sens sur le plan pédagogique, cela a entraîné une lourde charge de production.

Avant HeyGen, la création de cours était lente, épuisante et rigide. Vivian a raconté avoir conçu un cours phare sur l’IA en 2024 qui totalisait environ 60 heures de contenu.

« J’ai enregistré tout le cours moi-même », a déclaré Vivian. « Cela m’a pris trois mois, en travaillant presque 40 heures par semaine. »

Pire encore, les outils d’IA évoluent rapidement. Vivian constatait souvent qu’un contenu enregistré un jour était déjà obsolète le lendemain à cause de nouvelles versions de modèles ou de mises à jour de fonctionnalités.

« Il y a eu des moments où je préparais tout le soir, je commençais à enregistrer le lendemain, et je me rendais compte que quelque chose avait déjà changé », a déclaré Vivian. « Je devais tout recommencer. »

À ce rythme, Vivian ne pouvait produire qu’environ quatre cours par an, et il ne s’est même pas rendu compte à quel point c’était limitant avant de découvrir une alternative.

Découvrir HeyGen et repenser ce qui était possible

Vivian a découvert HeyGen pour la première fois en cherchant des traducteurs afin d’étendre ses cours à l’international. Il souhaitait traduire un cours sur l’IA et l’informatique quantique en espagnol et a fait appel à un traducteur humain pour l’y aider.

Au bout de deux semaines, la traduction n’était toujours pas terminée. À peu près au même moment, Vivian a essayé l’essai de HeyGen. Il a téléchargé son cours et, en moins de 15 minutes, la traduction était terminée.

« En quelques heures, j’avais traduit et mis en ligne le cours, et je l’avais rendu disponible pour mon public hispanophone », a déclaré Vivian.

Ce moment a tout changé. Vivian a ensuite traduit entre 20 et 30 cours avec HeyGen et a commencé à explorer d’autres fonctionnalités. Très vite, HeyGen est devenu central non seulement pour la traduction, mais aussi pour la création de contenu elle-même.

Grâce aux scripts et aux enregistrements d’écran, Vivian pouvait se concentrer sur l’enseignement tout en laissant HeyGen gérer la diffusion. Il a reconstruit le même cours d’IA de 60 heures en 2025 avec HeyGen, et la différence a été spectaculaire.

« Ça m’a pris deux semaines au lieu de trois mois, a expliqué Vivian. Pas 40 heures par semaine pendant des mois. Juste environ deux semaines au total. »

Ce qui était auparavant quatre cours par an est devenu quatre cours par mois. « Cela signifie que j’ai soudainement eu 11 mois supplémentaires pour faire d’autres choses », a déclaré Vivian.

Il a même créé un cours complet de deux heures pendant son vol pour la Turquie, travaillant silencieusement dans l’avion grâce au Wi-Fi à bord.

Le tournant pour Vivian est survenu lorsqu’il a créé son double numérique.

« Le moment magique pour moi, c’est quand je lui ai donné un script et que j’ai vu les expressions apparaître », a-t-il déclaré. « Quand il est enthousiaste, il a vraiment l’air aussi enthousiaste que moi. »

Plutôt que de paraître artificiel, l’avatar semblait personnel et expressif. « On ne dirait pas un simple avatar de plus », a déclaré Vivian. « On dirait mon double numérique. »

Ce réalisme émotionnel a aidé Vivian à faire confiance à HeyGen comme principal moyen de créer et de diffuser son enseignement à grande échelle.

Transformer les gains de temps en croissance pour l’entreprise

D’après les estimations de Vivian, HeyGen lui fait gagner 80 à 90 % du temps auparavant nécessaire pour produire du contenu vidéo. Au lieu de créer quatre cours par an, il peut désormais en produire quatre par mois, soit une augmentation d’environ 10x de sa production.

Cette augmentation de la production a un impact direct sur le chiffre d’affaires. « Ce n’est pas seulement un gain de temps, a déclaré Vivian. Ça multiplie mon revenu. »

HeyGen a également permis une portée mondiale considérable. School of AI accompagne désormais des apprenants dans plus de 70 pays, avec des étudiants parlant plus de 60 langues différentes.

La croissance du nombre d’abonnés s’est également accélérée. Alors que Vivian constatait auparavant une progression mensuelle régulière, il a désormais gagné des millions de vues et d’abonnés au cours des huit derniers mois, grâce à un contenu cohérent et multilingue.

Au-delà des chiffres, HeyGen a supprimé les frictions dans le processus créatif. « J’ai complètement oublié à quel point la création de vidéos semblait difficile auparavant », a déclaré Vivian. « Maintenant, je me concentre uniquement sur ce que je veux enseigner. »

Son conseil aux autres est simple : concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux.

« La création de vidéos est une compétence à part entière », a déclaré Vivian. « Laissez HeyGen s’en charger afin que vous puissiez vous concentrer sur l’apprentissage, l’enseignement et la création de valeur. »

À mesure que la School of AI continue de se développer, HeyGen reste le pilier qui permet à Vivian d’enseigner plus rapidement, d’atteindre un public plus large et de suivre le rythme des technologies qu’il aide les autres à maîtriser.

« HeyGen vous aide à créer des vidéos de qualité professionnelle à partir de votre simple script », a-t-il déclaré. « Vous n’avez besoin de rien d’autre. »