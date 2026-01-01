Reid Hoffman est depuis longtemps à la pointe de l’innovation et de la technologie. En tant que cofondateur et premier PDG de LinkedIn, associé chez Greylock et animateur de plusieurs podcasts sur l’IA et l’éthique, Reid a passé des années à explorer comment l’intelligence artificielle peut amplifier — et non remplacer — les capacités humaines. En 2024, il a posé une question audacieuse : puis-je créer un double numérique de moi-même comme outil pour favoriser la communication, la créativité et la présence ?

Cette question a conduit à la création de Reid AI , son double numérique alimenté par l’IA, entraîné sur plus de deux décennies de réflexion publique de Reid à travers des livres, des podcasts, des interviews, des discours et des articles. Cette expérimentation, menée par sa productrice de longue date Margaret Burris, le spécialiste de l’IA Parth Patil, le stratège créatif Ben Relles et Reid lui-même, nécessitait bien plus qu’un simple modèle vocal. Ils avaient besoin d’un moyen de donner vie au double numérique de Reid, visuellement, de manière dynamique et à grande échelle. C’est alors qu’ils se sont tournés vers la puissante fonctionnalité d’avatar interactif de HeyGen.

Étendre sa portée grâce à des médias synthétiques responsables

L’équipe poursuivait deux objectifs : d’abord, explorer comment une personnalité publique de confiance pouvait utiliser l’IA de manière transparente et éthique ; ensuite, étendre la capacité de Reid à communiquer sur différents supports, dans plusieurs langues et auprès de divers publics, sans exiger sa présence constante.

Pour y parvenir, Reid AI utilise HeyGen de plusieurs façons clés. L’avatar de Reid apparaît régulièrement sur ses réseaux sociaux, partageant des analyses et des commentaires opportuns dans sa propre voix et son propre style. Lorsque Reid n’est pas disponible pour assister à des conférences ou à des interventions publiques, son jumeau numérique prend le relais pour prononcer des keynotes et répondre aux questions du public grâce aux fonctionnalités interactives de HeyGen.

HeyGen joue un rôle central pour faire de Reid AI une solution non seulement fonctionnelle, mais aussi expressive et facilement scalable. En seulement quelques minutes de vidéos d’entraînement, l’équipe a créé un avatar plus vrai que nature, capable d’expressions dynamiques, d’une voix naturelle et d’une synchronisation labiale précise dans 9 langues. « Avec HeyGen, Reid peut désormais apparaître dans 9 langues différentes, toutes avec une synchronisation labiale et un ton précis », explique Margaret. « Et grâce aux outils de sous-titrage, nous pouvons adapter ce même contenu à différents formats et publics en toute fluidité. »

Ce n’est pas seulement ce qu’ils produisent, c’est la manière dont ils le font. « Nous travaillions en silos — développement, écriture, tournage, montage », explique Margaret. « Maintenant, je peux rédiger quelque chose avec le GPT de Reid AI, le déposer dans HeyGen et obtenir une vidéo relue et prête à être publiée en moins d’une heure. » Cette agilité leur permet de réagir rapidement à l’actualité, aux événements et aux tendances sur les réseaux sociaux, sans avoir besoin d’un studio ni d’une équipe de tournage.

Un modèle responsable et évolutif pour l’identité numérique

Des grandes conférences aux réunions internes, Reid AI redéfinit ce que signifie « être présent ». L’équipe a déjà déployé l’avatar lors de plus de 20 événements en direct, où Reid AI répond en temps réel aux questions du public et surprend même ses créateurs par la spontanéité et le naturel de ses réponses.

Pour autant, l’équipe est claire sur un point : la transparence est essentielle. Chaque utilisation de Reid AI est signalée comme telle. « Il y a tellement de potentiel ici », explique Ben. « Mais nous devons être intentionnels dans la façon dont nous l’utilisons. Le but n’est pas de tromper qui que ce soit, mais d’amplifier la voix et le leadership d’opinion de manière significative. »

Pour Reid Hoffman, ce projet a toujours consisté à explorer comment l’IA pouvait étendre sa présence de manière réfléchie et utile. Avec HeyGen, cette idée est passée du concept à la mise en œuvre, donnant vie à un double numérique qui soutient déjà la communication en temps réel, l’expression créative et un accès plus large à sa pensée.

« Je suis toujours stupéfait de la rapidité avec laquelle nous sommes passés de quelques minutes de séquences vidéo à un jumeau numérique capable de parler, de répondre et d’étendre la présence de Reid dans le monde entier », explique Ben. « Nous n’en sommes qu’au début et le potentiel est immense. J’ai hâte de découvrir ce que les avatars interactifs peuvent faire à mesure que nous continuons d’expérimenter. »