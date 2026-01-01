Configurer l’authentification SSO SAML avec Okta

Dans cette leçon, vous apprendrez à configurer l’authentification unique (SSO) avec Okta pour votre espace de travail HeyGen.

Le SSO permet à votre équipe de se connecter une seule fois et d’accéder en toute sécurité à HeyGen en utilisant les identifiants de l’entreprise, sans avoir à gérer de mots de passe supplémentaires. Une fois activé et configuré, les utilisateurs peuvent se connecter directement via Okta.

Commencez dans la console d’administration Okta

Commencez par vous connecter à votre console d’administration Okta.

Accédez à Applications, puis sélectionnez à nouveau Applications.

Cliquez sur Créer une intégration d’application.

Choisissez SAML 2.0 comme méthode de connexion, puis sélectionnez Suivant.

Créer l’application HeyGen dans Okta

Lorsque vous êtes invité à nommer l’application, saisissez HeyGen, puis cliquez sur Suivant.

Vous serez maintenant invité à fournir les détails de configuration SAML.

Pour l’ID d’audience (ID d’entité), saisissez :

api2.heygen.com

Pour l’URL de connexion unique (SSO), retournez sur votre tableau de bord HeyGen, allez dans Paramètres, ouvrez l’onglet Sécurité, activez le SSO, puis copiez l’URL SSO fournie.

Collez cette URL dans le champ correspondant dans Okta.

Assurez-vous que l’application transmet l’identité de l’utilisateur au format e‑mail.

La revendication NameID doit utiliser l’adresse e‑mail de l’utilisateur.

Ensuite, ajoutez les attributs utilisateur suivants :

Prénom

Nom de famille

Une fois terminé, faites défiler vers le bas et cliquez sur Suivant.

Sélectionnez Ceci est une application interne, puis cliquez sur Terminer.

Attribuer des utilisateurs à l’application Okta

Une fois l’application créée, ouvrez l’onglet Assignations.

Cliquez sur Attribuer, puis ajoutez les utilisateurs ou groupes qui doivent pouvoir accéder à HeyGen via l’authentification unique (SSO).

Récupérer les valeurs de configuration SAML

Ensuite, ouvrez l’onglet « Sign On » dans Okta et faites défiler la page vers le bas.

Cliquez sur Afficher les instructions de configuration SAML.

Cette page affiche trois valeurs requises :

URL de connexion unique du fournisseur d’identité

Émetteur du fournisseur d’identité

Certificat X.509

Laissez cette page ouverte, car vous aurez besoin de ces valeurs pour terminer la configuration dans HeyGen.

Terminer la configuration dans HeyGen

Retournez sur votre panneau d’administration HeyGen et ouvrez la page des paramètres SSO.

Copiez et collez les trois valeurs depuis Okta dans les champs correspondants de HeyGen, puis cliquez sur Enregistrer.

Votre connexion entre Okta et HeyGen est maintenant configurée.

Testez votre configuration SSO

Pour vérifier que tout fonctionne, rendez-vous sur la page de connexion HeyGen et sélectionnez Se connecter avec SSO.

Si vous y êtes invité, saisissez le domaine de votre entreprise.

Vous devriez être connecté automatiquement avec vos identifiants Okta.

Le SSO est désormais activé pour votre espace de travail HeyGen.

Votre équipe peut se connecter en toute sécurité en utilisant les identifiants de l’entreprise, sans mots de passe ni étapes supplémentaires.