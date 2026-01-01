Accueil Académie Studio IA Comment créer votre premier projet

Comment créer votre premier projet

Dans cette leçon, vous apprendrez à créer votre tout premier projet dans HeyGen et à vous familiariser avec les principaux outils que vous utiliserez sur l’ensemble de la plateforme.

Que vous soyez totalement débutant ou déjà familier avec la création vidéo, ce guide vous aidera à trouver en toute confiance tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer.

Commencez depuis le tableau de bord

Après vous être connecté à HeyGen, vous arriverez sur le tableau de bord. C’est là que se trouvent tous vos projets précédents. Sur le côté gauche de l’écran, vous trouverez le panneau de navigation principal avec un accès à tous les outils de HeyGen.

Pour commencer une nouvelle vidéo, cliquez sur Créer une vidéo.

Vous verrez plusieurs options. Pour créer une vidéo d’avatar personnalisée, sélectionnez Démarrer à partir de zéro. Vous remarquerez peut-être aussi l’option Interactivité, qui ouvre les modèles de Formation & Développement ; cela sera abordé dans une leçon séparée.

Ensuite, choisissez l’orientation de votre vidéo : portrait ou paysage. Vous pourrez la modifier plus tard si nécessaire.

Une fois sélectionné, vous serez dirigé directement vers AI Studio.

Prenez vos repères dans AI Studio

Dans AI Studio, vous pouvez commencer par nommer votre projet. Juste en dessous, vous trouverez l’éditeur de script, où vous pouvez rédiger, modifier et gérer vos scènes. C’est là que vous ajoutez votre script et structurez votre vidéo.

Sous l’éditeur de script, vous trouverez des options pour ajouter de nouvelles scènes, enregistrer ou importer de l’audio, ou insérer des pauses entre les répliques. Vous pouvez également utiliser Voice Director (l’icône en forme de mégaphone) pour contrôler le ton, le rythme et l’expressivité.

En cliquant sur les trois points à côté d’une scène, vous accédez à davantage d’actions, comme régénérer l’audio, rendre la scène pour synchroniser les mouvements des lèvres, passer en mirroring vocal, traduire la scène ou la supprimer. Depuis l’éditeur de script, vous pouvez également changer d’avatar, modifier les voix ou basculer entre les moteurs Avatar Unlimited et Avatar IV Motion.

Travailler avec la chronologie

L’éditeur de timeline vous permet de revoir votre vidéo du début à la fin. Vous pouvez faire glisser la tête de lecture pour prévisualiser des moments précis, voir la durée totale de la vidéo et réorganiser les scènes en les faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.

Vous pouvez également ajouter des scènes à partir de modèles, insérer des scènes vidéo ou des diapositives premium, et créer des transitions fluides entre les scènes à l’aide de l’icône en forme de flèche entre les clips.

Choisissez et personnalisez votre avatar

Au-dessus de la zone de prévisualisation vidéo, cliquez sur Avatars pour sélectionner l’avatar que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez choisir parmi vos propres avatars ou parcourir la bibliothèque publique de HeyGen.

En cliquant sur l’avatar dans la zone de montage, vous ouvrez les options de personnalisation. À partir de là, vous pouvez changer son apparence, ajuster le cadrage, supprimer l’arrière-plan, ajouter un rayon d’angle ou appliquer des animations.

Améliorer les visuels et le design

À côté de l’onglet Avatars, vous trouverez des outils créatifs pour améliorer votre vidéo. Ils vous permettent d’ajouter du texte, de téléverser des médias, d’insérer des éléments, de générer des images IA, de gérer les sous-titres ou de modifier les couleurs d’arrière-plan.

Au-dessus de l’éditeur de script, ouvrez le menu hamburger pour accéder à des outils supplémentaires. À partir de là, vous pouvez enregistrer votre vidéo comme modèle, importer ou télécharger des scripts, consulter l’historique des versions, contacter l’assistance, ouvrir des tutoriels ou changer votre thème.

Dans les options situées à côté du menu hamburger, vous pouvez ajuster l’orientation de la vidéo, sélectionner une charte graphique ou envoyer directement vos commentaires à l’équipe HeyGen.

Collaboration et gestion de projet

Votre travail est enregistré automatiquement, mais vous pouvez également cliquer sur Enregistrer manuellement à tout moment.

Pour collaborer, sélectionnez Inviter des membres pour ajouter des coéquipiers au projet. Les notifications et les commentaires apparaissent dans le panneau supérieur, ce qui facilite la consultation des retours.

Si votre projet comporte plusieurs calques, ouvrez le panneau Calques pour réorganiser les éléments en les faisant glisser au-dessus ou en dessous les uns des autres.

Prévisualisez et générez votre vidéo

Lorsque votre script et vos éléments visuels sont prêts, cliquez sur Aperçu pour regarder votre projet. Si l’avatar semble immobile ou flou, cela signifie que la vidéo n’a pas encore été rendue ; la synchronisation labiale est appliquée lors du rendu.

Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Générer. Vous pouvez renommer votre vidéo, choisir un dossier de destination et sélectionner la résolution de sortie jusqu’en 4K. Si vous utilisez Avatar IV, HeyGen calculera automatiquement votre consommation.

HeyGen traitera votre vidéo et, une fois le traitement terminé, elle apparaîtra dans votre onglet Projets, prête à être examinée, partagée ou téléchargée.