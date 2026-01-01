Accueil Académie Studio IA Comment ajouter des animations et des transitions

Dans cette leçon, vous apprendrez à donner vie à vos vidéos en utilisant des animations, des éléments en mouvement et des transitions de scène dans HeyGen. Ces outils permettent à votre contenu d’être plus dynamique, soigné et engageant, sans nécessiter aucun logiciel de montage externe.

Animez les éléments de vos scènes

Dans HeyGen, vous pouvez animer presque n’importe quel élément, y compris le texte, les images, les icônes et même les avatars.

Commencez par cliquer sur l’élément que vous souhaitez animer. Une fois sélectionné, des marqueurs d’animation apparaissent dans le panneau de script. Ces marqueurs contrôlent le moment où l’élément entre et sort de la scène.

Vous pouvez faire glisser les marqueurs le long de la timeline pour aligner l’animation avec votre script. Ensuite, ouvrez le menu Animation et choisissez un style comme Fondu, Glissement, Zoom ou Pop. Survolez chaque option pour voir un aperçu en direct avant de l’appliquer.

Utilisez le curseur Durée pour contrôler la vitesse de lecture de l’animation. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Aperçu pour voir le rendu dans son contexte.

Ajouter des éléments de mouvement Premium

Pour ajouter une touche visuelle supplémentaire, vous pouvez utiliser les éléments Premium Motion. Ceux-ci incluent des intros animées, des cartes de présentation des intervenants, des titres, des citations et du texte façon machine à écrire, conçus pour fonctionner parfaitement avec les avatars.

Ouvrez l’onglet Éléments, sélectionnez Mouvement, puis faites glisser un élément animé dans votre scène. Vous pouvez personnaliser le texte, le déplacer ou le redimensionner sur le canevas, et contrôler son minutage à l’aide des mêmes repères d’animation.

Prévisualisez la scène pour voir les éléments animés se déplacer naturellement aux côtés de votre contenu.

Ajouter des transitions de scène

Les transitions permettent à votre vidéo de passer en douceur d’une scène à la suivante.

Dans la timeline du bas, survolez l’espace entre deux scènes et cliquez sur le menu à trois points, puis sélectionnez Ajouter une transition de scène. Choisissez parmi des styles comme Fondu, Glissement ou Zoom.

Vous pouvez ajuster la durée de la transition pour la rendre plus rapide ou plus lente, et l’appliquer à une seule transition ou à l’ensemble des scènes de votre vidéo. Un aperçu en direct apparaît dans l’éditeur afin que vous puissiez affiner l’effet jusqu’à ce qu’il vous convienne parfaitement.

Utilisez Magic Match pour une fluidité parfaite

Magic Match est une transition intelligente qui anime automatiquement les éléments partagés entre les scènes.

Si un élément apparaît à la fin d’une scène puis de nouveau au début de la suivante, Magic Match crée un mouvement fluide et continu entre les deux. Pour l’utiliser, copiez l’élément et collez-le dans la scène suivante afin qu’il apparaisse dans les deux.

Cliquez ensuite sur les trois points entre les scènes, choisissez Ajouter une transition de scène, puis sélectionnez Magic Match. HeyGen gère automatiquement l’animation, créant une connexion visuelle fluide.