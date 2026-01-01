I-compress ang Laki ng Video Online

Mag-compress ng laki ng video online sa loob ng ilang segundo habang nananatiling malinaw ang visuals mo. I-upload ang anumang MP4, MOV, MKV o AVI file at gumawa ng mas maliit na bersyon na mas mabilis mag-load at mas madaling i-share. Ginagawang simple, ligtas at mabilis ng HeyGen ang pagpapaliit ng malalaking video file nang hindi nag-i-install ng software at hindi nawawala ang kalidad.
I-export ang mga video sa resolusyong kailangan mo
Dapat kaya mong kontrolin ang kalidad ng video mo nang hindi na kailangang makipagkalikot sa kumplikadong settings. Pinapayagan ka ng online video compressor ng HeyGen na mag-export sa resolution na pinakaangkop sa proyekto mo, kung nagre-resize ka man ng HD footage o naghahanda ng mas magaan na file para sa mabilisang pag-share.
I-upload ang iyong video at pumili mula sa mga resolution tulad ng 4K, 1080p o 720p para makontrol ang laki ng file habang malinaw pa rin ang visuals. Madali itong paraan para i-optimize ang content para sa email, mobile o web platforms nang hindi isinusuko ang linaw.
Kung gusto mong pagandahin ang iyong video bago ito i-compress, gamitin ang Add Photo to Video tool para magdagdag ng mga larawan, overlay, o graphics na magpapaganda at magpapakawili sa iyong content.
Mga Pinakamahuhusay na Paraan sa Paggamit ng Online Video Compressor para Bawasan ang Laki ng File
Hindi kailangang mawala ang visual impact kahit mas maliit ang file. Sa ilang simpleng adjustments, maaari mong i-compress ang mga video mo habang nananatiling malinaw, makinis, at handang i-share. Inirerekomenda ng HeyGen na putulin ang sobrang footage bago mag-export para lumiit ang kabuuang laki ng file at pumili ng 1080p o 720p para sa pinakamainam na balanse ng linaw at compression.
Kung gumagamit ka ng avatars, graphics, o voiceovers, panatilihing simple ang mga eksena para mas gumana nang maayos ang compressor. Laging i-preview ang iyong video bago i-download para masigurong maayos ang itsura ng lahat. Makakatulong ang mga paraang ito para makagawa ka ng mga video na mabilis mag-load at madaling maibahagi sa kahit anong device.
Mas Mabilis na Pagbabahagi sa Pamamagitan ng Online Video Compressor
Mas nagiging madali ang pag-share kapag mas maliit ang video file mo. Ang pag-compress online ay nakakatulong magpabilis ng upload, makaiwas sa email size limits, at masigurong mas smooth ang playback para sa mga manonood mo. Lalo itong kapaki-pakinabang kapag nagpapadala ka ng updates, nagbabahagi ng marketing clips, o naghahanda ng content para sa mga social platform.
Tinutulungan ka ng HeyGen na gumawa ng mas magaan na bersyon ng iyong video nang hindi isinasakripisyo ang linaw. I-export ang iyong file, kopyahin ang maibabahaging link at agad itong ipadala sa mga app, email o anumang platform nang hindi na kailangang maghintay sa malalaking upload.
Paano Madaling I-compress at Ibahagi ang Iyong Video
Ang pag-compress ng iyong video online ay nangangailangan lamang ng ilang simpleng hakbang. I-upload ang iyong file, piliin ang iyong mga setting, at ibahagi ang na-optimize na bersyon nang hindi na kailangang makipag-abalahan sa malalaking attachment o mahahabang oras ng pag-upload.
I-drag at i-drop ang iyong full-resolution na video sa HeyGen workspace. Sinusuportahan ng uploader ang MP4, MOV, MKV, AVI at iba pa.
I-trim ang mas mahahabang bahagi o alisin ang mga hindi nagagamit na clip para mabawasan ang final na laki ng file at manatiling malinis ang iyong video.
Pumili ng 1080p, 720p o iba pang export size na akma sa pangangailangan mo. Aayusin ng tool ang laki ng file batay sa pinili mo
I-download ang na-compress mong video o gumamit ng shareable link para ipadala ito sa email, mensahe, o mga social platform.
Ang Video Size Compressor ay isang online na tool na nagpapaliit ng laki ng file habang nananatiling malinaw at mataas ang kalidad ng iyong video. Tinutulungan ka nitong mag-export ng mga video sa 4K, 1080p o 720p para mas madali itong i-upload, i-share o i-email. Subukan ito dito: Video Size Compressor.
Maaaring bahagyang bumaba ang kalidad dahil sa compression, pero ino-optimize ng HeyGen ang footage mo para manatiling malinaw at smooth kahit sa mas mababang resolution. Ang pagpili ng 1080p o 720p ay nagpapanatiling malinaw ng video mo habang malaki ang nababawas sa laki ng file.
Maaari kang mag-upload ng MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP at iba pang kilalang format. Awtomatikong ino-optimize ng tool ang bawat format para sa mabilis na pag-play at pagiging compatible sa iba’t ibang device.
Oo. Madaling hinahandle ng HeyGen ang malalaking video file at kino-convert ang mga ito sa mas maliliit at madaling i-share na bersyon nang hindi nagha-hang at walang kailangang i-install. Maaari kang mag-compress ng mahahabang video, camera footage, o high-resolution na mga clip.
Kadalasan, tapos na ang pag-compress sa loob ng ilang segundo, depende sa laki ng file mo at sa bilis ng internet. Pagkatapos ma‑process, maaari mo agad i-download ang na-optimize na video o ibahagi ito gamit ang isang link.
Oo. Maaari mong putulin ang mga hindi kailangang bahagi para mas lalo pang lumiit ang laki. Para sa mas eksaktong pag-edit, gamitin ang Online Video Trimmer bago patakbuhin ang compression.
Oo naman. Kung gusto mong maglagay ng mga larawan, logo o sticker bago i-compress, maaari mong pagandahin ang iyong footage gamit ang avatars na tool para mas maging pulido ang resulta.
Oo. Marami sa pangunahing compression features ay available nang libre, at maaari kang mag-compress ng mga video nang hindi nag-i-install ng anumang software. I-upload mo lang ang file, piliin ang resolution, at i-download ang na-optimize mong file.
