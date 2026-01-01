Ang integration ng HeyGen at Sora 2 ay nagbibigay sa mga creator, guro, negosyante, at mga negosyo ng kakayahang gumawa ng cinematic na B-roll, mga eksena, at mga biswal nang direkta sa loob ng kanilang workflow. Pinapabilis, pinauunlad ang pagkamalikhain, at pinapalakas ng integration na ito ang storytelling nang hindi nagdadagdag ng dagdag na mga hakbang.
Naipalabas ang iyong pagkamalikhain
Maaari kang gumawa ng B-roll, mga eksena, at mga visual kaagad gamit lang ang isang simpleng prompt. Pinalalawak nito ang creative range ng bawat video project at hinahayaan kang magmula sa isang ideya hanggang sa kumpletong supporting visuals sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang built-in na AI B-roll generator ng HeyGen.
Walang patid sa daloy ng trabaho
Walang kailangang magpalit ng app, mag-export, o gumamit ng kung anu‑an pang extra na tools. Lahat nangyayari mismo sa HeyGen, kung saan na rin lumilikha ang mga user. Dahil dito, nananatiling simple ang workflow habang nagiging mas dynamic ang bawat video.
Mataas na kalidad na mga visual at layout
Gumamit ng built-in visuals o mag-upload ng sarili mong screenshots, recordings, o brand assets. Pinapanatili ng HeyGen ang malilinis na layout, malinaw na pagkakalagay ng text, at pare-parehong spacing para manatiling nakatutok ang mga manonood sa instruction at hindi sa visual clutter. Bawat scene ay naka-optimize para sa kalinawan at mas madaling pagkatuto., normal
Halaga sa komunikasyon
Maaari kang magdagdag ng linaw gamit ang mga kontekstuwal na visual na sumusuporta sa iyong mensahe. Dahil dito, mas epektibo at mas tumatatak ang komunikasyon. Kasabay nito, nababawasan ang oras ng produksyon nang hindi isinusuko ang pagiging malikhain.
Pinapagana ng OpenAI Sora 2
Ang OpenAI Sora 2 ay ang advanced na modelo para sa pagbuo ng video at audio na nagpapatakbo sa mga bagong storytelling feature ng HeyGen. Nagbibigay ito ng makatotohanang kalidad, eksaktong physics, natural na diyalogo, at mataas na kontrol sa mga multi-shot na sequence. Namumukod-tangi ang Sora 2 sa paglikha ng realistiko, anime-style, at cinematic na AI visuals na may naka-synchronize na sound effects.
Sa HeyGen, direktang magagamit mo na ang kapangyarihang iyon sa loob mismo ng iyong workflow at sa bagong Sora 2 desktop app para sa mga advanced na user.
Paano gumawa ng mga Sora video gamit ang AI
Ang paggawa ng mga video gamit ang AI ay mabilis at simple. Sa HeyGen, maaari mong gawing kumpletong tutorial na video ang mga nakasulat na hakbang gamit ang isang guided workflow na dinisenyo para sa bilis at madaling pag-update.
Piliin ang iyong audience, platform, at learning outcome. Tukuyin kung ano ang dapat maunawaan o magawa ng manonood pagkatapos manood.
I-paste ang iyong mga hakbang o magsulat ng maikling deskripsyon. Awtomatikong gagawa ang HeyGen ng isang kumpletong tutorial na video.
I-edit ang text, palitan ang estilo ng voiceover, ayusin ang visuals, o isalin ang video sa iba pang mga wika.
I-download ang iyong tutorial na video at i-publish ito kahit saan. Maaari mo itong i-update anumang oras sa pamamagitan ng pag-edit ng text at pag-regenerate nito.
Ito ang integrasyon ng Sora 2 video model ng OpenAI sa HeyGen, na nagbibigay-daan sa agarang pagbuo ng B-roll, mga eksena, at mga visual sa loob ng platform. Sa limitadong panahon, maaari kang gumawa ng kahit ilang video nang walang Sora watermark.
Ang OpenAI Sora ay isang makabagong henerasyon ng AI model para sa paglikha ng video at audio. Ginagamit ng Sora app ang teknolohiyang ito upang lumikha, mag-remix, at magbahagi ng mga AI-generated na video na may makatotohanang kalidad, tumpak na pisika, at likas na tunog.
Nag-aalok ang Sora 2 ng makatotohanang kalidad, tumpak na physics, natural na diyalogo, at kontrol sa mga multi-shot na sequence.
Hindi. Lahat ay nangyayari sa loob ng HeyGen nang hindi kailangang magpalit ng app o mag-export ng mga file. Ang Sora 2 desktop app ay perpekto para sa mga creator na gusto ng makapangyarihang AI video generator na may naka-synchronize na audio.
Oo. Dahil nakabatay sa script ang workflow, puwede mong i-edit ang isang hakbang, palitan ang isang eksena, o i-update ang mga termino at mabilis na i-render muli. Mainam ito para sa mga team na mabilis kumilos at kailangang laging bago ang kanilang mga tutorial nang hindi muling nagre-record sa tuwing may pagbabago sa UI o polisiya.
Mananatili sa iyo ang mga karapatan sa content na ginagawa mo, kabilang ang iyong mga script at mga na-export na video. Nakasalalay ang seguridad at access controls sa iyong plan at mga setting ng workspace. Para sa sensitibong training, sundin ang internal na mga patakaran at limitahan ang access sa mga team lang na talagang nangangailangan ng mga asset.
