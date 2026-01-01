I-resize ang iyong video nang mabilis habang nananatiling malinaw, malinis, at handa para sa anumang platform. Tinutulungan ka ng HeyGen na ayusin ang mga sukat sa loob ng ilang minuto, kung kailangan mo man ng vertical na format para sa TikTok, square na layout para sa Instagram, o widescreen na clip para sa YouTube. Sa tamang laki, maipapakita nang maayos ang iyong video, maiiwasan ang hindi kanais-nais na pag-crop, at makakapaghatid ng mas maginhawang karanasan sa panonood.
Kailangan mo bang sakto ang mga video mo sa kahit anong platform?
Magkakaiba ang video requirements ng bawat platform, at kapag mali ang sukat, puwedeng magresulta ito sa awkward na pagkakaputol, distorted na frame, o pagkawala ng mahahalagang detalye. Kapag tama ang pagkaka-resize ng video mo, natural itong bumabagay sa screen, nananatiling malinaw ang kalidad, at mas naipaparating ang mensahe mo nang walang istorbo.
Karamihan sa mga modernong editor ay may mga feature para sa pag-resize, mula sa simpleng pagbabago ng aspect ratio hanggang sa mas advanced na mga kontrol na tumutulong ayusin ang mga nakaunat o distorted na footage. Sa HeyGen, maaari mong i-resize ang iyong video sa paraang pinapadali ang iyong workflow habang tinitiyak na mukhang pulido ang iyong content sa bawat device.
Mga Pinakamainam na Paraan sa Pagre-resize ng Mga Video
• Mga Opsyon sa Aspect Ratio: Puwede kang pumili sa vertical, square, o horizontal na format para sakto ang video sa platform na pagpo-postan mo.
• I-resize Nang Hindi Lumalabo: Ang smart scaling ay tumutulong para manatiling malinaw at smooth ang video kahit baguhin mo ang sukat.
• Custom na Lapad at Taas: Perpekto para sa mga creator na kailangan ng mas eksaktong kontrol sa laki at layout.
• Ayusin ang Na-stretch o Distorted na Clips: I-correct ang footage na na-record sa maling hugis para magmukhang natural ulit.
• Mga Preset para sa Social Platforms: Gamitin ang built‑in na mga sukat para sa TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts at iba pa para makatipid sa oras.
• I-resize ang Mga Video sa Iyong Browser: Baguhin ang laki online nang hindi nagda-download ng software o nagse-setup ng komplikadong tools.
• Gumagana para sa Lahat ng Uri ng Video: Kung social content, product demos, training videos, o long‑form projects man, ang pagre-resize ay tumutulong para magmukhang malinis at maayos ang pagkakagawa ng video mo.
Pagpapalawak ng Abot sa Pamamagitan ng Na-resize na mga Video
Ang pagre-resize ng mga video ay nagbibigay-daan para maging mas nababagay at angkop ang iyong content sa iba’t ibang platform, na nagpapataas ng visibility at potensyal na engagement. Sa tamang laki at format, maaabot ng iyong mga video ang mas malawak na audience at mananatiling mukhang propesyonal saan man ito ibahagi.
Pinapasimple ng HeyGen’s resize video tool ang pagre-resize habang pinapanatili ang kalidad ng video. Sa pamamagitan ng pag-aangkop ng content para magkasya sa mga format na partikular sa bawat platform, napapataas mo ang versatility at engagement. Gamit ang aming intuitive na platform, mabilis at madali mong maiaangkop ang iyong mga video para magamit sa anumang platform o layunin.
I-trim, i-resize, at i-repurpose ang Iyong Mga Video sa 4 na Madadaling Hakbang
Gamitin ang AI-powered na Instant Highlight para mabilis mahanap at maibahagi ang pinakamahuhusay na bahagi ng iyong content.
Piliin ang file mula sa iyong device na gusto mong i-resize.
Pumili ng preset o maglagay ng custom na sukat na tumutugma sa iyong platform.
Gumawa ng maliliit na adjustments para manatiling nasa gitna ang subject kapag nagpapalit ka ng format.
Suriin kung malinaw ang video, maayos ang galaw, at walang hindi kanais-nais na pag-crop.
Gumamit ng smart scaling tool na awtomatikong inaayos ang sukat nang hindi ini-stretch o dinidistorbo ang itsura ng footage mo. Pinapanatili ng HeyGen ang linaw habang nire-resize para manatiling malinaw ang video mo kahit magpalit ka ng format. Para sa pag-trim bago mag-resize, subukan ang Online Video Trimmer
Pinakamainam gumana ang TikTok, Reels at Shorts sa 9:16 na vertical na format, habang sinusuportahan naman ng Instagram feed ang square (1:1) at 4:5. Ang YouTube at mga training video ay akma sa widescreen (16:9). Ang pagpili ng tamang sukat ay tinitiyak na maayos na magdi-display ang content mo sa iba’t ibang platform.
Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na i-resize ang mga video nang direkta sa iyong browser—walang kailangang app, download, o teknikal na setup. I-upload mo lang ang file, piliin ang sukat, at i-export ito bilang malinis na video na handa na para sa anumang platform sa loob ng ilang minuto.
Ang pag-resize ay inaayos ang kabuuang sukat ng iyong video, habang ang pag-crop naman ay nag-aalis ng ilang bahagi ng frame. Kadalasang nagre-resize muna ang maraming creator para tumugma sa platform, saka sila nagku-crop para makuha ang perpektong framing at komposisyon.
Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na i-adjust ang parehong sukat at resolusyon sa isang hakbang, para maangkop mo ang iyong video para sa TikTok, Instagram, YouTube at iba pa nang hindi nagkakaroon ng distortion.
Gamitin ang aspect-ratio correction para maibalik ang natural na proporsyon. Awtomatikong inaayos ng HeyGen ang iyong layout para magmukhang balanse at nasa gitna ang mga subject, sa halip na mukhang nakaunat sa buong frame.
Oo naman. Ang MP4 ay suportado saanman at maaaring i-resize, i-reframe, at i-export nang walang anumang isyu sa compatibility. Pagkatapos mong i-resize, maaari mo ring i-reformat ang iyong clip gamit angRepurpose Video Tool
Pwede kung mali ang pagkakagawa, pero gumagamit ang HeyGen ng optimized scaling para mapanatili ang talas at kulay. Ang pag-preview bago mag-export ay nakakasiguro na mananatiling malinaw at propesyonal ang ni-resize mong video sa iba’t ibang device at platform.
