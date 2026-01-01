Paulit-ulit na Video

Ang paggawa ng loop video ay dapat maging simple, mabilis, at maaasahan. Sa HeyGen, maaari mong gawing makinis at tuloy-tuloy na loop ang anumang clip sa loob ng ilang segundo, nang hindi nagda-download ng software o nag-aaral ng kumplikadong editing tools. Kung gumagawa ka man ng content para sa social media, presentations, o digital displays, binibigyan ka ng HeyGen ng madaling paraan para ulitin ang iyong mga video, kontrolin ang timing, at mag-export ng high-quality na resulta na maganda ang itsura sa anumang platform. Idinisenyo ito para sa mga creator, marketer, at sinumang nangangailangan ng propesyonal na loop video nang walang dagdag na abala.

Tool featured image
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Naghahanap ka ba ng perpektong video loops?

Gumawa ng makinis at tuloy-tuloy na loop videos nang hindi kailangan ng komplikadong editing o software. I-upload ang iyong clip, itakda kung ilang beses ito uulit, at i-export bilang malinis na looping video na maganda ang itsura sa anumang platform. Perpekto para sa social media posts, product demos, background visuals, presentations, at marami pang iba.
Mga Pangunahing Benepisyo
• Mabilis at simple
• Gumagana sa anumang device
• Walang watermark
• Sumusuporta sa MP4, MOV, WebM at iba pa
• Mataas ang kalidad ng export

Magsimula nang Libre →
HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Mga Pinakamainam na Paraan para Gumawa ng Makinis na Loop na Video

Ang magandang loop ay dapat natural at malinis. Kung maikli man o mahaba ang clip na inuulit mo, ilang simpleng hakbang ang makakatulong para magmukhang propesyonal ang video mo.

• Pumili ng clip na may pare-parehong galaw o ilaw
• I-trim ang simula at dulo para natural ang transition
• Panatilihing maikli at may ritmo ang loops para sa social platforms
• Gamitin ang timeline para i-highlight ang pinakamagandang sandali
• I-match ang timing ng audio o panatilihing banayad ang tunog
• I-export sa parehong resolution ng orihinal mong clip

Magsimula nang Libre →
a screenshot of a website that says loop your video footage with one click
Paglikha ng AI Video

Makapangyarihang Loop Video Features na Dinisenyo para Makatipid ka ng Oras

Binibigay ng HeyGen ang lahat ng kailangan mo para gumawa ng malinis at propesyonal na loop nang hindi gumagamit ng kumplikadong software. Bawat feature ay dinisenyo para gawing mabilis at simple ang proseso.
• Seamless Infinite Loops: I-loop ang clip mo nang walang katapusan o magtakda ng custom na bilang ng ulit.
• Timeline Loop Selector: Piliin ang eksaktong bahagi na gusto mong i-loop gamit ang malinaw at simpleng timeline.
• Instant Preview and Fast Export: Makita agad ang loop habang nag-e-edit ka at i-download ito sa loob ng ilang segundo.
• Multi-Format Support: Gumagana sa MP4, MOV, WebM at iba pa.
• All-in-One Editing Tools: Mag-trim, crop, pabilisin, pabagalin, i-mute o magdagdag ng audio direkta mula sa editor.

Para magdagdag ng text, captions o titles sa naka-loop mong video, maaari mo ring gamitin ang HeyGen’s "Add Text or image to Video" na tool. Simple itong paraan para i-level up ang content mo para sa social media o presentations.Magdagdag ng Text o Larawan sa Videona tool. Simple itong paraan para i-level up ang content mo para sa social media o presentations.

Magsimula nang Libre →
a cartoon of a man sitting in front of a fireplace
Paano Ito Gumagana?

Gumawa ng Seamlessly Looping na Mga Video sa 4 na Simpleng Hakbang

Gumawa ng perpektong AI video na may lip-sync na natural ang pag-loop at siguradong mapapanood hanggang dulo ng iyong audience.

Hakbang 1

Mag-input ng Teksto o Mag-upload ng Audio

Magsimula sa malinis na audio file o i-type ang iyong script—sinusuportahan ng HeyGen ang parehong boses at text-to-speech. Isa ito sa mga makapangyarihang feature ng aming AI video generator tools.

Hakbang 2

Pumili ng Avatar

Gumamit ng nagsasalitang AI avatar o mag-sync ng galaw ng labi sa totoong human footage para sa mas natural at buhay na delivery.

Hakbang 3

Pumili ng AI Voice o Mag-upload ng Totoong Footage

Pumili mula sa higit 300 na boses sa mahigit 175 na wika para tumugma sa iyong tono at target na audience. Ang pagpiling ito ay nagpapahusay sa kalidad ng iyong AI-generated na video.

Hakbang 4

Gumawa at Ibahagi ang Iyong Synced na Video

Awtomatikong sine-sync ng HeyGen ang galaw ng labi, boses, at mga ekspresyon ng mukha—i-export at i-share ang iyong AI videos sa loob ng ilang segundo.

Mga Madalas Itanong Tungkol sa Loop Video

Paano ko i-lo-loop ang isang video online gamit ang HeyGen?

I-upload ang iyong MP4, MOV, AVI o WebM file, piliin ang bahagi na gusto mong ulitin at i-preview agad ang loop. Kapag maayos na ang itsura, i-export ang isang HD looping video sa isang click. Para sa mas pulidong timing, maaari mo munang i-refine ang iyong clip gamit ang Online Video Trimmer

Pwede ba akong mag-loop ng video nang libre?

Oo. Pinapayagan ka ng HeyGen na mag-loop ng mga video online nang libre, walang watermark at walang kailangang i-install na software. Maaari mong ulitin ang iyong clip nang maraming beses, gumawa ng walang katapusang loop, at i-export ang isang pulidong file direkta mula sa iyong browser.

Mababawasan ba ang kalidad ng video kapag naka-loop ito?

Hindi. Pinapanatili ng HeyGen ang orihinal na linaw at resolusyon ng iyong video, kaya mukhang tuluy-tuloy at malinaw ang bawat ulit na segment. Kahit ilang beses pa itong i-loop, mananatiling malinis ang na-export mong video at handang i-upload sa mga platform tulad ng TikTok o Instagram.

Pwede ko bang i-loop ang isang bahagi lang ng video?

Oo. Maaari mong i-highlight ang isang partikular na sandali sa timeline at i-loop lamang ang bahaging iyon para sa makinis at natural na pag-uulit. Kung gusto mo ng mas eksaktong kontrol, putulin muna ang mga hindi kailangang bahagi gamit ang Repurpose Video na tool

Anong mga format ng video ang sinusuportahan ng HeyGen para sa looping?

Maaari kang mag-upload ng MP4, MOV, AVI, WebM at iba pang karaniwang format. Ang iyong final na looped export ay ibinibigay bilang MP4 para masiguro ang malawak na compatibility sa social media, presentations, at mga website.

Gumagana ba ang Loop Video tool sa mga mobile device?

Oo. Ang HeyGen ay tumatakbo nang buo sa browser, kaya maaari kang mag-loop ng mga video sa iPhone, Android, tablets, Chromebooks, Windows at Mac nang hindi kailangang mag-install ng kahit ano. Mabilis at responsive ang interface sa lahat ng device.

Ligtas ba ang mga video na ina-upload ko?

Oo. Lahat ng file ay pinoproseso nang pribado, naka-encrypt habang ine-edit, at awtomatikong binubura pagkatapos ma-download. Hindi kailanman iniimbak o ibinabahagi ng HeyGen ang iyong content nang mas matagal kaysa kinakailangan, para matiyak ang ganap na privacy habang nagtatrabaho ka.

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background