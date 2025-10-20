Gumawa ng de-kalidad na AI face swaps sa loob ng ilang minuto. Mag-upload ng media, pumili ng mukha, at makakuha ng makatotohanang resulta na may natural na ilaw at ekspresyon. Hindi kailangan ng editing skills.
Pumili ng high quality na larawan ng mukhang gusto mong palitan
Pumili ng high quality na larawan ng mukhang gusto mong gamitin
Isang-Click na AI Pagpapalit ng Mukha
Ang Face Swap ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyong palitan ang isang mukha sa iyong media gamit lang ang isang upload at isang click, nang walang timelines, masks, o mano-manong keyframing. Ikaw ang pipili ng source image o clip, ia-upload mo ang bagong mukha, at ikiclick ang Generate/Process; tumatakbo nang buo ang AI sa browser at inaasikaso nito ang buong proseso ng pagpapalit ng mukha para sa iyo.
Natural na Pagmamapa ng Mukha, Galaw, at Ilaw
Awtomatikong tina-track ng system ang mga tampok ng mukha, kulay ng balat, at ilaw mula sa in-upload na mukha para magmukhang natural at makatotohanan ang pagkakablend ng bagong mukha sa orihinal na eksena. Sinusundan nito ang mga ekspresyon at maliliit na galaw frame by frame, para makasabay ang pinalit na mukha sa mga anggulo, galaw, at reaksyon na parang siya talaga ang nasa orihinal na footage.
De-Kalidad na Resulta Mula sa Simpleng mga Larawan
Makakakuha ka ng mga mukhang propesyonal na swap sa simpleng pag-upload lang ng malinaw, harap na kuha na mga larawan, nang hindi kailangan ng studio equipment o advanced na skills. Na-optimize ang HeyGen para sa maliwanag, 720p o mas mataas na kalidad na mga larawan na malinaw ang mukha, at inirerekomenda nitong iwasan ang malabo, sobrang liwanag, side-profile, o cartoon-style na mga kuha para sa pinakakapani-paniwalang resulta.
Reusable, handa na para sa workflow na mga output para sa mabilis na pag-ulit
Bawat matagumpay na swap ay puwedeng i-save at muling gamitin sa iba’t ibang proyekto, sa halip na maging isang one-off render lang—maaari itong i-store bilang saved result o bilang bahagi ng iyong avatar library. Dahil dito, madali kang makakapag-test nang mabilis ng iba’t ibang larawan, konsepto, at itsura (puwedeng i-regenerate kung kinakailangan) habang direktang ginagamit ang pinakamahusay na mga bersyon sa mga susunod na video at mas malalawak na HeyGen workflows.
Mga gamit ng teknolohiyang AI face swap
Swap a stock face with your own or a brand representative's so every training, explainer, or marketing video stays on-brand without reshooting. Keep the same script and scenes, then update who appears on camera for different regions, roles, or clients in a few clicks.
Generate multiple face swap versions of the same base content to test which persona performs best. Marketers can quickly iterate on creatives for A/B tests, personalization, or seasonal campaigns without rebuilding videos from scratch. Try a gender swap or a completely new look to see what resonates.
Enjoy the fun of face swapping by blending your face into iconic movie scenes, viral meme templates, or gif clips. Create playful, shareable content for social media in seconds. It's the easiest way to place your face into any scene and make eye-catching gifs and memes that actually get shared.
Use Face Swap to experiment with different visual styles and character ideas before committing to full production. Drop different faces onto existing footage or avatar setups to see how a concept feels in context. Ideal for pre-viz, pitch videos, or low-risk creative exploration.
Localize training or onboarding content by swapping in local faces while keeping the same core script and structure. Organizations can adapt ai video content to different markets or teams, making videos feel more relatable without re-recording presenters every time.
Paano Gumawa ng Face Swap sa HeyGen
Mula sa iyong HeyGen homepage, buksan ang seksyong Apps at piliin ang Face Swap para pumasok sa tool.
Mula sa iyong HeyGen homepage, buksan ang seksyong Apps at piliin ang Face Swap para pumasok sa tool.
Piliin ang avatar na gusto mong i-edit. Kung kailangan, piliin ang partikular na Look na nais mong i-update.
Mag-upload ng malinaw, nakaharap sa camera, at maliwanag na litrato ng tao. Dapat hindi bababa sa 720p ang larawan at walang anino, side angle, o anumang nakatakip sa mukha.
I-click ang Preview o Generate para ilapat ang bagong mukha. Kapag kuntento ka na sa resulta, i-save ang avatar para magamit mo ito sa iyong mga video.
Isa itong AI-powered na tool na pumapalit ng mga mukha sa mga larawan o video habang pinananatiling natural ang mga ekspresyon, ilaw, at galaw. Sinusubaybayan ng sistema ang bawat frame para sa malinis at makatotohanang pag-blend na angkop para sa social media, marketing, at mga creative na edit.
Oo. Maaari kang mag-upload ng malinaw na larawan o video clip at magge-generate si HeyGen ng makinis at eksaktong face swap sa loob ng ilang minuto. Sinusuportahan ng tool ang MP4, MOV at WebM para sa video at JPG o PNG para sa mga larawan.
Oo. Inaangkop ng AI ang kulay ng balat, ilaw, mga anggulo at maliliit na ekspresyon sa mukha para gumalaw at tumugon ang final na resulta na parang orihinal na footage. Dahil dito, mukhang makatotohanan ang mga swap kahit sa mga dynamic na eksena.
Karamihan sa mga video ay napo-process sa loob ng ilang minuto, depende sa haba at resolution. Ang workflow ay ganap na naka-base sa browser kaya maaari kang mag-upload, mag-preview, at mag-download nang hindi nag-i-install ng software.
Oo, maaari mong gamitin ang mga resulta para sa komersyal na layunin hangga’t hawak mo ang mga karapatan sa parehong footage at sa mga mukhang ia-upload mo. Maraming brand ang gumagamit ng face swapping para subukan ang mga konsepto o gumawa ng mabilis na bersyon ng mga materyal sa marketing.
Oo. Maaari kang mag-upload ng mga bagong mukha, ayusin ang iyong clip, o muling gawin ang face swap anumang oras. Para sa karagdagang mga opsyon sa pag-edit, maaari mong pagandahin pa ang iyong video gamit ang Personalized Video Platform.
Oo. Pribadong pinoproseso ang mga file at agad na binubura pagkatapos ng pag‑generate. Hindi kailanman ibinabahagi o muling ginagamit ang iyong mga larawan at video clip.
Oo naman. Pagkatapos mong gawin ang na-swap mong clip, maaari mo pa itong gawing step-by-step na content gamit ang paggawa ng mga talking-style na video sa pamamagitan ng AI Avatar Generator
