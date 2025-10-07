AI Ad Generator para Mabilis at Malakas na Video Ads

Gumawa ng handa-at-epektibong video ads gamit ang isang AI ad generator na dinisenyo para sa bilis at malinaw na mensahe. Magsimula mula sa isang produkto, alok, o script at awtomatikong lumikha ng makinis na ad videos na may visuals, boses, captions, at tamang pacing. Hindi mo na kailangan ng pag-shoot ng video o kumplikadong pag-e-edit.

120,166,724Mga video na nabuo
93,788,941Mga avatar na nabuo
16,527,409Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.

Mga video ad para sa social media

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

Mga kampanya sa paglulunsad ng produkto

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

Mga promosyunal na ad para sa e-commerce

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

Mga anunsyo ng bagong SaaS features

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

Mga lokal at serbisyong business ads

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

A/B testing ng mga creative variation

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

Bakit ang HeyGen ang pinakamahusay na AI ad generator?

Ginagawang high-quality na video ad ng HeyGen ang kahit anong script sa loob lang ng ilang minuto. Magsimula sa isang ideya, script, o ilang bullet points, pagkatapos ay gumawa ng realistic na talking scenes at tapusin ang iyong ad nang hindi dumadaan sa tradisyunal na production workflow.

Mabilis na pagbuo

Gawing makinis na video ang mga script sa loob lang ng ilang minuto. Mas mabilis at mas mura ito kaysa sa tradisyunal na pag-shoot, pagre-reshoot, o sa magulong proseso ng pag-e-edit.

Walang kailangang pag-aralan

Gumawa ng propesyonal na kalidad ng mga video gamit ang isang workflow na simple at madaling intindihin. Walang kailangang editing background. Walang teknikal na setup. Isulat lang, i-generate, at i-refine.

All-in-one na creative editor

Mula sa unang draft mo hanggang sa final export, pinapadali ng text-based editor ng HeyGen ang buong proseso. Pwede mong baguhin ang mga linya, ayusin ang pacing, i-revise ang mga eksena, at mabilis na mag-iterate—parang nag-e-edit ka lang ng dokumento, hindi ng timeline.

Paglikha batay sa prompt at produkto

Magsimula mula sa isang maikling buod, script, o mga detalye ng produkto para gumawa ng ad content. Ginagawang kumpletong video ads ng AI ad generator ang iyong mga input, kasama ang istruktura ng mga eksena, mga visual, at narasyon na nakaayon sa iyong mga layunin sa pag-a-advertise.

Script-first na AI video generator

Direktang magtrabaho sa teksto para pinuhin ang mga hook, benepisyo, at alok. Awtomatikong ina-update ng AI video generator ang mga visual, boses, at caption, kaya mabilis at madali ang pag-iterate ng mga ad.

Mga format at pacing na handa para sa platform

Gumawa ng mga ad na may tamang sukat at bilis para sa social feeds, pre-roll, at iba pang placements. Tinitiyak ng awtomatikong pag-format na ang mga video ay mukhang native at madaling i-scroll sa lahat ng channel.

Mga caption at boses na nakakapagpa-convert

Ang awtomatikong nabubuong captions at natural na pagbigkas ng boses ay nagpapahusay ng kalinawan at accessibility sa mga high-performing na ad gamit ang AI. Nananatiling epektibo ang mga ad kahit pinapanood nang walang tunog, kaya perpekto ang mga ito para sa mga platform tulad ng Facebook at LinkedIn.

Ginagamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, pagiging madali, at bilis

Alamin kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong image-to-video platform sa merkado.

"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Ang mahiwagang sandali para sa akin ay noong nagkaroon kami ng isang video na ginagawa ko linggu-linggo. Bigla naming na-realize na puwede pala akong magsulat ng script, ipadala ito, at hindi ko na kailangang humarap sa kamera muli."

Roger Hirst, Co-Founder
Workday
"Ang pinakagusto ko sa HeyGen ay hindi ko na kailangang tumanggi sa mga proyekto. Parang nadagdagan ang miyembro ng team namin. Mas marami na kaming nagagawa gamit ang mga resources na meron kami."

Justin Meisinger, Tagapamahala ng Programa
Paano ito gumagana

Paano Gamitin ang AI Ad Generator

Gumawa ng AI-generated na video ads sa apat na malinaw na hakbang.

Hakbang 1

Idagdag ang ideya mo para sa ad

Maglagay ng maikling script o mga detalye tungkol sa produkto para makagawa ng mga ad na mataas ang performance. Ihahanda ng system ang content para sa AI-powered na paggawa ng mga video na nakatuon sa ads.

Hakbang 2

Hugisin ang mensahe

I-edit nang direkta sa text ang mga hook, benepisyo, at alok. Awtomatikong inaayos ng AI tool ang mga eksena at pacing, na nagpapahusay sa proseso ng paggawa ng ad para sa mas mataas na conversion rate.

Hakbang 3

I-customize ang visuals at boses

Pumili ng layout, captions, branding, at istilo ng narasyon. Awtomatikong inaasikaso ng platform ang timing at lip sync.

Hakbang 4

Gumawa at i-export

I-render ang final na ad video at i-export ito para sa mga ad campaign. I-update at i-regenerate anumang oras para subukan ang mga bagong anggulo.

Mga Madalas Itanong (FAQs)

Ano ang AI ad generator?

Ang AI ad generator ay lumilikha ng mga high-performing na video ad mula sa text, prompts, o detalye ng produkto. Awtomatikong nitong ginagawa ang visuals, narration, captions, at pacing para makapag-launch ang mga team ng video ads nang hindi na kailangan ng pag-shoot, editing software, o production expertise.

Anong mga uri ng ads ang maaari kong gawin gamit ito?

Maaari kang gumawa ng maiikling social ads, promos para sa produkto, ads para sa serbisyo, mga anunsyo ng bagong feature, at iba’t ibang bersyon ng iyong mga campaign. Dinisenyo ang AI ad generator para sa maiikli at conversion-focused na video ads sa iba’t ibang digital channels.

Gaano kabilis akong makakagawa ng ad videos?

Karamihan sa mga ad video ay nagagawa sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang AI technology. Dahil sa text level nagaganap ang pag-edit, mas mabilis nang malayo kaysa sa tradisyunal na video editing workflows ang pag-update ng mensahe o pag-test ng mga bagong hook sa mga AI-powered na workflow.

Maaari ko bang i-customize ang branding at mga visual?

Oo, makakatulong sa pagpapaganda ng iyong mga ad ang paggamit ng pinakamahusay na AI tools. Maaari mong ilapat ang mga kulay ng brand mo, mga layout, at visual na estilo para matiyak na ang bawat ad video ay nakaayon sa brand guidelines mo habang nananatiling pare-pareho ang mensahe sa lahat ng campaign.

Na-o-optimize ba ang mga ad para sa iba’t ibang platform?

Oo. Ang mga video ay ginagawa sa mga format na handa na para sa iba’t ibang platform, na may tamang pacing, captions, at aspect ratio, kaya madali silang i-publish sa iba’t ibang social at advertising platforms.

Maaari ba akong gumawa ng maraming bersyon ng isang ad?

Oo. Maaari kang gumawa ng maraming bersyon mula sa iisang input para subukan ang iba’t ibang hook, visual, at mensahe nang hindi kinakailangang gumawa muli ng mga ad mula sa simula.

Kailangan ko ba ng karanasan sa pag-edit ng video?

Hindi. Ang workflow ay dinisenyo para sa mga hindi editor. Ikaw ang bahala sa text at mga setting habang ang AI ang humahawak sa timing, visuals, at mga detalye ng production.

Anong format ang ginagamit sa pag-export ng ad videos?

Ang mga ad video ay ine-export bilang karaniwang MP4 files, kaya madali itong mai-upload sa mga ad platform, social network, at mga internal na campaign tool.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

