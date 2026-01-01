Magdagdag ng kahit anong larawan, PNG, logo, o graphic sa iyong video nang mabilis. I-upload ang iyong video, ilagay ang mga imahe eksakto kung saan mo gusto, at i-customize ang lahat gamit ang isang simpleng online editor na gumagana sa anumang device.
Mga Tip sa Epektibong Paggamit ng Mga Larawan gamit ang HeyGen
Pagandahin ang iyong mga video sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga larawan, transparent na PNG, stickers, o branded na graphics sa ilang pindot lang. Para sa mas malikhaing mga elemento, maaari ka ring gumamit ng mga tool tulad ng Add Stickers to Video Tool para i-customize ang iyong visuals.
Mag-upload ng anumang format ng larawan kabilang ang PNG, JPG, SVG, o WebP, pagkatapos ay ilagay at i-resize ang iyong larawan kahit saan sa timeline. Kung kailangan mo man ng logo, larawan ng produkto, o tutorial na graphic, binibigyan ka ng editor ng kumpletong kontrol sa pwesto, laki, at opacity.
Dahil lahat ay tumatakbo online, hindi mo na kailangang mag-install ng software. Gumagana ito sa iPhone, Android, Mac, at Windows, at pinananatiling pribado ang mga file mo habang nag-e-export ng malinaw at mataas na kalidad na mga video. Mabilis, simple, at beginner-friendly ang buong proseso.
Gawing Mas Nakakaengganyo ang Iyong mga Video
Madali lang magdagdag ng mga larawan sa videos, at gamit ang ilang matatalinong teknik, magmumukhang malinis at propesyonal ang final na resulta:
• Gumamit ng high-quality na images: Pumili ng HD PNG o JPG para maiwasan ang pixelation, lalo na sa mas malalaking screen.
• Maingat na ilagay ang visuals: Iposisyon ang mga larawan sa mga bahagi na hindi natatakpan ang mga mukha o mahahalagang galaw. Madalas na pinakamainam ang mga kanto para sa mga logo o maliliit na graphics.
• Gumamit ng transparency para mas maayos ang blending: Bawasan ang opacity o gumamit ng transparent PNGs para mas natural na ma-integrate ang mga logo sa eksena.
• Piliin ang tamang laki: Panatilihing sapat na malaki ang larawan para kapansin-pansin sa mobile nang hindi nasasapawan ang buong frame.
• Magdagdag ng B-roll at accents: Maglagay ng mga supporting photos, stock images, o icons para i-highlight ang mga ideya at gawing mas engaging ang content.
• I-preview sa mobile: Siguraduhin ang visibility, alignment, at tamang posisyon para sa vertical o horizontal na mga format.
• I-refine ang timing sa timeline: I-adjust ang start at end times para lumabas ang mga larawan eksakto kung kailan kailangan para sa smooth na pacing.
Pataasin ang Engagement gamit ang Mga Video na Pinaganda ng Mga Larawan
Pinadadali ng HeyGen ang pagdaragdag at pag-customize ng mga larawan sa iyong mga video gamit ang simple at propesyonal na mga kontrol.
• Magdagdag ng Image Overlays: Mag-upload ng mga larawan o PNG at ilagay ang mga ito kahit saan sa video. I-resize, i-rotate, o baguhin ang opacity sa loob ng ilang segundo.
• Maglagay ng Logos at Watermarks: Magdagdag ng branding gamit ang malilinis, transparent na PNG logo.
• Gumamit ng Stickers at Graphics: Magdagdag ng mga icon o visual para i-highlight ang mahahalagang punto, o mag-explore ng mas malalim na branding gamit ang Personalized Video Platform.
• Magdagdag ng Maramihang Larawan: Gumawa ng simpleng slideshows o magpakita ng sunod-sunod na hakbang sa pamamagitan ng paglalagay ng ilang larawan sa timeline.
• AI Media Enhancements: Mag-generate ng mga larawan, magmungkahi ng B-roll, o awtomatikong ayusin ang placement gamit ang AI tools.
• Picture-in-Picture: Magdagdag ng maliliit na lumulutang na larawan para sa reactions o tutorials.
• Full Format Support: Gumagana sa PNG, JPG, SVG, WebP, GIF at idinadagdag ang mga ito sa MP4, MOV, AVI, o WebM na mga video nang hindi bumababa ang kalidad.
Magdagdag ng Mga Larawan sa Iyong Video sa 4 na Madadaling Hakbang
Gumawa ng mga biswal na kaakit-akit na video sa pamamagitan ng madaliang pagdaragdag ng mga larawan, kahit wala kang karanasan sa pag-e-edit. I-edit ito direkta sa iyong browser at i-export sa mataas na kalidad nang walang watermark. Magsimula ngayon at maranasan kung gaano kabilis magdagdag ng larawan sa iyong video.
Mag-upload ng MP4, MOV, o iba pang suportadong format.
Idagdag ang iyong larawan, logo, o graphic.
I-drag at i-drop ang larawan para ilagay ito. I-resize, i-rotate, i-crop o baguhin ang opacity. Itakda ang timing sa timeline.
I-export sa HD o 4K at ibahagi sa TikTok, Instagram o YouTube.
I-upload ang iyong video, ilagay ang iyong larawan at i-drag ito sa tamang pwesto gamit ang simpleng browser editor ng HeyGen. Madali mong mae-edit ang laki, posisyon, at timing ng iyong larawan.
Oo. Maaari kang magdagdag ng mga larawan, PNG at logo nang libre gamit ang online editor ng HeyGen. Available din ang mga export na walang watermark depende sa iyong plano.
Hindi. Pinapanatili ng HeyGen ang orihinal mong HD o 4K na kalidad habang nananatiling malinaw at matalas ang mga idinagdag mong larawan. Mananatiling makinis at malinaw ang mga transparent na PNG kapag in-export.
Maaari kang mag-upload ng PNG, JPG, SVG, WebP o GIF na mga file. Pinakamainam gumana ang transparent na PNG para sa mga logo, malilinis na overlay, at propesyonal na branding.
Oo. Magdagdag ng ilang larawan sa iba’t ibang bahagi ng timeline para gumawa ng mga slideshow, magpaliwanag ng mga hakbang, o mag-highlight ng mga tampok ng produkto. Bawat larawan ay may hiwalay na kontrol para sa pwesto at timing nito.
Oo naman. Maaari kang magdagdag ng mga logo, larawan ng produkto at graphics para sa TikTok, Instagram at YouTube. Para sa mas malikhaing mga elemento, subukan ang Add Stickers to Video Tool.
Maaari kang mag-upload ng MP4, MOV, AVI at WebM na mga video, at i-export ang iyong final na proyekto sa HD o 4K para sa malinaw na playback sa lahat ng pangunahing platform.
Oo. Tinutulungan ng AI ang pag-aayos ng alignment, spacing, at visual balance para sa pulidong resulta. Para sa mas malalim na kontrol sa brand, subukan ang text to video.
