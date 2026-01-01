Generación de contexto : Convierte los segmentos de audio entrantes en características, los combina con texto o condicionamiento de escena y prepara los tensores de ruido objetivo.

: Convierte los segmentos de audio entrantes en características, los combina con texto o condicionamiento de escena y prepara los tensores de ruido objetivo. Audio a video : Ejecuta un proceso de difusión en múltiples pasos para generar latentes de baja resolución. Esta etapa condiciona el fragmento actual con los cuadros límite del fragmento anterior para mantener la continuidad del movimiento.

: Ejecuta un proceso de difusión en múltiples pasos para generar latentes de baja resolución. Esta etapa condiciona el fragmento actual con los cuadros límite del fragmento anterior para mantener la continuidad del movimiento. Súper resolución : aumenta la resolución de los latentes de movimiento a resolución completa en un solo paso, priorizando el detalle espacial en el rostro.

: aumenta la resolución de los latentes de movimiento a resolución completa en un solo paso, priorizando el detalle espacial en el rostro. VAE Decode-and-Publish: decodifica los latentes de alta resolución en cuadros RGB y los envía directamente al codificador de salida (H.264 / AAC) para guardarlos de inmediato o reproducirlos en vivo.

Continuidad de bordes y consistencia entre segmentos

Generar video en segmentos distintos introduce posibles discontinuidades en los límites. El framework mitiga esto utilizando dos clasificaciones de bloques diferentes:

N Chunks : segmentos que generan la línea de tiempo principal del avatar.

: segmentos que generan la línea de tiempo principal del avatar. I Chunks (Interpolación): segmentos diseñados para suavizar las transiciones entre N chunks secuenciales.

La secuencia de ejecución está estructurada de la siguiente manera:

N0 -> N1 -> I0 -> N2 -> I1 -> N3 -> I2 -> ...

Un bloque I se genera solo después de que se completan los bloques N anteriores y posteriores. Usa el cuadro final del bloque N previo y un cuadro temprano del bloque N actual como cuadros ancla para calcular el movimiento de transición. Después de la generación, se descartan las predicciones de ancla redundantes, dejando solo la transición suavemente interpolada. Este mecanismo limita la ventana de contexto necesaria mientras preserva la consistencia temporal.

Memoria constante durante toda la duración

Una canalización de video convencional acumula latentes, cuadros decodificados y contexto de atención durante la ejecución, lo que provoca que el consumo de memoria de la GPU aumente de forma lineal con la duración del video.

Para permitir una generación abierta, este framework mantiene un estado continuo estricto. El sistema conserva solo la referencia estática de condicionamiento y un conjunto mínimo de tensores ancla necesarios para las transiciones entre bloques. Todos los recursos intermedios —incluyendo características de audio, tensores de ruido, activaciones internas y cuadros RGB sin procesar— se eliminan de la memoria inmediatamente después de que un bloque se decodifica y se escribe.

Como resultado, el perfil máximo de memoria de la GPU se mantiene constante tanto si se genera un clip corto como una secuencia extendida; el uso de recursos escala con el tamaño de bloque definido en lugar de la duración total de la sesión.

Etapas de carga y descarga dentro del pipeline

Cada solicitud se ejecuta en un nodo con 8 GPU. Usamos FSDP para dividir en fragmentos los parámetros de modelos grandes entre las GPU. Cada rango posee solo una fracción de los pesos, reúne los parámetros que necesita para un cálculo y luego los libera de nuevo. Esto es lo que permite que varios modelos grandes —el DiT base, el DiT de superresolución, el codificador de texto, el codificador de audio y el VAE— quepan en un solo nodo.

Hay una compensación. FSDP introduce sobrecarga de comunicación durante la inferencia porque es necesario reunir los parámetros durante las pasadas hacia adelante. Usamos una combinación de técnicas para ocultar esa sobrecarga y mantener los modelos ubicados en el mismo nodo fuera de la GPU cuando no se están usando:

Prefetching hacia adelante . El AllGather de los parámetros del siguiente bloque se lanza por adelantado y se superpone con el cómputo del bloque actual, ocultando la latencia de recopilación en la ruta crítica.

. El AllGather de los parámetros del siguiente bloque se lanza por adelantado y se superpone con el cómputo del bloque actual, ocultando la latencia de recopilación en la ruta crítica. Desfragmentación perezosa por bloque desde la CPU . Cuando un modelo se trae de vuelta desde la memoria de CPU fijada, no cargamos todo el conjunto de pesos por adelantado. Cada bloque del transformador se desfragmenta (copia de host a dispositivo + AllGather) justo antes de su pasada hacia adelante, de modo que la transferencia H2D del bloque n+1 se superpone con el cómputo del bloque n.

. Cuando un modelo se trae de vuelta desde la memoria de CPU fijada, no cargamos todo el conjunto de pesos por adelantado. Cada bloque del transformador se desfragmenta (copia de host a dispositivo + AllGather) justo antes de su pasada hacia adelante, de modo que la transferencia H2D del bloque n+1 se superpone con el cómputo del bloque n. Descarga en CPU fijada entre etapas . Los parámetros de un modelo que no se está ejecutando en ese momento se mantienen en memoria de CPU fijada, de modo que los modelos ubicados en el mismo servidor (DiT base, DiT de super resolución, codificador de texto, codificador de audio, VAE) no necesitan tener todos sus pesos en la GPU al mismo tiempo. La memoria fijada es lo que hace que las copias H2D sean lo suficientemente rápidas como para solaparse con el cómputo.

. Los parámetros de un modelo que no se está ejecutando en ese momento se mantienen en memoria de CPU fijada, de modo que los modelos ubicados en el mismo servidor (DiT base, DiT de super resolución, codificador de texto, codificador de audio, VAE) no necesitan tener todos sus pesos en la GPU al mismo tiempo. La memoria fijada es lo que hace que las copias H2D sean lo suficientemente rápidas como para solaparse con el cómputo. Asignación de procesos con reconocimiento de NUMA. Cada proceso se fija al mismo nodo NUMA que su GPU asignada, para que las transferencias CPU↔GPU se realicen al ancho de banda completo de PCIe/NVLink sin cruzar el interconector entre sockets.

Cambio de modelo entre etapas en menos de 10 ms

El beneficio práctico de las técnicas anteriores es que pasar la GPU del modelo de una etapa al de la siguiente —por ejemplo, A2V DiT → Super-Resolution DiT, o SR DiT → VAE decoder— es prácticamente gratis. Como el modelo saliente se descarga de forma asíncrona y el primer bloque del modelo entrante se desfragmenta justo a tiempo, tanto la copia H2D como el AllGather quedan ocultos detrás del cómputo que ya se está ejecutando. De punta a punta, la sobrecarga observable por cada cambio de modelo es menor a 10 ms —muy por debajo del presupuesto de un solo cuadro a nuestras tasas de cuadros objetivo. En concreto, esto es lo que permite que el ciclo del pipeline de streaming (Context Gen → A2V → SR → VAE Decode-and-Publish) recorra varios modelos grandes por chunk sin que el intercambio de modelo se vuelva nunca el cuello de botella.

Publicación en streaming en tiempo real

Para que el modelo sea lo suficientemente rápido para transmitir en tiempo real, hicimos muchas optimizaciones de inferencia; consulta https://www.heygen.com/research/avatar-v-inference para ver más detalles sobre esta parte.

Una vez que el pipeline emite el video por partes en tiempo real, la entrega por streaming se vuelve una extensión natural de la inferencia en lugar de un paso de posprocesamiento separado.

Para la ruta en tiempo real de tipo transmisión, publicamos los cuadros generados en Amazon Kinesis Video Streams (KVS). Normalmente se habla de KVS en el contexto de cámaras, dispositivos IoT y medios cargados. En nuestro caso, la “cámara” es el propio flujo de inferencia: los cuadros son creados por el modelo, codificados de inmediato y enviados a KVS como una transmisión en vivo.

El escritor de salida recibe cuadros RGB decodificados del VAE de streaming y los envía a un flujo de trabajo de GStreamer. El video se codifica en H.264 y el audio en AAC, luego ambas pistas se envían a kvssink, el sink productor de KVS. A partir de ahí, las personas pueden reproducir la sesión como una transmisión en vivo mientras todavía se está generando.

Resultados y aprendizajes

El framework cambió la generación de Avatar IV y Avatar V de un renderizado de escenas fijas a una generación continua y abierta por streaming. El resultado más importante es sencillo: eliminamos los límites de duración de escena para Avatar IV y Avatar V. Para la generación en tiempo real de Avatar IV, logramos un tiempo hasta el primer cuadro de menos de 5 segundos y una generación de más de 27 cuadros por segundo para videos Avatar IV en 720p, más rápido que la reproducción en tiempo real.