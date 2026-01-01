HeyGen MCP:
Creación de videos
para cualquier agente de IA
Conecta HeyGen con Claude Web, Claude Code, Gemini CLI, Cursor y más a través de Model Context Protocol (MCP). Tu agente crea, administra y recupera videos usando tu plan actual de HeyGen. Sin cargos adicionales.
HeyGen MCP convierte el video en una capacidad nativa de los agentes
Los agentes de IA ya son parte de tu flujo de trabajo. El servidor MCP de HeyGen hace que la creación de videos profesionales esté disponible para cualquier agente compatible con MCP. No es un paso aparte ni una integración por separado.
Sin carga de integración
Conéctate con todas las capacidades de video de HeyGen sin tener que crear ni mantener integraciones de API. Sin registros de cambios que seguir.
Funciona donde ya trabajas
¿Ya usas Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI o Cursor? HeyGen se conecta con las herramientas que tu equipo usa todos los días.
Seguro de forma predeterminada
Autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen. No hay claves de API que rotar ni exponer. Tus videos, tu cuenta, tus créditos.
Tus avatares y voces
Cualquier avatar o voz personalizada disponible en tu cuenta de HeyGen está accesible a través de Remote MCP, incluyendo recursos de marca.
Más de 175 idiomas y dialectos
Los agentes pueden generar contenido de video multilingüe con sincronización labial y traducción impulsadas por IA, a gran escala y bajo demanda en más de 175 idiomas y dialectos.
Sin cargos adicionales
La creación de videos usa créditos incluidos en tu plan actual de HeyGen. Disponible en todos los planes, incluidas las cuentas gratis.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Necesito una clave de API?
No. Remote MCP usa autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen (Plan Web). No se necesita ninguna clave de API.
¿El MCP de HeyGen tiene un costo adicional?
No. La generación de video usa los créditos premium incluidos en tu plan actual de HeyGen. No hay cargos adicionales por API ni facturación extra.
¿Qué planes de HeyGen son compatibles con MCP?
MCP está disponible en todos los planes de HeyGen. Para un uso más intensivo, se recomienda actualizar al plan Creator o superior.
¿Puedo usar mis avatares y voces personalizados?
Sí. Cualquier avatar o voz disponible en tu cuenta de HeyGen, incluidos los recursos personalizados que hayas creado, está disponible a través de HeyGen MCP.
¿Cuál es la diferencia entre esto y la API de HeyGen?
La API de HeyGen te da endpoints REST directos para tener control por programación. Remote MCP envuelve esas capacidades para que los agentes de IA puedan usarlas de forma conversacional sin que tengas que escribir código de integración.