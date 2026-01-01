Los agentes de IA ya son parte de tu flujo de trabajo. El servidor MCP de HeyGen hace que la creación de videos profesionales esté disponible para cualquier agente compatible con MCP. No es un paso aparte ni una integración por separado.

HeyGen MCP convierte el video en una capacidad nativa de los agentes

Sin carga de integración Conéctate con todas las capacidades de video de HeyGen sin tener que crear ni mantener integraciones de API. Sin registros de cambios que seguir.

Funciona donde ya trabajas ¿Ya usas Claude Web, Claude Code, Claude Desktop, Gemini CLI o Cursor? HeyGen se conecta con las herramientas que tu equipo usa todos los días.

Seguro de forma predeterminada Autenticación OAuth vinculada a tu cuenta de HeyGen. No hay claves de API que rotar ni exponer. Tus videos, tu cuenta, tus créditos.

Tus avatares y voces Cualquier avatar o voz personalizada disponible en tu cuenta de HeyGen está accesible a través de Remote MCP, incluyendo recursos de marca.

Más de 175 idiomas y dialectos Los agentes pueden generar contenido de video multilingüe con sincronización labial y traducción impulsadas por IA, a gran escala y bajo demanda en más de 175 idiomas y dialectos.