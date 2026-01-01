Mide el impacto real

de la producción de vídeo con IA

en tus resultados finales

Descubre cuánto tiempo y presupuesto puede ahorrar tu equipo con la plataforma de vídeo con IA de HeyGen. Nuestra calculadora de ROI de vídeo con IA muestra cuánto presupuesto puedes ahorrar, tanto si produces vídeos de marketing personalizados como si aceleras la creación de contenido de e-learning. Con esta calculadora, puedes medir la reducción de costes, la eficiencia de producción y el potencial de ingresos.

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120,608,548Vídeos generados
94,239,379Avatares generados
16,571,796Vídeos traducidos
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¿Cómo puede HeyGen ahorrarte dinero?

Acelera el tiempo de producción

Con HeyGen, la creación de vídeos es muchísimo más rápida, lo que se traduce directamente en ahorro de costes. En lugar de depender de procesos de edición lentos o de interminables idas y venidas con los equipos de producción, los usuarios pueden generar vídeos en cuestión de minutos utilizando plantillas y herramientas intuitivas. Las actualizaciones son rápidas y sencillas: cambiar un guion, modificar el idioma o actualizar la marca no implica empezar desde cero con nuestro creador de vídeos con IA. Esta eficiencia reduce las horas facturables y minimiza los retrasos, ayudando a los equipos a mantenerse ágiles y ajustados al presupuesto.

a collage of images with one that says where today learns

Elimina los costes tradicionales

Sustituye la necesidad de costosos equipos de rodaje produciendo vídeos íntegramente con IA. Di adiós a los gastos en cámaras, estudios, iluminación y equipos presenciales. Los avatares y voces de IA realistas de HeyGen también ayudan a las empresas a ahorrar en actores y locuciones. Sin tener que preocuparse por decorados físicos o localizaciones, las empresas pueden reducir significativamente los costes de producción y seguir ofreciendo vídeos generados por IA.

a woman in a red jacket sits in front of a graph that says savings trend

Crea vídeos a gran escala

HeyGen permite que los equipos internos de todos los niveles de experiencia creen vídeos de alta calidad sin necesidad de externalizar el trabajo a costosas agencias o freelancers. Nuestra interfaz fácil de usar y las herramientas de automatización te permiten producir contenido a escala, incluidos vídeos multilingües mediante doblaje con IA y clonación de voz. Al consolidarlo todo en una sola plataforma, las empresas también ahorran en costes de licencias de software para edición, animación y herramientas de localización. Descubre las ventajas de crear vídeos multilingües.

a man wearing a hat that says hey on it

Historias de clientes

Descubre cómo las empresas ahorran tiempo y dinero con el vídeo con IA

Würth reduce los costes de traducción de vídeo en un 80 % y el tiempo en un 50 %

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Con HeyGen, Würth produce vídeos profesionales impulsados por IA en más de 10 idiomas, transformando la forma en que capacitan a sus empleados y se comunican con sus equipos globales.

Trivago ahorra entre 3 y 4 meses y localiza anuncios para 30 mercados

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Descubre cómo el equipo creativo de trivago utilizó HeyGen para reducir el tiempo de posproducción en un 50 % y agilizar la localización de anuncios a nivel global, manteniendo intacta la coherencia de su marca.

Sibelco reduce el coste de sus vídeos de formación en 1.000 € por minuto

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Con HeyGen, el equipo de Learning & Development de Sibelco crea más contenido de formación, más rápido, eliminando la complejidad de la producción de vídeo tradicional.

Preguntas frecuentes sobre la calculadora de ROI de vídeo

¿Cómo acelera la plataforma de vídeo con IA de HeyGen la producción de vídeos?

HeyGen permite una creación de vídeos más rápida al ofrecer plantillas y herramientas intuitivas, reduciendo significativamente el tiempo necesario en comparación con los métodos tradicionales. Regístrate ahora y empieza a experimentar por ti mismo la rápida eficiencia de HeyGen.

¿Cuáles son los beneficios económicos de usar HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen sustituye las costosas producciones tradicionales por soluciones impulsadas por IA, ahorrando en equipos, actores y personal, y al mismo tiempo ofreciendo vídeos de alta calidad. Utiliza nuestra Calculadora de ROI para ver tus posibles ahorros.

¿Pueden las empresas crear vídeos en varios idiomas con HeyGen?

Sí, el doblaje y la clonación de voz con IA de HeyGen permiten crear vídeos multilingües sin necesidad de recursos adicionales. Obtén más información sobre las ventajas de crear vídeos multilingües.

¿Cómo puede HeyGen ayudar específicamente a los equipos de marketing y de e-learning?

Los equipos de marketing pueden escalar de forma eficiente los vídeos personalizados, mientras que los equipos de e-learning pueden actualizar fácilmente el contenido sin necesidad de entornos de producción físicos. ¡Empieza gratis y descubre cómo HeyGen puede optimizar tus proyectos!

¿Existe alguna herramienta para calcular el ROI de usar HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece una Calculadora de ROI para cuantificar el ahorro potencial en costes de producción, tiempo y recursos para tu empresa.

¿Cuál es el retorno de la inversión (ROI) al usar HeyGen para la producción de vídeo?

La calculadora de ROI de HeyGen te ayuda a cuantificar el ahorro potencial en costes de producción, tiempo y recursos, para que puedas tomar decisiones informadas y basadas en datos para tu negocio.

¿Hay alguna tarifa adicional o costo oculto con HeyGen?

Sin tarifas ocultas. HeyGen funciona con un modelo de suscripción, por lo que disfrutarás de precios predecibles y escalables, sin costes de producción inesperados.

Calcula el ROI con producción de vídeo con IA | HeyGen