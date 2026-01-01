Con HeyGen, la creación de vídeos es muchísimo más rápida, lo que se traduce directamente en ahorro de costes. En lugar de depender de procesos de edición lentos o de interminables idas y venidas con los equipos de producción, los usuarios pueden generar vídeos en cuestión de minutos utilizando plantillas y herramientas intuitivas. Las actualizaciones son rápidas y sencillas: cambiar un guion, modificar el idioma o actualizar la marca no implica empezar desde cero con nuestro creador de vídeos con IA. Esta eficiencia reduce las horas facturables y minimiza los retrasos, ayudando a los equipos a mantenerse ágiles y ajustados al presupuesto.