Conviértete en la cara de confianza de tu mercado, sin necesidad de cámara
El sector inmobiliario se basa en la confianza, y la confianza nace de estar presente. Convierte tu imagen, tu voz y tu conocimiento del mercado local en vídeos que tu audiencia vea cada semana. Todo sin cámara, sin equipo y sin necesidad de saber editar.
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Vídeos creados
Idiomas y dialectos
Todos los formatos de vídeo que tu mercado necesita, protagonizados por ti
Destacados de propiedades, actualizaciones del mercado, guías de barrios e introducciones de agentes, todo integrado y listo para usar. Elige el formato que mejor encaje y HeyGen lo convierte en un vídeo terminado con tu propia voz, listo para publicar.
Refuerza tu autoridad en tu mercado con actualizaciones de vídeo constantes que te posicionen como el experto local de confianza.Crea tu propio vídeo
Eleva los anuncios de lujo con imágenes cinematográficas de calidad cinematográfica que generen impacto emocional y justifiquen precios premium.Crea tu propio vídeo
Genera confianza inmediata en los compradores mostrando tu rostro y tu voz en cada anuncio.Crea tu propio vídeo
"Estar físicamente delante de una cámara no me hace ganar ni un céntimo. Escribir los guiones, presentarlos y difundirlos, ahí es donde entra el dinero."
Scott Henninger
Corredor afiliado
Tres pasos para un
vídeo que eres tú
Paso 1: Grábate a ti mismo
Pasa 15 segundos delante de una cámara. HeyGen captura tu rostro, tu voz y tu forma de expresarte. Cualquier teléfono, cualquier fondo.
Paso 2: Elige tu formato
Elige el tipo de vídeo que necesitas: actualización del mercado, visita guiada de la vivienda o destacado de un anuncio. Nosotros escribimos el guion por ti, o pega el tuyo propio.
Paso 3: Publícalo
Revisa el vídeo terminado, haz los ajustes que necesites y compártelo con tu mercado. Formato listo para Instagram, Facebook o YouTube.
Vídeo coherente sin los costes de producción
En un mundo donde el vídeo es lo primero, el 75% de los propietarios prefiere anunciar su vivienda con un agente que utiliza vídeo. Pero el problema no es que el vídeo sea técnicamente difícil, sino que aparecer de forma constante te cuesta tiempo, presupuesto, energía y comodidad frente a la cámara cada semana.
La barrera de producción
Sin tiempo, sin equipo, sin material y sin conocimientos de edición. Un solo vídeo de anuncio puede comerse medio día.
La barrera de la confianza
No querer estar frente a la cámara todos los días ni agotarte haciéndolo. Eres agente, no actor.
La barrera de distribución
Cada plataforma necesita su propia versión: Instagram, YouTube, TikTok y el correo electrónico. Un solo vídeo no es suficiente.
La barrera de confianza
La basura de IA erosiona tu credibilidad. Para generar confianza, un vídeo que parece falso es peor que no tener vídeo.
Destaca como la experta local que eres
Haz crecer tu negocio mostrándote tal y como eres. HeyGen para el sector inmobiliario está diseñado para la forma en que los agentes realmente trabajan, para que ser visible deje de competir con hacer tu trabajo.
Aparece de forma constante
El sector inmobiliario va de relaciones. Los mejores agentes ganan porque la gente ya los conoce antes de necesitarlos. Convierte tu rostro, tu voz y tu experiencia local en vídeo constante, para que estar presente deje de competir con hacer tu trabajo.
Diseñado para el sector inmobiliario
Empieza con los vídeos que tus agentes ya crean: destacados de inmuebles, actualizaciones del mercado, guías de barrios y presentaciones de agentes. Sin pantalla en blanco, sin plantillas genéricas forzadas a encajar con tu trabajo, solo los formatos que el sector inmobiliario ya utiliza.
Servicio HeyGen White Glove
Con HeyGen White Glove, los vídeos se crean por ti de principio a fin. Solo tienes que escribirnos y trabajaremos contigo para planificar, perfeccionar y producir tus vídeos. Publica cada semana y conviértete en la cara que los compradores de tu mercado reconocen y en la que confían.
Eres tú, no un batiburrillo de IA
Tu vídeo debe verse y sonar como tú, porque tu reputación está en juego. Tu rostro es tu marca, y el realismo es lo que hace que esa marca sea segura de escalar. Clasificado como el avatar más realista n.º 1 por G2, para que el agente que ve tu mercado seas tú.
Tu presencia, a gran escala
Tu reputación está en juego en cada publicación. El contenido genérico de IA que no se parece ni suena como tú es peor que no publicar nada. HeyGen para el sector inmobiliario se ha creado con un único estándar: ¿se siente como tú?
Los vídeos que tu mercado está esperando ver
Empieza con los formatos que tus agentes ya crean. Sin lienzo en blanco ni dudas sobre qué publicar.
Mantente presente en la mente de tus clientes, sin esfuerzo
Mantén a tu círculo informado y presente con un vídeo recurrente protagonizado por tu avatar que convierte las estadísticas del mercado local en contenido que puedes enviar cada semana o cada mes sin tener que ponerte delante de una cámara.
Sé el agente que tu mercado recuerde
Preséntate como el experto local que ya eres, sin cámara, sin equipo y sin el desgaste semanal.