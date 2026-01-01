HeyGenpara el sector inmobiliario

Conviértete en la cara de confianza de tu mercado, sin necesidad de cámara

El sector inmobiliario se basa en la confianza, y la confianza nace de estar presente. Convierte tu imagen, tu voz y tu conocimiento del mercado local en vídeos que tu audiencia vea cada semana. Todo sin cámara, sin equipo y sin necesidad de saber editar.

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G2G2 n.º 1 en avatares más realistas
Smiling Black woman with crossed arms next to a screen showing a Greenwich Village street, market outlook for 2026, and a prompt for a July update.
13.500+

Agentes

118M+

Vídeos creados

177+

Idiomas y dialectos

The letters 'kw' in black.COMPASS logo with the letter O stylized as a compass.Century 21 logoBlack and white RE/MAX logo.
Casos de uso

Todos los formatos de vídeo que tu mercado necesita, protagonizados por ti

Destacados de propiedades, actualizaciones del mercado, guías de barrios e introducciones de agentes, todo integrado y listo para usar. Elige el formato que mejor encaje y HeyGen lo convierte en un vídeo terminado con tu propia voz, listo para publicar.

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Actualización del mercado

Refuerza tu autoridad en tu mercado con actualizaciones de vídeo constantes que te posicionen como el experto local de confianza.

Crea tu propio vídeo
Recorrido cinematográfico

Eleva los anuncios de lujo con imágenes cinematográficas de calidad cinematográfica que generen impacto emocional y justifiquen precios premium.

Crea tu propio vídeo
Visita guiada alojada

Genera confianza inmediata en los compradores mostrando tu rostro y tu voz en cada anuncio.

Crea tu propio vídeo
Destacado del anuncio

Publica nuevos anuncios online rápidamente con un vídeo dinámico, narrado por un avatar y creado a partir de fotos existentes.

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Historias de clientes

De confianza para agentes inmobiliarios de todo Estados Unidos.

3 hahorrado en cada sesión de grabación
2 hpara producir un vídeo de más de 10 minutos

"Estar físicamente delante de una cámara no me hace ganar ni un céntimo. Escribir los guiones, presentarlos y difundirlos, ahí es donde entra el dinero."

Scott Henninger

Corredor afiliado

Cómo funciona

Tres pasos para un

vídeo que eres tú

Paso 1: Grábate a ti mismo

Paso 1: Grábate a ti mismo

Pasa 15 segundos delante de una cámara. HeyGen captura tu rostro, tu voz y tu forma de expresarte. Cualquier teléfono, cualquier fondo.

Paso 2: Elige tu formato

Paso 2: Elige tu formato

Elige el tipo de vídeo que necesitas: actualización del mercado, visita guiada de la vivienda o destacado de un anuncio. Nosotros escribimos el guion por ti, o pega el tuyo propio.

Paso 3: Publícalo

Paso 3: Publícalo

Revisa el vídeo terminado, haz los ajustes que necesites y compártelo con tu mercado. Formato listo para Instagram, Facebook o YouTube.

Vídeo coherente sin los costes de producción

En un mundo donde el vídeo es lo primero, el 75% de los propietarios prefiere anunciar su vivienda con un agente que utiliza vídeo. Pero el problema no es que el vídeo sea técnicamente difícil, sino que aparecer de forma constante te cuesta tiempo, presupuesto, energía y comodidad frente a la cámara cada semana.

La barrera de producción

Sin tiempo, sin equipo, sin material y sin conocimientos de edición. Un solo vídeo de anuncio puede comerse medio día.

La barrera de la confianza

No querer estar frente a la cámara todos los días ni agotarte haciéndolo. Eres agente, no actor.

La barrera de distribución

Cada plataforma necesita su propia versión: Instagram, YouTube, TikTok y el correo electrónico. Un solo vídeo no es suficiente.

La barrera de confianza

La basura de IA erosiona tu credibilidad. Para generar confianza, un vídeo que parece falso es peor que no tener vídeo.

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Por qué HeyGen para el sector inmobiliario

Destaca como la experta local que eres

Haz crecer tu negocio mostrándote tal y como eres. HeyGen para el sector inmobiliario está diseñado para la forma en que los agentes realmente trabajan, para que ser visible deje de competir con hacer tu trabajo.

Aparece de forma constante

El sector inmobiliario va de relaciones. Los mejores agentes ganan porque la gente ya los conoce antes de necesitarlos. Convierte tu rostro, tu voz y tu experiencia local en vídeo constante, para que estar presente deje de competir con hacer tu trabajo.

Diseñado para el sector inmobiliario

Empieza con los vídeos que tus agentes ya crean: destacados de inmuebles, actualizaciones del mercado, guías de barrios y presentaciones de agentes. Sin pantalla en blanco, sin plantillas genéricas forzadas a encajar con tu trabajo, solo los formatos que el sector inmobiliario ya utiliza.

Servicio HeyGen White Glove

Con HeyGen White Glove, los vídeos se crean por ti de principio a fin. Solo tienes que escribirnos y trabajaremos contigo para planificar, perfeccionar y producir tus vídeos. Publica cada semana y conviértete en la cara que los compradores de tu mercado reconocen y en la que confían.

Eres tú, no un batiburrillo de IA

Tu vídeo debe verse y sonar como tú, porque tu reputación está en juego. Tu rostro es tu marca, y el realismo es lo que hace que esa marca sea segura de escalar. Clasificado como el avatar más realista n.º 1 por G2, para que el agente que ve tu mercado seas tú.

Tu identidad, no basura de IA

Tu presencia, a gran escala

Tu reputación está en juego en cada publicación. El contenido genérico de IA que no se parece ni suena como tú es peor que no publicar nada. HeyGen para el sector inmobiliario se ha creado con un único estándar: ¿se siente como tú?

G2Avatares más realistas n.º 1, según las valoraciones de G2
Voz robótica y extraña
Avatar genérico, no eres tú
Guion genérico, sin contexto local
Parece generado por IA
Daña la confianza si se detecta

Los vídeos que tu mercado está esperando ver

Empieza con los formatos que tus agentes ya crean. Sin lienzo en blanco ni dudas sobre qué publicar.

Actualización del mercado

Mantente presente en la mente de tus clientes, sin esfuerzo

Mantén a tu círculo informado y presente con un vídeo recurrente protagonizado por tu avatar que convierte las estadísticas del mercado local en contenido que puedes enviar cada semana o cada mes sin tener que ponerte delante de una cámara.

Mantente presente en la mente de tus clientes, sin esfuerzo

Sé el agente que tu mercado recuerde

Preséntate como el experto local que ya eres, sin cámara, sin equipo y sin el desgaste semanal.

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