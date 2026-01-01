Bienvenido a tu guía rápida de inicio en vídeos con IA para el sector inmobiliario
¿Tienes propiedades que vender, un mercado que liderar y una marca personal que construir? Con HeyGen, puedes convertir al instante tu imagen, tu voz y tu experiencia local en contenido de vídeo escalable y con calidad de estudio en cuestión de minutos, no de semanas.
Esta guía te ayudará a pasar de la idea al vídeo publicado, potenciando tu presencia, tu rapidez y tu credibilidad en tu mercado. Aprenderás a crear tu primer vídeo, descubrirás las mejores prácticas clave y explorarás estrategias para ampliar tu impacto en cada anuncio, en cada canal y en cada comunidad de compradores a la que prestas servicio.
Principales casos de uso: cómo los profesionales inmobiliarios utilizan HeyGen
HeyGen is more than a video tool. It's a presence engine for agents, brokers, and property managers who win business through trust and visibility.
Actualizaciones del mercado
- Jim McDonner: Went from 1 to 2 videos a week to 5 videos a week by building an AI-powered content system, now closing deals from relocation buyers in Memphis and California who found him through educational YouTube videos.
Visita guiada cinematográfica de la vivienda
- Craig Veroni: Multiplicó por 4 sus seguidores en Instagram en 10 meses; ahora llega a más de 770.000 cuentas al mes publicando 2 HeyGen Reels al día, creados a partir de contenido de avatares cinematográficos.
Propiedad destacada
- Scott Henninger: Construyó todo su negocio inmobiliario en torno a un canal de YouTube impulsado por avatares de HeyGen, cerrando entre 25 y 30 operaciones al año gracias a clientes potenciales generados por vídeo.
The state of real estate marketing
Esa brecha es la oportunidad. (Encuesta de Tecnología NAR 2025)
Video is no longer optional. It's the foundation of how buyers research, choose, and trust the agent they call first.
The challenge
- Traditional video production costs $500 to $2,000 or more per listing, unsustainable across multiple listings.
- La mayoría de los agentes señalan el tiempo y el coste como sus principales obstáculos para crear vídeos de forma constante.
- Los mercados multilingües requieren contenido traducido que la mayoría de los agentes no puede producir de forma asequible.
- El 46% de los REALTORS ya utiliza contenido generado con IA. El 32% aún no ha empezado. Esa diferencia es la oportunidad (Informe de Tecnología NAR 2025).
What AI video unlocks
- Speed. Scott Henninger went from a multi-camera living room setup to a finished video in under two hours.
- Cost savings. Replace a $2,000 videographer workflow with a HeyGen subscription for under $50 a month.
- Escalabilidad. Produce contenido por lotes en múltiples anuncios, mercados o idiomas de forma simultánea.
- Consistency. Maintain a regular video presence on every channel without burnout.
- Localization. Serve Spanish, Mandarin, Vietnamese, and other buyer communities in their native language with one click.
Making your first AI video
Introduction
New to video or trying out HeyGen for the first time? This section will walk you through each step to help you make high-quality videos quickly.
Before you hit "Create," clarify your goal. Ask yourself:
- Goal: What do you want this video to achieve? Examples: generate buyer inquiries, build sphere awareness, nurture past clients, win a listing presentation.
- Público objetivo: ¿A quién te diriges? Ejemplos: compradores primerizos, vendedores que cambian de vivienda, clientes inversores, una comunidad multilingüe.
- Distribution: Where will this video live? Examples: Instagram Reels, your listing page, email newsletter, YouTube.
- Hook: What will grab attention in the first few seconds?
Pro tip
Need a second opinion? Ask ChatGPT or Claude:
"Estoy creando un vídeo inmobiliario para [property type/market]. Mi objetivo es [goal]. Mi audiencia es [audience]. Mi gancho es [hook]. ¿Puedes sugerirme formas de hacerlo más atractivo?"
Step 1: Set up your HeyGen workspace for scale
Para los agentes inmobiliarios independientes, tu marca es tu rostro. Los compradores y vendedores eligen a los agentes en quienes confían, y tu avatar de IA es la forma de aparecer de manera constante en cada vídeo sin tener que grabar cada vez.
Before you create your first video, set up two things:
- Tu gemelo digital. Es tu recurso más importante en HeyGen. Solo necesitas una grabación de 15 segundos para crear un avatar que se vea y suene exactamente como tú. Si lo prefieres, ve directamente al Paso 2 para hacer esto primero.
- Tu kit de marca. Añade los colores, el logotipo y las fuentes de tu agencia para que cada vídeo siga automáticamente tu identidad de marca. Pega la URL del sitio web de tu agencia para importar automáticamente tu estilo de marca o sube los recursos manualmente.
Pro tip
Tu gemelo digital es tu marca. Cuanto más natural y expresiva sea tu grabación, más reflejará tu avatar tu verdadera personalidad en pantalla.
Step 2: Choose the right AI avatar
Tu avatar es tu presencia en pantalla. Crea un avatar personalizado que encaje con tu marca o, para un toque personal definitivo, crea tu gemelo digital en cuestión de minutos con la función de avatar realista de HeyGen.
En el sector inmobiliario, la confianza es la moneda que consigue captaciones. Avatar V, entrenado con un vídeo de 15 segundos tuyo, ofrece el gemelo digital de cuerpo completo más realista y es la mejor opción para los agentes que están construyendo una marca personal. Avatar IV funciona muy bien para apariencias basadas en fotos o personajes no humanos y es el motor predeterminado.
Nota: HeyGen también ofrece avatares públicos ya preparados, si quieres empezar antes de que tu gemelo digital esté listo.
Tipo de avatar
Lo que necesitarás
Obtendrás
Best For
Grabación de vídeo de 15 segundos
A lifelike avatar that captures your specific motion, gestures, and expressions. Powered by Avatar V for full upper-body, cinematic-quality performance.
Agentes que quieren mostrar su rostro real y su presencia en cada vídeo. La opción más auténtica para construir una marca personal.
1 foto
Un avatar realista creado a partir de una imagen fija, con movimiento y sincronización labial generados por IA. Impulsado por Avatar IV.
Agentes que no disponen de material de vídeo o que quieren un punto de partida rápido.
Avatar de stock
No recording needed
Un avatar prediseñado de la biblioteca de HeyGen, disponible en una amplia variedad de estilos e idiomas.
Agents who want to get started immediately without creating a custom avatar.
Avatar generado
Indicaciones de texto
Un avatar completamente generado por IA con apariencia, movimiento, voz y sincronización labial personalizados.
Mascotas de marca, personajes ficticios o personajes no humanos.
Consejo profesional
Utiliza la función de generating looks de HeyGen para cambiar la pose, el entorno o la vestimenta de tu avatar solo con una indicación de texto. Colócate en una propiedad de lujo, un lugar emblemático del barrio o la oficina de tu agencia inmobiliaria sin moverte de tu escritorio.
Mejores prácticas: crea el gemelo digital perfecto
Quality in equals quality out. The better your photos, videos, and prompts, the more realistic and polished your avatar will be. Whatever's in your training video, from gestures to facial expressions or vocal inflection, will be reflected in the final result.
Tipo de avatar
Lo que necesitarás
Best Practices
Vídeo de 15 segundos
Graba con un smartphone en modo cine o en 4K. Usa un fondo sencillo con luz natural. Sé expresivo: la energía que pongas es la energía que obtendrás. Evita cubrirte la cara o llevar accesorios grandes.
1 foto
Foto profesional de primer plano o retrato solo de ti, bien iluminada y en alta resolución. Evita gafas de sol, gorras o sombreros, filtros u otras personas en el encuadre.
Real estate-specific tip
Graba tu vídeo de formación con la vestimenta con la que quieras que se asocie tu marca, ya sea traje profesional o ropa de negocios informal. Tu avatar reflejará ese aspecto en cada vídeo que generes.
Best practices: creating high quality custom AI voices
HeyGen cuenta con una enorme biblioteca de voces de IA prediseñadas en más de 175 idiomas, dialectos y tonos emocionales, pero a veces un clon de voz personalizado que suena exactamente como tú es la opción más poderosa para generar confianza con los clientes inmobiliarios.
Tipo de voz personalizada
Creation method
Ideal para
Automático al crear un avatar hiperrealistao
Clon de voz realista basado en tu voz e entonaciones reales. Admite múltiples emociones.
Un clon de voz que suena exactamente como tú
Texto de indicaciones que especifica atributos (edad, acento, género, tono, altura de voz, emoción)
Voz totalmente generada por IA a partir de una indicación.
Una voz de marca coherente que no sea la tuya, para contenido de todo el equipo o de toda la agencia
Servicio externo de voz con IA (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Clon de voz realista entrenado con tu propia voz y entonaciones. Los controles de ajuste fino varían según el servicio. Es una excelente opción para crear un gemelo digital, pero normalmente requiere un pago adicional.
Control de ajuste más preciso
Para obtener la mejor calidad de voz, empieza con un buen audio de origen. Aquí te explicamos cómo conseguir una gran grabación:
• Use a high-quality mic or smartphone, held 6–8" from your mouth
• Record in a quiet, noise-free space
• Habla con claridad, haciendo pausas naturales y mostrando una ligera expresión emocional
• Sube varias muestras con diferentes matices emocionales para lograr mayor versatilidad (para HeyGen Custom Voice Clones solamente)
¿Quieres profundizar más?
→ Guía definitiva para la clonación de voz personalizada hiperrealista
Mejores prácticas: domina el arte de los prompts
Prompting is the practice of carefully crafting and iterating text instructions (called prompts) used to guide AI tools to create content from scratch such as images, motion, or audio.
Prompting is a powerful skill for any AI creator. When paired with HeyGen, prompting unlocks countless ways to create high-impact videos where your imagination is your only limitation! Get ready to experiment and iterate.
Función
Función
Úsalo para
Cambia la pose, el entorno o el atuendo de un avatar personalizado
Da vida a los avatares de fotos
Creación de avatares personalizados (realistas o animados)
Creación de voces personalizadas
Mejores prácticas de redacción de prompts
Sé específico
Cuanto más claramente describas lo que quieres (tono, aspecto, gesto, emoción), mejor podrá la IA ajustarse a tu visión.
Empieza con la estructura
Utiliza una estructura coherente: qué, quién, dónde y cómo. Esto se aplica a los elementos visuales, al tono de voz y a la dirección del movimiento.
Include context & intent
Let the AI know the purpose: Is it for a product demo? A social ad? A tutorial? Context helps tailor the result.
Utiliza un lenguaje descriptivo
Use adjectives that convey emotion, style, or clarity (e.g., “confident,” “minimalist,” “high energy,” “calm pace”).
Iterar y perfeccionar
No te conformes con tu primer intento. Pequeños ajustes en el prompt pueden dar lugar a resultados mucho mejores en todo tipo de contenidos.
Las mejores prácticas de creación de prompts pueden variar ligeramente según lo que estés creando
Explora los recursos que encontrarás a continuación para profundizar en cada tipo y sacar el máximo partido a tus prompts.
Paso 3: Elige tu punto de partida
Cuando abres HeyGen como agente inmobiliario, tu página de inicio muestra cuatro formatos de vídeo creados específicamente para tu trabajo. Cada uno es un atajo hacia un vídeo terminado y listo para publicar.
Formato
Lo que crea
Cuándo usarlo
Actualización del mercado
A professional avatar-led video delivering local market stats and insights to your sphere
Actualización semanal o mensual del mercado para email, Instagram o YouTube
Recorrido cinematográfico por la casa
Una presentación de propiedades con calidad cinematográfica que utiliza Avatar Shots y Seedance 2 para crear escenas de nivel profesional
Propiedades de lujo o cualquier inmueble en el que la calidad visual sea el principal argumento de venta
Visita guiada a la vivienda
Un vídeo tipo recorrido guiado con tu avatar como presentador en pantalla, narrando las características de la propiedad
Vídeos de anuncios estándar en los que quieres que tu presencia personal sea la protagonista
Destacado del anuncio
Un resumen conciso del anuncio, narrado por un avatar e ilustrado con fotos de la propiedad y tomas de recurso, ideal para redes sociales y páginas MLS
Contenido del anuncio listo rápidamente antes de la primera visita
Uso de Agente de vídeo
¿No te encaja ninguno de los cuatro formatos anteriores? También puedes usar Video Agent para describir lo que quieres en lenguaje sencillo. Escribe los detalles de tu anuncio, tu público objetivo o el tema del vídeo y HeyGen generará automáticamente un borrador completo (guion, avatar, elementos visuales y voz en off).
Como los vídeos inmobiliarios requieren precisión (el precio correcto, la dirección, los detalles del barrio y el CTA), lleva siempre el borrador a AI Studio antes de publicarlo. En AI Studio puedes revisar y editar el guion línea por línea, cambiar el b-roll, ajustar los subtítulos y perfeccionar cualquier detalle antes de la exportación.
Para obtener consejos sobre cómo crear buenos prompts y encontrar ideas creativas de flujo de trabajo, consulta la guía de prompts de Video Agent.
¿Quieres profundizar más? Aprende a usar Video Agent en HeyGen Academy.
Por qué es perfecto para ti
Tarea
Redacción de guiones
Elementos visuales
Narración
Edición
Subtítulos
El Agente de Video se encarga de todo por ti
Convierte tu tema o indicación en una historia clara y convincente
Selecciona automáticamente material de archivo o imágenes que se ajusten a tu tono y temática
Añade locuciones naturales, sensibles a las emociones, en más de 175 idiomas
Gestiona automáticamente el ritmo, las transiciones y el tiempo
Genera subtítulos precisos para mayor claridad y accesibilidad
Consejo profesional: Trata las indicaciones como tu briefing creativo. Cuanto más clara sea tu idea, más inteligente se vuelve el Agente. Utiliza indicaciones específicas como:
- «Crea un vídeo explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal utilizando avatares digitales.»
- «Resume mi último boletín en un guion para TikTok de 1 minuto.»
- “Genera un vídeo de lanzamiento de producto con un ritmo dinámico y un tono enérgico.”
Piensa en los prompts como conversaciones con tu editor; cuantos más detalles des, mejores serán los resultados.
Consejos profesionales para obtener resultados cinematográficos
- Redacta un briefing claro.Piensa en tu prompt como en tu dirección creativa, incluyendo el tono, el formato y el objetivo. “Crea un vídeo explicativo de 90 segundos sobre cómo construir una marca personal con avatares digitales.”
- Utiliza recursos visuales potentes. Sube tus propios clips de producto o material B-roll para darle un toque más personalizado.
- Itera rápidamente.Previsualiza, ajusta y vuelve a generar; el Agente aprende de tus comentarios.
- Llega a todo el mundo. Localiza al instante con compatibilidad de voz multilingüe.
- Añade tu avatar. Combina Video Agent con tu avatar de HeyGen para lograr una marca coherente.
Shortcut: Use Video Agent for your first draft, then refine or customize in AI Studio (Step 5). It’s the fastest way to turn raw knowledge into polished, publish-ready video.
Want to go deeper?
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Mejores prácticas: perfecciona tu vídeo en AI Studio
¿Quieres tener más control sobre lo que generó Video Agent? Llévalo a AI Studio. Ahí podrás revisar y editar cada detalle antes de que tu vídeo se publique.
En AI Studio puedes:
- Edita el guion línea por línea. Comprueba que la dirección de la propiedad, el precio, el nombre del barrio y cualquier detalle clave sean correctos.
- Cambia o genera b-roll. Sustituye cualquier escena por una foto de la propiedad, material de archivo de stock o b-roll generado por IA a partir de un texto.
- Ajusta los subtítulos y los textos superpuestos. Asegúrate de que el texto en pantalla coincida con el estilo de tu marca y sea fácil de leer.
- Perfecciona la interpretación de tu avatar. Usa Voice Director para ajustar el tono y el ritmo, o Pauses and Pronunciation para corregir cualquier nombre o dirección que suene incorrecto.
También puedes escribir o editar guiones desde cero con el redactor de guiones con IA integrado en HeyGen (escribe "/" en el panel de guion para abrir Comandos rápidos y elegir Redactor de guiones), o redactarlos fuera de HeyGen con ChatGPT, Claude o Gemini y pegarlos después.
Si estás escribiendo o puliendo un guion con IA, estos pasos te ayudarán a obtener un gran resultado rápidamente:
- Paso 1: Empieza con una instrucción clara. Indícale a la IA qué tipo de vídeo estás creando (vídeo de anuncio de propiedad, actualización del mercado, guía para compradores), para quién es, cuál es el objetivo y qué tono debe tener.
- Paso 2: Añade tus datos clave. Incluye la dirección de la propiedad, las características principales, el precio, el barrio, los días en el mercado o cualquier otro dato que sea fundamental.
- Paso 3: Pide la estructura adecuada. Asegúrate de que el guion esté pensado para ser hablado, sea fácil de leer y suene conversacional, no escrito como una descripción de un anuncio inmobiliario.
- Paso 4: Revisa y perfecciona.Previsualiza el vídeo y luego edita el guion directamente en la línea de tiempo. Mejóralo en función de lo que veas y escuches.
Ejemplos de indicaciones para revisiones:
- "Haz que esto suene más seguro y emocionante."
- "Añade una introducción más impactante."
- "Simplifica el final y haz que la llamada a la acción sea más efectiva."
- "Dame una versión de 30 segundos centrada en las 3 principales funciones."
Consejo profesional:
Utiliza la IA como tu coautor, no como tu sustituto. Los mejores guiones combinan tu experiencia local con la velocidad de la IA. Tú aportas la visión, la IA aporta el acabado profesional.
Paso 4: Crea y perfecciona tus escenas en AI Studio
Ahora es el momento de dar vida a tu vídeo en el AI Studio de HeyGen. Diseña tu vídeo pensando en la claridad y la fluidez.
- Diseña tus escenas en cuestión de minutos utilizando el Brand Kit o las plantillas que configuraste en el Paso 1.
- Refuerza tu mensaje con texto en pantalla, como el precio, la dirección o una llamada a la acción, y haz que aparezca con animaciones.
- Explora la biblioteca de material de archivo de HeyGen para encontrar b-roll de alta calidad, o genera b-roll cinematográfico a partir de un texto usando modelos de vídeo de IA integrados directamente en AI Studio.
- Utiliza Avatar Shots para colocar tu avatar en escenas cinematográficas con calidad de película, ideales para vídeos de anuncios premium o contenido de marcas de lujo.
- Utiliza transiciones de escena premium para darle a tu vídeo un acabado fluido y profesional.
- Añade y personaliza subtítulos para que tus vídeos sean más atractivos y accesibles.
- Utiliza Auto Edit para eliminar automáticamente muletillas, pausas o tomas no deseadas de cualquier material que importes.
Pro tip
For listing videos, try layering your avatar introduction over a property photo or AI-generated exterior b-roll as the background scene. It gives buyers an immediate visual anchor before they've even seen the photos on the MLS. For multilingual content, use the multilingual player to bundle all translated versions into one share link with a dropdown selector.
¿Quieres profundizar más? HeyGen Academy: AI Studio, un curso de vídeo en profundidad que cubre todas las funciones de edición
Best practices: adjust pronunciation, emotions, and intonations
Do you need your avatar to sound just right? Real estate scripts include street names, neighborhood names, and local landmarks that AI may mispronounce. HeyGen gives you powerful tools to fine-tune voiceovers for natural, accurate delivery.
Función
Cómo funciona
Best for
Pauses and pronunciation
Add pauses and adjust pronunciation directly in the script panel
Escribir correctamente los nombres de calles, barrios y comunidades
Voice mirroring
Sube o graba audio con el tono y ritmo que prefieras; cualquier avatar lo interpretará con su propia voz
Matching the exact energy you'd use in a listing presentation or buyer consultation
Director de voz
Shape emotion and tone with the click of a button
Aumenta la calidez y la emoción para un nuevo anuncio, o transmite una calma tranquilizadora en una guía para compradores
Emociones de clonación de voz personalizada
Sube grabaciones adicionales con distintos tonos emocionales para tu clon
Adding range to your personal voice clone
¿Quieres verlo en acción?
Estrategias para ampliar el impacto de tu comunicación
Tanto si estás ampliando tu red, probando qué convierte mejor o llegando a nuevas comunidades de compradores, estas herramientas avanzadas ayudan a los profesionales inmobiliarios a escalar con precisión.
Optimize and iterate like a pro
Crea varias versiones de tu gancho del anuncio, CTA o introducción y compara los resultados.
- Duplica escenas para probar diferentes aspectos destacados o ángulos de la propiedad.
- Swap avatars or voices to see which tone buyers respond to.
- Mide el tiempo de visualización, los clics y las tasas de consulta para conservar lo que funciona.
Go global with translation
Learn how to translate and localize your videos into 175+ languages and dialects, no dubbing or voice actors required.
Use HeyGen’s Brand Voice feature to maintain consistency in translated videos by customizing how certain words are handled, like brokerage name pronunciation or neighborhood names.
Enterprise and Team plan users can also make edits directly to translated scripts by using our Proofread feature.
Publica con el reproductor multilingüe. Proporciona un único enlace para compartir con un menú desplegable de idiomas para cada traducción renderizada en la carpeta.
Pro tip
Crea tu vídeo de anuncio una sola vez en inglés y luego genera las versiones en español, mandarín y vietnamita en cuestión de minutos. Publica las tres con un único texto: "¿Te interesa? Míralo en tu idioma más abajo."
Personalize at scale
Añade un toque personal a tus seguimientos de compradores, contactos con vendedores o campañas de esfera con Vídeos Personalizados. Al utilizar elementos dinámicos, como el nombre del destinatario, su barrio o rango de precios, creas una experiencia única y más atractiva para cada contacto.
Combínalo con tus integraciones de CRM en HubSpot, Zapier, Make y Clay para crear un flujo de trabajo de prospección en vídeo totalmente automatizado, y utiliza el Modo por Lotes para producir cientos de vídeos personalizados de una sola vez a partir de una hoja de cálculo.
Haz que los conceptos sean visuales
Turn abstract ideas into clear, memorable visuals.
- Motion designer creates animated titles, diagrams, and social hooks from prompts. Great for processes, frameworks, and definitions (uses generative credits).
- Material de archivo y pantallas: Refuerza el aprendizaje con ejemplos, B‑roll o superposiciones de diapositivas.
Convierte un solo vídeo en ocho piezas de contenido
La mayoría de los creadores inmobiliarios no solo necesitan más ideas. Necesitan mejores sistemas. Porque cuando construyes el sistema adecuado, mantener la constancia se vuelve mucho más fácil.
The most powerful workflow in real estate content right now isn't filming more. It's getting more value from every video you already made. Here's how to turn one listing walkthrough into eight pieces of content inside HeyGen, without recording again.
Paso 1: Extrae clips cortos con AI Clipping
Sube tu vídeo original a AI Clipping. Analiza automáticamente tu metraje e identifica los momentos más potentes que funcionan por sí solos, sin tener que revisar la línea de tiempo manualmente. Elige la duración del clip (menos de 30 segundos, de 30 a 60 segundos o más largo), el formato de salida (vertical, horizontal o cuadrado) y los subtítulos. Un solo vídeo de recorrido de una propiedad puede convertirse en entre 3 y 5 clips cortos listos para publicar.
Step 2: Create hook variations with Avatar V / Avatar Shots
If one of your shorts is performing well but you want to test a different opening, you don't need to re-record. Use Avatar V or Avatar Shots to generate a new hook version of the same clip. Voice Director lets you fix specific words or sentences without rebuilding the whole thing.
Step 3: Translate your strongest clip
Take your best performing short and run it through Translate Videos. Select Spanish, Mandarin, Vietnamese, or any of the 175+ available languages. Your avatar delivers the content natively in the target language, no re-recording, no dubbing, no translator needed. One video now reaches an entirely new buyer audience.
Paso 4: Genera un vídeo de avatar de IA independiente a partir de la transcripción
La transcripción de tu vídeo ya está llena de contenido. Ve a Proyectos, abre tu vídeo y haz clic en Transcripción para obtener el texto completo. Elige una frase o sección potente, pégala en Avatar Shots con tu gemelo Avatar V y genera un nuevo vídeo independiente. La misma experiencia, otro enfoque, sin necesidad de cámara.
Paso 5: Convierte la transcripción en publicaciones para redes sociales
Toma una parte útil de la transcripción, revísala un poco y publícala como una publicación en LinkedIn, una publicación en X, un boletín por correo electrónico o un texto de insight de mercado. Tu vídeo original ahora está generando contenido completamente fuera del formato de vídeo.
1 recorrido de un anuncio se convierte en 1 vídeo de formato largo + 3 vídeos cortos + 1 variación de gancho + 1 clip traducido + 1 vídeo con avatar de IA + 1 publicación en redes sociales = 8 piezas de contenido
Y eso está muy lejos de ser el límite. El objetivo no es crear más contenido trabajando más duro, sino construir un sistema que multiplique el valor de cada vídeo que ya haces.
Mira el flujo de trabajo completo: Convierte un anuncio inmobiliario en 8 piezas de contenido con HeyGen
Use case #1: Market updates
Perfect for:
Agentes que están construyendo una red de contactos, líderes de equipo que quieren mantenerse presentes en la mente de sus antiguos clientes y agencias inmobiliarias que posicionan su marca como la autoridad local del mercado.
La oportunidad
Los agentes que consiguen recomendaciones son los que se mantienen presentes entre una transacción y otra. Un vídeo semanal o mensual con la actualización del mercado es la forma más eficaz de lograrlo. La mayoría de los agentes resumen los datos del mercado en un PDF o en un texto largo. Un vídeo de 90 segundos con tu avatar ofreciendo las mismas ideas genera un nivel de conexión completamente diferente y funciona en todas las plataformas principales.
Funciones principales:
- Gemelo digital / Avatar V para ofrecer actualizaciones como tú mismo
- PPT/PDF a vídeo para convertir automáticamente tus diapositivas existentes de datos de mercado
- Recortes con IA para extraer los momentos más compartibles para clips en redes sociales
- Videopodcast para generar un debate de mercado con múltiples avatares a partir de tu informe de datos
- Traduce vídeos para publicarlos en varios idiomas en zonas agrícolas multilingües
- Modo por lotes para producir versiones específicas de cada barrio de la misma plantilla de actualización con diferentes variables
Historia de cliente
Jim McDonner se incorporó al sector inmobiliario tras retirarse de la Marina de los EE. UU. y se encontró compitiendo con más de 4.000 agentes con licencia en el noroeste de Arkansas, uno de los mercados de más rápido crecimiento del país, donde llegan aproximadamente 40 nuevos residentes cada día.
Before HeyGen, creating a single video could consume most of a day. Even after hiring a professional videographer to produce a series of 12 videos, he was only publishing one or two a week and often skipping weeks entirely.
"No era muy constante. No es de extrañar que mi canal no tuviera nada de tracción." Jim McDonner
Tras completar un curso de certificación en IA, Jim creó un flujo de trabajo que ahora está casi totalmente automatizado. Utiliza Manus para investigar las tendencias del mercado, ChatGPT para redactar guiones, Gamma para crear guías para compradores y de reubicación, y el Video Agent de HeyGen para producir vídeos pulidos utilizando los recursos de su marca.
"Puedo dedicar como máximo tres o cuatro horas un lunes por la mañana y crear videos para toda la semana y dejarlos ya programados." Jim McDonner
Su enfoque educativo ha ido desplazando de forma constante a su audiencia hacia compradores de entre 25 y 45 años. Una campaña educativa de captación de inmuebles ayudó a vender una propiedad de 650.000 dólares en solo siete días. Otro vídeo atrajo a compradores que se trasladaban desde Memphis, y una campaña dirigida a California generó consultas de compradores que planeaban mudarse al noroeste de Arkansas.
"Nunca habría llegado ni de lejos a la audiencia a la que he llegado." Jim McDonner
Lee la historia completa: Cómo Jim McDonner utiliza HeyGen para destacar en un mercado inmobiliario de rápido crecimiento
5 videos per week, up from 1 to 2 | 3 to 4 hours to create a full week of content | 1,000+ YouTube subscribers
Use case #2: Cinematic home tour
Perfect for:
Agents listing premium or luxury properties, brokerages building a high-production brand, and any agent who wants their content to stand out visually in a crowded social feed.
The opportunity
Most listing videos are filmed on a phone or outsourced to a videographer for hundreds of dollars per shoot. A cinematic home tour with HeyGen delivers film-quality production at a fraction of the cost and time, using Seedance 2-powered Avatar Shots to place your avatar in visually stunning scenes that match the property's character.
The result looks like a proper production. The process takes minutes.
Best practices:
- Match the scene to the property. Use Generating Looks to brief Avatar Shots on the property style: modern and minimal, warm and traditional, coastal, urban. The backdrop should feel like the home.
- Pair avatar narration with property footage. Layer your Avatar Shot over actual listing photos or AI-generated exterior b-roll to ground buyers in the real property before the cinematic elements take over.
- Use picture-in-picture for narration. Keep your avatar visible as a picture-in-picture narrator while property visuals play in the background. It maintains your personal presence without dominating the frame.
- Keep it premium. Cinematic home tours are not the place for text-heavy overlays or fast cuts. Let the visuals breathe. Use slow transitions and clean captions.
- Lead with the lifestyle. Open with the feeling of the property before the specs: the light, the space, the neighborhood energy. Buyers decide emotionally first.
Top features:
- Avatar Shots (Seedance 2): film-quality avatar scenes generated from a text prompt, the core tool for cinematic home tour production
- Generating Looks: match your avatar's backdrop and setting to the property's character with a text prompt
- Generative B-roll: generate cinematic property-adjacent visuals from a text prompt (Sora 2 / Veo 3.1) directly in AI Studio
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin as the on-screen narrator
- Picture-in-picture layout: keep your avatar present as a narrator while property visuals fill the frame
- Auto Edit: clean up any recorded walkthrough footage before layering it with avatar narration
- Translate Videos: produce the cinematic tour in multiple languages for international or multilingual buyer audiences
Pro tip
For a luxury property, generate 3 to 4 different Avatar Shots that match the home's aesthetic (interior warmth, exterior architecture, neighborhood lifestyle), and use them as scene transitions between narrated highlights. It gives the video a full production feel without a crew.
Customer story
Craig Veroni is a real estate agent in Vancouver, British Columbia, covering North Vancouver, West Vancouver, and the city itself. Before real estate, he spent more than a decade as a professional film and television actor, and video had always been at the center of his business.
After a fire and flood forced his family out of their home for nearly a year, his video production came to a complete halt.
"We had been out of our house for about nine months. I couldn't produce any content. I didn't have gear." Craig Veroni
When he saw fellow agents using HeyGen to grow new social channels with AI avatars, he was skeptical. Over three days in a small training group, he built his digital twin, refined his workflow, and published his first Instagram Reel.
"I was freaked out because I'm known for my video. I thought people were going to hate this." Craig Veroni
The twin worked because it was built from his own high-quality footage, trained on the library of videos he had already filmed, capturing his real looks and mannerisms. He paired it with professionally recorded voice models and upgrades every time a better avatar model ships.
He moved from one video a week to two Reels a day. Within the first week, every post outperformed anything he had done personally. On three separate occasions, complete strangers stopped him in public to say they were subscribers.
"The connection was working." Craig Veroni
Read the full story: How Craig Veroni scaled his real estate marketing with HeyGen
4x Instagram followers in 10 months | 2 Reels published per day with HeyGen | 770,000+ accounts reached monthly
Use case #3: Listing spotlight
Perfect for:
Individual agents, team leads, listing coordinators, and brokerage marketing teams.
The opportunity
Video listings generate up to 403% more inquiries than photo-only listings, but most agents produce zero video because of cost and time. A listing spotlight with HeyGen delivers a professional, avatar-narrated overview in under 10 minutes, ready before the first showing.
The format: your digital twin narrates the listing as a picture-in-picture presenter, with property photos, text callouts, and AI-generated b-roll filling the frame behind them. Buyers get a personal introduction from you and a visual anchor of the property in a single video.
Best practices:
- Create before the first showing. Have your listing spotlight live before you post to the MLS — buyers doing pre-market research will find it immediately.
- Lead with lifestyle, not specs. Buyers can read the spec sheet. Tell the story: the morning light in the kitchen, the walk to the coffee shop, the neighborhood vibe.
- Use picture-in-picture narration. Keep your avatar visible in the corner as a narrator while property photos and b-roll play in the background. It personalizes the video without blocking the visuals.
- Keep it under 90 seconds. Save longer formats for luxury properties. 60 to 90 seconds is the sweet spot for most listings.
- Generate multilingual versions immediately. If your market has a significant Spanish or other-language buyer community, translate the spotlight right after you publish the English version.
Top features:
- Digital Twin / Avatar V: your digital twin delivers the listing narration as you
- Picture-in-picture layout: your avatar as narrator over property photos and b-roll
- Generating Looks: place your avatar in a backdrop that matches the property's style
- Generative B-roll: generate cinematic property-adjacent visuals from a text prompt
- Translate Videos: one listing spotlight, 175+ language versions
- Captions: essential for silent autoplay on social and listing platforms
Pro tip
Script structure that works: Hook (something surprising or vivid, 10 seconds), Property highlights (3 to 4 features led with lifestyle benefit, 40 seconds), Neighborhood (walkability, schools, amenities, 20 seconds), CTA (one clear next step, 10 seconds).
Customer story
Scott Henninger has helped buyers relocate to northeast Tennessee and southwest Virginia for nearly two decades. Today, his YouTube channel is the engine behind his entire business: 85 to 90 percent of his clients find him through educational videos about moving to the region.
Before HeyGen, every video required Scott to transform his living room into a temporary studio: multiple cameras, a DSLR with teleprompter, careful lighting management. Because everything had to be assembled and taken down each time, he sometimes went months without publishing.
"Anytime I start posting videos again, business takes off." Scott Henninger
After switching to HeyGen, Scott now records his audio, uploads it into HeyGen to generate his avatar video, and finishes the project in Final Cut Pro with graphics, b-roll, and titles.
"From the time I record one, I can have it out in an hour and a half or two hours if I want to." Scott Henninger
Since adopting HeyGen, Scott's videos have accumulated roughly 20,000 views. Only one viewer has ever suggested the videos might be AI-generated. Today he closes 25 to 30 transactions a year, with nearly all of those clients discovering him through YouTube before ever scheduling a call.
"Sitting in front of a camera physically doesn't make me a cent. Writing the scripts and presenting them and getting them out, that's where the money comes in." Scott Henninger
Read the full story: How Scott Henninger uses HeyGen to turn video into a real estate growth engine
3 hours saved per filming session | 2 hours to produce a 10 to 15-minute YouTube video | 25+ homes sold annually through YouTube-generated leads