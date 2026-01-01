Probablemente lo hayas visto en Instagram. Un monje calvo con una voz serena comparte consejos de vida en tu feed. Millones de visualizaciones. Miles de comentarios de personas que se sienten realmente conmovidas.
Yang Mun no es una persona real. Es un personaje de IA creado por completo con HeyGen por el creador Shalev Hani. Y cuentas como la suya están explotando ahora mismo en Instagram, TikTok y YouTube.
Shalev hizo crecer la cuenta de Yang Mun hasta superar los 2,5 millones de seguidores en Instagram con una fórmula sencilla: una idea clara, unos 20 minutos de producción y HeyGen. Sin cámara. Sin estudio. Sin talento tradicional ni equipo de producción.
Quién lo ve
Yang Mun habla a adultos de entre 25 y 50 años que hacen scroll en Instagram buscando algo que la mayoría de los feeds no puede ofrecer. Shalev Hani, el creador de Yang Mun, describe a su audiencia como “adultos que buscan calma, claridad emocional y arraigo espiritual.” No quieren ruido. Quieren un momento de quietud. Y no están solos. Estamos viviendo un cambio en el bienestar, en el que reducir la velocidad y priorizar la salud mental ha pasado de ser un interés de nicho a convertirse en una prioridad generalizada.
El vídeo sostiene toda la estrategia. «El vídeo es el medio principal para transmitir presencia, tono y confianza» explica Shalev. «Una publicación de texto puede compartir sabiduría. Un vídeo te la hace sentir.» Por eso lo construye todo en torno al vídeo y nada más.
El problema
Antes de HeyGen, cada vídeo requería un esfuerzo manual considerable para escribir el guion, grabar, editar y publicar. Shalev describe su antiguo proceso como «más lento y con mayor consumo de recursos, lo que dificultaba mantener la constancia». Podía sacar adelante unos pocos vídeos a la semana, lo que suena razonable hasta que entiendes cómo funciona realmente Instagram. El algoritmo premia la constancia diaria. Publicar solo unas cuantas veces por semana significa menos alcance, un crecimiento más lento y un techo que Shalev podía sentir, pero que no lograba romper.
El desafío más profundo era la sostenibilidad. «Mantener una publicación regular sin agotarse» era el punto de dolor específico. La cualidad meditativa del contenido exigía precisión en el tono y el ritmo. Mantener ese nivel mientras se publicaba con la frecuencia suficiente para crecer era un esfuerzo agotador que no podía sostenerse en el tiempo.
«Utiliza la tecnología para servir al mensaje, no para distraer de él».— Shalev Hani, creador de Yang Mun
Por qué HeyGen
Shalev empezó a buscar una solución de vídeo con IA cuando se dio cuenta de que necesitaba “escalar el contenido sin perder autenticidad.” No buscaba un atajo. Necesitaba una herramienta que pudiera gestionar la carga de producción sin introducir el valle inquietante en el resultado final.
Evaluó varias plataformas y eligió HeyGen por un motivo.En sus palabras, “se sentía como la opción más humana y menos intrusiva, manteniendo el foco en el mensaje.” Otras herramientas introducían elementos visuales o de tono que llamaban la atención sobre la tecnología. HeyGen hizo lo contrario: desapareció dentro del contenido.
La incorporación fue rápida. Shalev y su equipo se familiarizaron con el conjunto de herramientas “en menos de unos pocos días.” Sin una curva de aprendizaje pronunciada. Sin una fase prolongada de experimentación. Pasaron del primer uso a obtener resultados con calidad de producción casi de inmediato.
Cómo funciona
Para la cuenta de Yang Mun, las ideas provienen de dos fuentes: las dificultades recurrentes de la audiencia y los temas espirituales atemporales. Shalev dice que no persigue las tendencias; busca el punto en el que lo que la gente necesita ahora se cruza con lo que ha sido cierto durante siglos. Esa combinación le da a cada vídeo tanto inmediatez como profundidad.
Escribe guiones breves y sencillos. Esa es la lección más importante que Shalev aprendió desde el principio. Cuando le preguntaron qué le habría gustado saber desde el inicio, su respuesta fue directa: «Los guiones sencillos funcionan mejor.» La tentación con las herramientas de vídeo con IA es escribir contenidos más largos y complejos porque la tecnología puede manejarlos. Pero la audiencia no quiere complejidad. Quiere una sola idea, transmitida con claridad. Cuando no tiene un guion listo, utiliza el redactor de guiones de HeyGen para crear uno.
Las otras funciones en las que más confía son «entrega mediante avatar y voz». Sin gráficos elaborados. Sin montajes con muchas capas. El formato se mantiene minimalista y centrado en el mensaje porque, como dice Shalev, «los vídeos minimalistas y centrados en el mensaje son los que conectan con la gente». Como es tan fácil crear vídeos en HeyGen, produce contenido por lotes: escribe el guion y crea varios vídeos en una sola sesión, y luego los programa a lo largo de la semana.
¿Les importa a las audiencias que sea una IA?
Esta era la mayor preocupación de Shalev antes del lanzamiento. Reconoce que “la autenticidad era la preocupación” desde el principio. Si el público se sintiera engañado, todo el proyecto se vendría abajo.
Lo que ocurrió fue justo lo contrario. “La respuesta del público lo resolvió todo” dice Shalev. La gente se centra en el mensaje, no en la tecnología. Los comentarios y los patrones de interacción indican que los espectadores conectan a un nivel emocional y espiritual. Nadie se pregunta si el monje es real. Absorben la enseñanza, reflexionan sobre ella y la comparten.
Cuando le preguntaron por el beneficio más sorprendente de usar HeyGen, Shalev no señaló la rapidez ni el ahorro de costes. Señaló la conexión: “lo de forma natural que las audiencias conectan con el contenido.” Cuando el mensaje es auténtico y la entrega es coherente, la tecnología se vuelve invisible.
Los resultados
«Pasamos de unos pocos vídeos por semana a contenido diario» confirma Shalev. Ese único cambio transformó por completo la trayectoria de Yang Mun.
La frecuencia de publicación, el alcance y la interacción aumentaron. Pero el resultado más profundo es lo que la publicación diaria significa realmente para una marca de atención plena. La guía espiritual no es algo que la gente busque una vez a la semana. Vuelven a ella cada mañana, cada noche, cada vez que necesitan un descanso mental y calma. Publicar a diario hizo que Yang Mun estuviera disponible para su audiencia de la manera en que realmente lo necesitaban.
En general, los vídeos de HeyGen funcionaron tan bien como, o incluso mejor que, el contenido producido de forma tradicional. Shalev atribuye esto en gran medida a la constancia: «Igual o más fuerte gracias a la constancia.» El algoritmo premia la publicación diaria. La audiencia recompensa la fiabilidad. HeyGen hizo que ambas cosas fueran posibles sin ninguna pérdida de calidad.
«Lo más sorprendente ha sido lo natural que resulta la conexión del público con el contenido.»— Shalev Hani, creador de Yang Mun
La guía estratégica
Yang Mun no es una anomalía. Es un modelo a seguir. El mismo sistema que construyó esta cuenta funciona para cualquier creador o marca que busque una presencia en vídeo con IA constante y reconocible.
Los principios se aplican directamente. Empieza por definir con claridad tu audiencia y tu mensaje. Utiliza las herramientas de avatar y voz de HeyGen para crear un personaje que la gente reconozca y en el que confíe. Escribe guiones sencillos. Produce tu contenido por lotes. Publica a diario. Deja que la tecnología asuma la carga de producción para que tú puedas centrarte en las decisiones creativas que realmente importan: qué decir, cómo decirlo y por qué tu audiencia necesita escucharlo.
Shalev ahora enseña exactamente este sistema. «El mismo sistema que se utilizó para crear y escalar a Yang Mun se enseña en un curso específico para creadores y marcas que construyen personajes impulsados por IA.» Cubre todo, desde la creación del personaje y la redacción de guiones hasta los flujos de trabajo de producción y la estrategia de publicación.
Qué viene después
Shalev planea impulsar a Yang Mun «hacia enseñanzas más profundas y un alcance más amplio». La función de HeyGen que más le entusiasma es «aún más matices emocionales en la entrega con Yang Mun en diferentes entornos y contextos». Es la capacidad de transmitir sutiles cambios de tono lo que hace que el contenido se sienta aún más presente y vivo.
Pero la filosofía central sigue siendo la misma. La tecnología está al servicio del mensaje. El mensaje está al servicio de la audiencia. Todo lo demás es ruido.