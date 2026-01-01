

Probablemente lo hayas visto en Instagram. Un monje calvo con una voz serena comparte consejos de vida en tu feed. Millones de visualizaciones. Miles de comentarios de personas que se sienten realmente conmovidas.

Yang Mun no es una persona real. Es un personaje de IA creado por completo con HeyGen por el creador Shalev Hani. Y cuentas como la suya están explotando ahora mismo en Instagram, TikTok y YouTube.

Shalev hizo crecer la cuenta de Yang Mun hasta superar los 2,5 millones de seguidores en Instagram con una fórmula sencilla: una idea clara, unos 20 minutos de producción y HeyGen. Sin cámara. Sin estudio. Sin talento tradicional ni equipo de producción.

Quién lo ve

Yang Mun habla a adultos de entre 25 y 50 años que hacen scroll en Instagram buscando algo que la mayoría de los feeds no puede ofrecer. Shalev Hani, el creador de Yang Mun, describe a su audiencia como “adultos que buscan calma, claridad emocional y arraigo espiritual.” No quieren ruido. Quieren un momento de quietud. Y no están solos. Estamos viviendo un cambio en el bienestar, en el que reducir la velocidad y priorizar la salud mental ha pasado de ser un interés de nicho a convertirse en una prioridad generalizada.

El vídeo sostiene toda la estrategia. «El vídeo es el medio principal para transmitir presencia, tono y confianza» explica Shalev. «Una publicación de texto puede compartir sabiduría. Un vídeo te la hace sentir.» Por eso lo construye todo en torno al vídeo y nada más.

El problema

Antes de HeyGen, cada vídeo requería un esfuerzo manual considerable para escribir el guion, grabar, editar y publicar. Shalev describe su antiguo proceso como «más lento y con mayor consumo de recursos, lo que dificultaba mantener la constancia». Podía sacar adelante unos pocos vídeos a la semana, lo que suena razonable hasta que entiendes cómo funciona realmente Instagram. El algoritmo premia la constancia diaria. Publicar solo unas cuantas veces por semana significa menos alcance, un crecimiento más lento y un techo que Shalev podía sentir, pero que no lograba romper.

El desafío más profundo era la sostenibilidad. «Mantener una publicación regular sin agotarse» era el punto de dolor específico. La cualidad meditativa del contenido exigía precisión en el tono y el ritmo. Mantener ese nivel mientras se publicaba con la frecuencia suficiente para crecer era un esfuerzo agotador que no podía sostenerse en el tiempo.

«Utiliza la tecnología para servir al mensaje, no para distraer de él». — Shalev Hani, creador de Yang Mun

Por qué HeyGen

Shalev empezó a buscar una solución de vídeo con IA cuando se dio cuenta de que necesitaba “escalar el contenido sin perder autenticidad.” No buscaba un atajo. Necesitaba una herramienta que pudiera gestionar la carga de producción sin introducir el valle inquietante en el resultado final.

Evaluó varias plataformas y eligió HeyGen por un motivo.En sus palabras, “se sentía como la opción más humana y menos intrusiva, manteniendo el foco en el mensaje.” Otras herramientas introducían elementos visuales o de tono que llamaban la atención sobre la tecnología. HeyGen hizo lo contrario: desapareció dentro del contenido.

La incorporación fue rápida. Shalev y su equipo se familiarizaron con el conjunto de herramientas “en menos de unos pocos días.” Sin una curva de aprendizaje pronunciada. Sin una fase prolongada de experimentación. Pasaron del primer uso a obtener resultados con calidad de producción casi de inmediato.

Cómo funciona

Para la cuenta de Yang Mun, las ideas provienen de dos fuentes: las dificultades recurrentes de la audiencia y los temas espirituales atemporales. Shalev dice que no persigue las tendencias; busca el punto en el que lo que la gente necesita ahora se cruza con lo que ha sido cierto durante siglos. Esa combinación le da a cada vídeo tanto inmediatez como profundidad.

Escribe guiones breves y sencillos. Esa es la lección más importante que Shalev aprendió desde el principio. Cuando le preguntaron qué le habría gustado saber desde el inicio, su respuesta fue directa: «Los guiones sencillos funcionan mejor.» La tentación con las herramientas de vídeo con IA es escribir contenidos más largos y complejos porque la tecnología puede manejarlos. Pero la audiencia no quiere complejidad. Quiere una sola idea, transmitida con claridad. Cuando no tiene un guion listo, utiliza el redactor de guiones de HeyGen para crear uno.

Las otras funciones en las que más confía son «entrega mediante avatar y voz». Sin gráficos elaborados. Sin montajes con muchas capas. El formato se mantiene minimalista y centrado en el mensaje porque, como dice Shalev, «los vídeos minimalistas y centrados en el mensaje son los que conectan con la gente». Como es tan fácil crear vídeos en HeyGen, produce contenido por lotes: escribe el guion y crea varios vídeos en una sola sesión, y luego los programa a lo largo de la semana.

