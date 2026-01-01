Stratasys es un líder mundial en fabricación aditiva, que permite a los clientes crear sin límites para lograr un mundo más económico, personalizado y sostenible. Como Global Training Manager, Michael Muenchow dirige la formación técnica para clientes y personal de servicio, garantizando que los equipos de todo el mundo puedan operar el equipo de Stratasys con el máximo tiempo de actividad, eficiencia y flujos de trabajo optimizados.

El equipo de Michael es responsable de crear y ofrecer formación técnica que dé soporte a clientes, ingenieros de servicio, equipos de ventas y partes interesadas internas en todas las regiones. A medida que cambiaron las preferencias de aprendizaje, el vídeo se convirtió en el eje central de cómo Stratasys transmitía el conocimiento, pero escalar formación en vídeo de alta calidad a nivel global introdujo nuevos desafíos.

Gestión de actualizaciones y localización en la formación en vídeo

En Stratasys, el vídeo es una de las principales formas en que la gente aprende. Los clientes y los equipos de servicio dependen de vídeos breves de instrucciones, contenido bajo demanda y aprendizaje al estilo YouTube para obtener respuestas rápidas y en el contexto adecuado.

«El vídeo es la forma en que la mayoría de la gente aprende hoy en día», explicó Michael. «Es importante para nosotros crear contenido de forma eficiente y hacerlo para todos los públicos».

Antes de HeyGen, crear formación en vídeo suponía dos grandes desafíos: las actualizaciones de contenido y la localización.

Una vez que se grababa un vídeo de formación, incluso los cambios más pequeños introducidos durante el ciclo de revisión solían implicar volver al estudio para volver a grabar el contenido. Eso ralentizaba la publicación y generaba fricción para los diseñadores instruccionales.

«Si un revisor tenía comentarios, teníamos que buscar la manera de rehacer o volver a grabar», dijo Michael. «Eso añadía tiempo y complejidad».

La localización suponía un obstáculo aún mayor. Para atender a audiencias globales, Stratasys dependía anteriormente de colaboradores internos para ayudar a traducir o rehacer los vídeos en otros idiomas. Externalizar la traducción y la producción de vídeo solía resultar demasiado costoso.

«Sin la localización que nos ofrece HeyGen, simplemente no podríamos hacer esto a gran escala», dijo Michael.

Usar HeyGen para crear una vez y localizar a nivel global

HeyGen le dio a Stratasys una forma de replantearse por completo la formación en vídeo. En lugar de volver a grabar el contenido, el equipo de Michael ahora podía regresar a la plataforma, ajustar los guiones y regenerar los vídeos sin tener que volver a un estudio de grabación. Esto aceleró los ciclos de revisión e hizo que las actualizaciones de contenido fueran mucho más manejables.

Pero el cambio más importante vino de la localización.

Con HeyGen, Stratasys ahora puede crear un único vídeo de formación y localizarlo a varios idiomas mediante localización por lotes, glosarios de marca y reglas de pronunciación forzada, algo fundamental en un campo altamente técnico.

“Tenemos muchos términos que no son comunes entre distintos idiomas”, explicó Michael. “Poder controlar la traducción y la pronunciación es algo enorme para nosotros.”

En muchos casos, los vídeos localizados están listos para publicarse de inmediato. En otros, una ligera revisión garantiza la precisión sin la carga de volver a grabar por completo ni de recurrir a proveedores externos.

HeyGen también hizo posible vídeos de formación dirigidos por avatares en todos los departamentos. El equipo de Michael utiliza avatares para la formación de cara al cliente y al servicio, mientras que otros equipos, como el de ingeniería global, los usan para la formación técnica y de control interna.

Optimización de la entrega del LMS y de las rutas de aprendizaje personalizadas

Una de las funciones más impactantes para Stratasys ha sido la exportación SCORM y el reproductor multilingüe. Esto permite al equipo cargar un único recurso de formación en su sistema de gestión del aprendizaje y distribuirlo a nivel global. Los alumnos acceden automáticamente al contenido en el idioma que mejor se adapta a sus necesidades.

«Ese reproductor multilingüe es increíble», dijo Michael. «Podemos crear un único elemento, asignarlo a nivel global y el usuario lo experimenta de la manera que mejor se adapte a sus necesidades».

HeyGen también permite el aprendizaje ramificado y basado en escenarios. Para flujos de trabajo complejos, como la resolución de problemas o la instalación de maquinaria, los alumnos pueden elegir rutas que se ajusten a su situación específica, en lugar de sentirse abrumados por un largo vídeo instructivo.

«Podemos crear ambas versiones y dejar que los alumnos sigan lo que sea relevante para ellos en cada momento», dijo Michael.

Impulsar la eficiencia y evitar costes en la formación global

Desde que adoptó HeyGen, Stratasys ha observado un impacto claro y cuantificable:

Aumento del 120 % en las visualizaciones de videos de YouTube, impulsado por contenido localizado

Más de 1 millón de dólares en ahorro de costes calculado al no externalizar la traducción y localización de vídeos

Actualizaciones de contenido más rápidas sin tener que volver al estudio

Entrega de formación global más sencilla y escalable gracias a la integración con el LMS

“Estas son cosas que sinceramente no podíamos hacer antes”, dijo Michael. “Ahora estamos llegando a clientes, equipos de servicio y vendedores de formas que simplemente no eran posibles.”

Más allá de las cifras, HeyGen ha simplificado la experiencia de desarrollo de formación. Los diseñadores instruccionales pueden trabajar con herramientas conocidas como PowerPoint, importar contenido, añadir guiones y dejar que los avatares impartan la formación.

«Si sabes cómo crear una presentación, puedes usar HeyGen», dijo Michael. «Es versátil y fácil de usar».

Para Michael, uno de los aspectos más importantes de HeyGen es la propia colaboración.

«Lo que me encanta de HeyGen es sentir que estamos creciendo juntos», dijo. «Que nos escuchen como cliente empresarial, que podamos aportar comentarios y ver cómo se convierten en mejoras reales. Eso es lo que importa».

Su consejo para los demás es sencillo: «explora la herramienta y experimenta».

«Prueba la localización. Prueba los avatares. Haz un gemelo de ti mismo. Experimenta con distintos tonos», dijo Michael. «Si no le das una oportunidad a HeyGen, estás dejando sobre la mesa la posibilidad de llegar a más personas».