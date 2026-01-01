La School of AI es una plataforma educativa fundada por Vivian Aranha, una tecnóloga con más de 20 años de experiencia en tecnologías web, móviles y emergentes. Lanzada a principios de este año, School of AI se creó para ayudar a los estudiantes a desenvolverse en un mercado laboral exigente adquiriendo habilidades prácticas en inteligencia artificial, incluida la IA generativa, los sistemas basados en agentes y herramientas en rápida evolución.

Lo que comenzó como pequeñas sesiones en directo con formato de prácticas pronto reveló una oportunidad mucho mayor: llegar a más estudiantes de forma más eficiente mediante educación basada en vídeo. Pero crear contenido en vídeo de alta calidad al mismo ritmo al que evoluciona la IA resultó ser un gran desafío, hasta que Vivian descubrió HeyGen.

Escalar la educación sin aumentar la carga de trabajo

Desde el principio, el vídeo fue fundamental en la forma de enseñar de Vivian. «No soy alguien que aprenda con los libros», explicó. «Necesito ver las cosas en acción, como laboratorios prácticos y vídeos que expliquen cómo funcionan las cosas».

Al principio, la School of AI se basaba en sesiones en línea en directo. Pronto, los estudiantes le pidieron a Vivian que grabara las clases para poder aprender según su propio horario. Aunque esto tenía sentido desde el punto de vista pedagógico, supuso una gran carga de producción.

Antes de HeyGen, crear cursos era un proceso lento, agotador y rígido. Vivian contó que creó un curso insignia de IA en 2024 que sumaba unas 60 horas de contenido.

«Grabé todo el curso yo sola», dijo Vivian. «Me llevó tres meses, trabajando casi 40 horas a la semana».

Para colmo, las herramientas de IA cambian rápidamente. Vivian descubría a menudo que el contenido grabado un día quedaba desactualizado al siguiente debido a nuevos lanzamientos de modelos o actualizaciones de funciones.

«Hubo veces en las que lo dejaba todo preparado por la noche, empezaba a grabar al día siguiente y me daba cuenta de que algo ya había cambiado», dijo Vivian. «Tenía que rehacerlo todo».

A ese ritmo, Vivian solo podía producir unas cuatro formaciones al año, y ni siquiera se daba cuenta de lo limitante que era hasta que vio una alternativa.

Descubrir HeyGen y replantearse lo que era posible

Vivian conoció HeyGen por primera vez mientras buscaba traductores para ampliar sus cursos a nivel internacional. Quería traducir un curso de IA y computación cuántica al español y contrató a un traductor humano para que le ayudara.

A las dos semanas, la traducción aún no estaba terminada. Por la misma época, Vivian probó la versión de prueba de HeyGen. Subió su curso y, en menos de 15 minutos, la traducción estaba lista.

«En un par de horas había traducido y subido el curso, y lo había puesto a disposición de mi audiencia en español», dijo Vivian.

Ese momento lo cambió todo. Vivian pasó a traducir entre 20 y 30 cursos usando HeyGen y empezó a explorar otras funciones. Pronto, HeyGen se volvió fundamental no solo para la traducción, sino también para la propia creación de contenido.

Gracias a los guiones y a las grabaciones de pantalla, Vivian podía centrarse en la enseñanza mientras HeyGen se encargaba de la entrega. Volvió a crear el mismo curso de IA de 60 horas en 2025 usando HeyGen, y la diferencia fue abismal.

“Me llevó dos semanas en lugar de tres meses”, dijo Vivian. “No 40 horas a la semana durante meses. En total, solo unas dos semanas.”

Lo que antes eran cuatro cursos al año se convirtió en cuatro cursos al mes. “Eso significa que, de repente, tenía 11 meses extra para hacer otras cosas”, dijo Vivian.

Incluso creó un curso completo de dos horas mientras volaba a Turquía, trabajando en silencio en el avión con el wifi a bordo.

El punto de inflexión de Vivian llegó cuando creó su gemelo digital.

«El momento mágico para mí fue cuando le di un guion y vi cómo aparecían las expresiones», dijo. «Cuando está emocionado, en realidad parece emocionado, como yo».

En lugar de parecer artificial, el avatar se sentía personal y expresivo. “No parece solo otro avatar cualquiera”, dijo Vivian. “Parece mi gemelo digital.”

Ese realismo emocional ayudó a Vivian a confiar en HeyGen como la principal forma de crear y ofrecer sus enseñanzas a gran escala.

Convertir el tiempo ahorrado en crecimiento empresarial

Según los cálculos de Vivian, HeyGen le ahorra entre un 80 y un 90 % del tiempo que antes necesitaba para producir contenido en vídeo. En lugar de cuatro cursos al año, ahora puede crear cuatro cursos al mes, lo que supone, en la práctica, multiplicar por diez su producción.

Ese aumento de la producción tiene un impacto directo en los ingresos. “No se trata solo de ahorrar tiempo”, dijo Vivian. “Está multiplicando mis ingresos.”

HeyGen también hizo posible un alcance global masivo. School of AI ahora atiende a estudiantes en más de 70 países, con alumnos que hablan más de 60 idiomas diferentes.

El crecimiento de suscriptores también se ha acelerado. Donde antes Vivian veía un aumento mensual constante, ahora ha conseguido millones de visualizaciones y suscriptores en los últimos ocho meses, impulsado por contenido constante y multilingüe.

Más allá de las métricas, HeyGen eliminó las fricciones del proceso creativo. «He olvidado por completo lo difícil que solía parecer crear vídeos», dijo Vivian. «Ahora solo me centro en lo que quiero enseñar».

Su consejo para los demás es sencillo: céntrate en aquello en lo que eres bueno.

«La creación de vídeos es una habilidad en sí misma», dijo Vivian. «Deja que HeyGen se encargue de eso para que tú puedas centrarte en aprender, enseñar y aportar valor».

A medida que la School of AI sigue creciendo, HeyGen sigue siendo la base que permite a Vivian enseñar más rápido, llegar más lejos y mantenerse al ritmo de las tecnologías que ayuda a otros a dominar.

«HeyGen te ayuda a crear vídeos de calidad profesional solo con tu guion», dijo. «No necesitas nada más».