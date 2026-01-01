Reid Hoffman ha estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la innovación y la tecnología. Como cofundador y director ejecutivo fundador de LinkedIn, socio en Greylock y presentador de varios pódcasts sobre IA y ética, Reid ha pasado años explorando cómo la inteligencia artificial puede amplificar, y no sustituir, las capacidades humanas. En 2024 planteó una pregunta audaz: ¿puedo crear un gemelo digital de mí mismo como herramienta para fomentar la comunicación, la creatividad y la presencia?

Esta pregunta dio lugar a la creación de Reid AI , su gemelo digital impulsado por IA, entrenado con más de dos décadas del pensamiento público de Reid en libros, pódcasts, entrevistas, discursos y artículos. Este experimento, dirigido por su productora de larga trayectoria Margaret Burris, el especialista en IA Parth Patil, el estratega creativo Ben Relles y el propio Reid, necesitaba algo más que un modelo de voz. Necesitaban una forma de dar vida al gemelo digital de Reid de manera visual, dinámica y a escala. Fue entonces cuando recurrieron a la sólida función de avatar interactivo de HeyGen.

Ampliar el alcance mediante medios sintéticos responsables

Los objetivos del equipo eran dos: en primer lugar, explorar cómo una figura pública de confianza podía utilizar la IA de forma transparente y ética; y, en segundo lugar, ampliar la capacidad de Reid para comunicarse en distintas plataformas, idiomas y audiencias, sin requerir su presencia constante.

Para lograrlo, Reid AI utiliza HeyGen de varias formas clave. El avatar de Reid aparece con frecuencia en sus canales sociales, compartiendo análisis y comentarios oportunos con su propia voz y estilo. Cuando Reid no está disponible para asistir a conferencias o compromisos como ponente, su gemelo digital interviene para ofrecer ponencias principales y responder a las preguntas del público mediante las capacidades interactivas de HeyGen.

HeyGen desempeña un papel fundamental para que Reid AI no solo sea funcional, sino también expresivo y escalable. Con solo unos minutos de material de entrenamiento, el equipo creó un avatar realista capaz de expresar emociones de forma dinámica, ofrecer una voz natural y mantener una sincronización labial precisa en 9 idiomas. “Con HeyGen, Reid ahora puede aparecer en 9 idiomas diferentes, todos con sincronización labial y tono precisos”, dice Margaret. “Y con las herramientas de subtitulado, podemos adaptar ese mismo contenido a distintos formatos y audiencias sin esfuerzo.”

No se trata solo de lo que entregan, sino de cómo lo hacen. «Antes trabajábamos en silos: desarrollo, guion, rodaje, edición», explica Margaret. «Ahora puedo redactar algo con el GPT de Reid AI, pasarlo a HeyGen y tener un vídeo revisado y listo para publicar en menos de una hora». Esa agilidad les permite responder rápidamente a la prensa, a eventos y a momentos en redes sociales, sin necesidad de un estudio ni de un equipo de rodaje.

Un modelo responsable y escalable de identidad digital

Desde los escenarios de las conferencias principales hasta las reuniones internas, Reid AI está redefiniendo lo que significa “estar presente”. El equipo ya ha utilizado el avatar en más de 20 eventos en vivo, con Reid AI respondiendo en tiempo real a las preguntas del público e incluso sorprendiendo a sus creadores por lo natural que resulta su forma de responder.

Aun así, el equipo tiene algo muy claro: la transparencia importa. Cada uso de Reid AI se identifica como tal. “Hay muchísimo potencial aquí”, dice Ben. “Pero tenemos que ser intencionales con la forma en que lo usamos. El objetivo no es engañar a nadie, sino ampliar la voz y el liderazgo de pensamiento de una manera significativa.”

Para Reid Hoffman, el proyecto siempre ha consistido en explorar cómo la IA podía ampliar su presencia de formas reflexivas y útiles. Con HeyGen, esa idea ha pasado de ser un concepto a convertirse en realidad, haciendo posible un gemelo digital que ya está impulsando la comunicación en tiempo real, la expresión creativa y un acceso más amplio a su pensamiento.

«Todavía me sorprende lo rápido que pasamos de unos pocos minutos de metraje a un gemelo digital que puede hablar, responder y amplificar la presencia de Reid en todo el mundo», dice Ben. «Es muy pronto y hay tantísimo potencial. Estoy deseando descubrir de qué son capaces los Avatares interactivos a medida que seguimos experimentando».