Crystal Ninja es la creación de Kellie DeFries, una artista profesional del cristal y formadora con más de 20 años de experiencia. Lo que comenzó como trabajos personalizados de cristal en los primeros teléfonos plegables evolucionó hasta convertirse en un próspero negocio creativo que enseña a diseñadores a crear diseños de cristal detallados y profesionales a través de cursos en línea. Conocida por su enseñanza práctica y sus altos estándares, Kellie creó Crystal Ninja para hacer que el arte del cristal sea accesible, sin perder la precisión ni la creatividad de este oficio.

La misión de Kellie siempre ha sido enseñar como lo haría en persona: con claridad, honestidad y personalidad. Aunque su visión creativa era sólida, el proceso de producir contenido de vídeo profesional era lento, agotador e insostenible.

HeyGen le dio la posibilidad de convertir demostraciones detalladas en cursos pulidos y profesionales sin necesidad de cámaras ni de pasar noches en vela o sufrir agotamiento. Se convirtió en el puente entre su creatividad y sus estudiantes, permitiéndole enseñar con mayor constancia mientras recuperaba tiempo y energía.

Equilibrar la precisión docente con las realidades prácticas de la grabación

Antes de HeyGen, crear cursos en vídeo requería una planificación minuciosa de su espacio físico y de su agenda. Kellie solo podía grabar a altas horas de la noche, cuando los clientes se habían ido de la tienda y la actividad en el almacén se había detenido.

«Siempre tenía que ser muy tarde por la noche», dijo Kellie. «Por fin la casa está en silencio, son las 11 de la noche, he estado trabajando todo el día y ahora tengo que sacar energías».

La producción era fragmentada y frustrante. Kellie dependía de varios teléfonos móviles, lidiaba con baterías agotadas y cargadores extraviados, y luego tenía que unir los clips manualmente.

“Fue una pesadilla”, dijo Kellie. “No tenía equipo profesional y aprender a montar todo fue abrumador.”

Explicar complejas técnicas con cristales añadió otro desafío. Los ángulos de cámara, los cortes y las explicaciones verbales tenían que ser perfectos mientras realizaba un trabajo delicado y minucioso. “No sabía cómo poner en palabras lo que estaba haciendo mientras lo hacía”, dijo Kellie. “Requirió muchísima práctica.”

El esfuerzo llevó al agotamiento y a la falta de constancia. «Antes de HeyGen, nunca dormía», dijo Kellie. «Era realmente muy duro».

Reinventar la creación de vídeos formativos con HeyGen

Kellie descubrió HeyGen a través de comunidades de aprendizaje en línea y quedó inmediatamente impresionada por lo intuitivo que resultaba.

«Mi primera impresión de HeyGen fue que la interfaz de usuario era limpia y fácil de usar», dijo Kellie. «Hay consejos útiles por todas partes e incluso una comunidad donde puedes conseguir respuestas a tus preguntas».

HeyGen cambió el flujo de trabajo de Kellie al permitirle separar la enseñanza de la presentación. En lugar de grabarse a sí misma perfectamente frente a la cámara, podía centrarse en mostrar el trabajo con las manos y superponer su presencia digital encima.

«Puedo simplemente grabar lo que necesito hacer con mis manos y con el objeto, y luego poner HeyGen encima de eso», explicó Kellie.

Esa flexibilidad hizo que la edición fuera sencilla y permisiva. “Si digo algo mal, no tengo que empezar de nuevo. Solo tengo que corregirlo.”

Su momento mágico llegó cuando creó su gemela digital. «Podía verme a mí misma creando y hablando sin equivocarme», dijo Kellie. «Sin olvidar palabras, sin tener que empezar de nuevo. Fue tan mágico de ver».

HeyGen también eliminó la presión de estar lista para la cámara. «No tengo que maquillarme, peinarme ni montar el equipo», dijo Kellie. «Puedo estar con mis zapatillas de casa y nadie lo sabe».

Mantenerse fiel a su marca mientras enseña a gran escala

Uno de los resultados más sorprendentes fue lo natural que les resultó a los estudiantes conectar con el avatar de Kellie. Incluso los miembros VIP de toda la vida no se dieron cuenta de que algunas lecciones no se habían grabado en directo.

«Nadie sabía que no era yo», dijo ella. «Di una clase de 25 minutos y nadie tenía ni idea».

Para Kellie, esa autenticidad era importante. “Conserva las arrugas. Tengo 52 años. No quiero que me retoquen”, dijo Kellie. “Se parece a mí.”

HeyGen le permitió mantener una conexión personal con los estudiantes sin necesidad de estar presente frente a la cámara todo el tiempo. “Ayuda a que los usuarios me asocien con una persona real. Pero no tengo que estar ahí el 100% del tiempo.”

Ese equilibrio redujo el estrés y simplificó la vida diaria. «Ya no tengo que preocuparme por las pestañas postizas ni por ir completamente arreglada cada vez», dijo Kellie. «Eso simplemente no va con mi marca».

Reducir los costes de producción mientras se aumenta la coherencia

Con HeyGen, Crystal Ninja redujo drásticamente el tiempo de producción de sus cursos.

«Un curso de una hora que antes tardábamos un par de días en editar ahora puede hacerse en menos tiempo del que normalmente llevaría solo grabarlo», dijo Kellie. «Es rápido y fluido».

Esa eficiencia le permitió ampliar la oferta y centrarse en la creatividad en lugar de la logística. “Me deja más tiempo para añadir más información a nuestros cursos.”

HeyGen también eliminó las barreras económicas. Aunque Kellie respeta profundamente a los estudios profesionales, el coste no era sostenible para la cantidad de contenido que necesitaba crear.

«Tengo demasiados vídeos que hacer», dijo Kellie. «No puedo permitirme pagar cinco o diez mil dólares cada vez. HeyGen es lo que hace que mi programa funcione, y puedo hacerlo a las 2 de la madrugada si lo necesito».

Para Kellie, HeyGen se convirtió en algo más que una herramienta. Se convirtió en una forma de hacer crecer su negocio sin sacrificar su salud, su creatividad ni su vida personal.