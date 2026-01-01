ELB Learning es un proveedor integral de servicios profesionales y tecnología de aprendizaje que ayuda a las organizaciones a trasladar su formación al entorno online y a elevar su calidad. Rich Vass, vicepresidente sénior de Global Learning, dirige las operaciones de servicios de ELB tanto en EE. UU. como en India, trabajando en formación a medida, estrategia de consultoría y despliegues de tecnología de aprendizaje.
La cartera de clientes de ELB incluye aproximadamente el 90 % de las empresas del Fortune 100. Desarrollan desde herramientas de formación en realidad virtual y bibliotecas de recursos hasta plataformas de microaprendizaje impulsadas por IA. A medida que el vídeo se vuelve central en el aprendizaje, ELB necesitaba una forma más inteligente y rápida de producir contenido escalable y de alta calidad. Ahí es donde entró en juego HeyGen.
Superar los cuellos de botella en los flujos de trabajo de vídeo tradicionales
Durante más de una década, los equipos de ELB Learning crearon vídeos explicativos, segmentos con presentadores en cámara y gráficos en movimiento utilizando herramientas tradicionales como Adobe After Effects y Camtasia. Como dijo Rich, «el vídeo es un medio muy importante para el aprendizaje». Sin embargo, el proceso seguía siendo muy laborioso y poco flexible.
Crear vídeos a la antigua usanza implicaba guionizar, grabar, editar y hacer los gráficos, algo costoso tanto en tiempo como en esfuerzo humano. Traducir el contenido a varios idiomas exigía rehacer partes importantes del flujo de trabajo. Además, los clientes preguntaban cada vez más: “¿Qué herramienta estáis utilizando?”, lo que presionaba a ELB para adoptar enfoques más modernos y transparentes.
Rich explicó cómo ELB empezó probando Colossyan, pero pasó a HeyGen cuando sus ingenieros internos y las demandas de los clientes les empujaron en esa dirección. Un cliente insistió en usar HeyGen, lo que aceleró su decisión. “La flexibilidad que nos ofrecisteis era exactamente lo que necesitábamos”, dijo Rich.
Lo que antes llevaba meses entre versiones, traducciones y retrabajos se estaba convirtiendo en un importante obstáculo estratégico. ELB tenía que encontrar una solución de vídeo que permitiera ganar en rapidez, escala, localización y reducción de costes, sin sacrificar la calidad.
Transformar la producción y las ventas mediante la implementación de HeyGen
Cuando ELB adoptó HeyGen, se convirtió en una herramienta estratégica no solo dentro de su flujo de producción, sino también en ventas y diseño de soluciones. Rich explica que el vídeo con IA ahora forma parte de su oferta estándar: “Antes de firmar un statement of work, incluimos el vídeo como solución. Los clientes preguntan qué herramienta usamos y les decimos HeyGen.”
Para un gran proyecto de microaprendizaje, ELB calculó más de 200 horas de diseño, redacción de guiones, revisión y producción. Con HeyGen, lo completaron en unas 70 horas, una reducción de casi un 65–75%.
Los equipos de ventas de ELB ahora presentan HeyGen como un impulsor de valor y no solo como una opción de vídeos más baratos. Como dice Rich, evitan plantearlo como la “vía barata” y, en su lugar, lo posicionan como una solución de entrega “rentable y basada en el valor”.
HeyGen también ayudó a ELB a conseguir nuevos negocios. Rich mencionó a un cliente agregador de contenidos que adjudicó a ELB un contrato para cientos de microcursos principalmente porque ELB podía cumplir plazos muy ajustados utilizando HeyGen.
Por último, ELB sigue siendo transparente con los clientes sobre su conjunto de herramientas. “Nos preguntan qué herramienta usamos”, dijo Rich. “Abrimos el código y lo mostramos. Usar HeyGen les da la confianza de que estamos utilizando soluciones de vanguardia.”
Forjando la ventaja competitiva de ELB con vídeo de IA rápido y auténtico
Desde que adoptó HeyGen, ELB ha acelerado la entrega, ampliado sus capacidades y mejorado su posicionamiento en el mercado:
- Reducción del 65–75% en las horas de desarrollo: Para un proyecto de micro‑learning con alcance SaaS, ELB pasó de unas ~200 + horas a ~70 horas utilizando HeyGen.
- La rapidez se convierte en un argumento de venta en las propuestas: ahora ELB puede prometer con confianza plazos más cortos tanto en los próximos proyectos como en las propuestas comerciales.
- Nuevas adquisiciones de clientes gracias a las capacidades de IA: HeyGen ayudó a ELB a conseguir un contrato para crear “cientos de microcursos” ofreciendo plazos de entrega muy ajustados y menores costes de producción.
Rich señaló que los equipos internos y los responsables de ingeniería de las empresas adquiridas impulsaron el cambio: “Los ingenieros recomendaban HeyGen diciendo ‘es el mejor del mercado’ y un cliente clave nos pidió que lo usáramos, así que nos decidimos a dar el paso”. Hoy en día, HeyGen se integra de forma habitual en los paquetes de soluciones de ELB.
Más allá de las métricas, Rich destacó el cambio intangible: los clientes, los equipos internos y los posibles clientes ahora ven a ELB como un socio innovador y competente en vídeo con IA. “Saben lo suficiente como para preguntar qué herramienta estamos usando”, dijo Rich. “HeyGen es parte de cómo nos diferenciamos ahora.”