ELB Learning es un proveedor integral de servicios profesionales y tecnología de aprendizaje que ayuda a las organizaciones a trasladar su formación al entorno online y a elevar su calidad. Rich Vass, vicepresidente sénior de Global Learning, dirige las operaciones de servicios de ELB tanto en EE. UU. como en India, trabajando en formación a medida, estrategia de consultoría y despliegues de tecnología de aprendizaje.

La cartera de clientes de ELB incluye aproximadamente el 90 % de las empresas del Fortune 100. Desarrollan desde herramientas de formación en realidad virtual y bibliotecas de recursos hasta plataformas de microaprendizaje impulsadas por IA. A medida que el vídeo se vuelve central en el aprendizaje, ELB necesitaba una forma más inteligente y rápida de producir contenido escalable y de alta calidad. Ahí es donde entró en juego HeyGen.

Superar los cuellos de botella en los flujos de trabajo de vídeo tradicionales

Durante más de una década, los equipos de ELB Learning crearon vídeos explicativos, segmentos con presentadores en cámara y gráficos en movimiento utilizando herramientas tradicionales como Adobe After Effects y Camtasia. Como dijo Rich, «el vídeo es un medio muy importante para el aprendizaje». Sin embargo, el proceso seguía siendo muy laborioso y poco flexible.

Crear vídeos a la antigua usanza implicaba guionizar, grabar, editar y hacer los gráficos, algo costoso tanto en tiempo como en esfuerzo humano. Traducir el contenido a varios idiomas exigía rehacer partes importantes del flujo de trabajo. Además, los clientes preguntaban cada vez más: “¿Qué herramienta estáis utilizando?”, lo que presionaba a ELB para adoptar enfoques más modernos y transparentes.

Rich explicó cómo ELB empezó probando Colossyan, pero pasó a HeyGen cuando sus ingenieros internos y las demandas de los clientes les empujaron en esa dirección. Un cliente insistió en usar HeyGen, lo que aceleró su decisión. “La flexibilidad que nos ofrecisteis era exactamente lo que necesitábamos”, dijo Rich.

Lo que antes llevaba meses entre versiones, traducciones y retrabajos se estaba convirtiendo en un importante obstáculo estratégico. ELB tenía que encontrar una solución de vídeo que permitiera ganar en rapidez, escala, localización y reducción de costes, sin sacrificar la calidad.