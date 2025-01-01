Home Academy Localización Localización

Localización

La localización es el proceso de adaptar contenido de vídeo para que resulte natural y relevante en distintos idiomas y regiones. Con la IA, ya no se necesitan nuevos rodajes, actores de doblaje ni largos ciclos de producción.

La traducción con IA analiza el audio de tu vídeo, lo traduce a nuevos idiomas y genera voces en off o subtítulos sincronizados. En flujos de trabajo más avanzados, también puede ajustar el ritmo, el tono e incluso los movimientos de los labios, ayudando a que los vídeos traducidos se vean fluidos y naturales.

Cómo funciona la localización impulsada por IA

En lugar de crear vídeos separados para cada idioma, puedes traducir un único vídeo a muchos idiomas. La IA se encarga de la conversión de idioma y la sincronización, lo que te permite lanzar contenido en nuevos mercados más rápido mientras ahorras tiempo y costes de producción.

Este enfoque también garantiza que tu mensaje se mantenga coherente en todas las regiones.

Por qué la localización mejora la interacción

La localización mejora significativamente la participación de la audiencia. Es más probable que los espectadores confíen y conecten con el contenido cuando se les ofrece en su lengua materna, especialmente si se mantiene un tono y una voz de marca coherentes.

Dónde aporta más valor la localización

La localización de vídeos con IA es especialmente valiosa para equipos en:

Formación e incorporación

Programas de educación y aprendizaje

Marketing y comunicaciones con clientes

Comunicaciones internas

Estos casos de uso a menudo requieren que el mismo mensaje se escale a nivel global sin sacrificar claridad ni calidad.