Home Academy Localización Cómo traducir tu vídeo

Cómo traducir tu vídeo

Llegar a audiencias globales ya no requiere volver a grabar ni doblar. Con HeyGen, puedes traducir y localizar tus vídeos directamente en la plataforma utilizando herramientas de IA integradas para voz, subtítulos y sincronización labial. Tanto si creas un vídeo nuevo desde cero como si adaptas contenido existente, la traducción está diseñada para ser rápida, flexible y coherente con tu marca.

Iniciar una traducción de vídeo

Desde tu panel de HeyGen, haz clic en Crear y luego selecciona Traducir un vídeo. Verás dos opciones de traducción: Traducción hiperrealista y Doblaje de audio.

Elige Traducción Hiperrealista cuando el rostro del hablante sea claramente visible, ya que incluye sincronización labial avanzada. Elige Doblaje de Audio cuando el hablante sea pequeño en pantalla, esté fuera de plano o cuando la prioridad sea la rapidez, ya que se centra en la traducción de la voz sin sincronización labial.

Sube tu archivo de vídeo directamente o pega un enlace de YouTube o Google Drive. Si usas un enlace, asegúrate de que sea de acceso público. Para obtener los mejores resultados, utiliza material en alta resolución con un audio claro.

Elige un motor de traducción

Una vez que se haya subido tu vídeo, verás las opciones del motor de traducción: Rápido y De calidad.

La opción de calidad utiliza un modelo más avanzado para ofrecer una sincronización labial más precisa, un mejor ajuste de tiempos y movimientos de boca, un audio más claro y una gestión más sólida de material complejo, como planos laterales o con poca iluminación. Tarda más en procesarse y consume más créditos, pero produce los resultados más realistas y pulidos.

Rápido es ideal si necesitas una entrega más rápida o no requieres una sincronización labial precisa.

Selecciona traducción rápida o avanzada

Después de elegir tu motor, decide entre Traducción rápida y Traducción avanzada.

Quick Translate es la opción más rápida. Selecciona el idioma original, elige hasta cinco idiomas de destino y haz clic en Traducir.

Advanced Translate te ofrece más control. Puedes seleccionar los idiomas o subir tu propio archivo de traducción, añadir un glosario de marca para mantener la terminología coherente y ajustar la duración dinámica para que el ritmo suene natural en todos los idiomas. También puedes activar o desactivar la sincronización labial, eliminar el ruido de fondo, igualar las especificaciones de salida del vídeo original, agrupar traducciones en una colección, activar o desactivar los subtítulos y aplicar mejora de voz para una narración más clara.

Generar y revisar traducciones

Cuando tengas la configuración lista, haz clic en Traducir. Tus vídeos traducidos aparecerán en tu biblioteca y en la página Compartir, donde estarán listos para revisar, descargar o compartir.