Cómo crear tu primer proyecto

En esta lección, aprenderás a crear tu primer proyecto en HeyGen y a familiarizarte con las herramientas clave que utilizarás en toda la plataforma.

Tanto si eres completamente nuevo como si ya tienes experiencia creando vídeos, esta guía te ayudará a encontrar con confianza todo lo que necesitas para empezar.

Empieza desde el panel de control

Después de iniciar sesión en HeyGen, llegarás al panel de control. Aquí es donde se guardan todos tus proyectos anteriores. En el lado izquierdo de la pantalla encontrarás el panel de navegación principal, con acceso a todas las herramientas de HeyGen.

Para comenzar un nuevo vídeo, haz clic en Crear vídeo.

Verás varias opciones. Para crear un vídeo de avatar personalizado, selecciona Empezar desde cero. También puede que veas la opción Interactividad, que abre plantillas de Formación y Desarrollo; esto se tratará en una lección aparte.

A continuación, elige la orientación de tu vídeo: vertical o horizontal. Podrás cambiarla más adelante si lo necesitas.

Una vez seleccionado, accederás directamente a AI Studio.

Oriéntate en AI Studio

Dentro de AI Studio, puedes empezar poniendo nombre a tu proyecto. Debajo encontrarás el editor de guiones, donde escribes, editas y gestionas tus escenas. Aquí es donde añades tu guion y estructuras tu vídeo.

Debajo del editor de guiones encontrarás opciones para añadir nuevas escenas, grabar o subir audio, o insertar pausas entre líneas. También puedes usar Voice Director (el icono del megáfono) para controlar el tono, el ritmo y la carga emocional de la locución.

Al hacer clic en los tres puntos junto a una escena se muestran más acciones, como regenerar el audio, renderizar la escena para sincronizar los movimientos de labios, convertir a reflejo de voz, traducir la escena o eliminarla. Desde el editor de guion también puedes cambiar de avatar, modificar las voces o alternar entre los motores Avatar Unlimited y Avatar IV Motion.

Trabajar con la línea de tiempo

El editor de la línea de tiempo te permite revisar tu vídeo de principio a fin. Puedes arrastrar el cabezal de reproducción para previsualizar momentos concretos, ver la duración total del vídeo y reorganizar las escenas arrastrándolas hacia la izquierda o la derecha.

También puedes añadir escenas a partir de plantillas, insertar escenas de vídeo o diapositivas premium y crear transiciones fluidas entre escenas usando el icono de flecha entre los clips.

Elige y personaliza tu avatar

Encima del lienzo de vídeo, haz clic en Avatares para seleccionar el avatar que quieras usar. Puedes elegir entre tus propios avatares o explorar la biblioteca pública de HeyGen.

Al hacer clic en el avatar dentro del lienzo se abren las opciones de personalización. Desde aquí puedes cambiar el aspecto, ajustar el encuadre, eliminar el fondo, añadir un radio a las esquinas o aplicar animaciones.

Mejorar los elementos visuales y el diseño

Junto a la pestaña Avatares encontrarás herramientas creativas para mejorar tu vídeo. Te permiten añadir texto, subir archivos multimedia, insertar elementos, generar imágenes con IA, gestionar subtítulos o ajustar los colores de fondo.

En la parte superior del editor de guiones, abre el menú de hamburguesa para acceder a herramientas adicionales. Desde ahí puedes guardar tu vídeo como plantilla, subir o descargar guiones, revisar el historial de versiones, contactar con el soporte, abrir tutoriales o cambiar el tema.

En las opciones junto al menú de hamburguesa, puedes ajustar la orientación del vídeo, seleccionar un kit de marca o enviar comentarios directamente al equipo de HeyGen.

Colaboración y gestión de proyectos

Tu trabajo se guarda automáticamente, pero también puedes hacer clic en Guardar manualmente en cualquier momento.

Para colaborar, selecciona Invitar miembros para incorporar a tus compañeros al proyecto. Las notificaciones y los comentarios aparecen en el panel superior, lo que facilita la revisión de las opiniones.

Si tu proyecto incluye varias capas, abre el panel Capas para reorganizar los elementos arrastrándolos por encima o por debajo unos de otros.

Previsualiza y genera tu vídeo

Cuando tu guion y tus elementos visuales estén listos, haz clic en Vista previa para ver tu proyecto. Si el avatar aparece inmóvil o borroso, significa que el vídeo aún no se ha renderizado; la sincronización labial se aplica durante el renderizado.

Cuando estés satisfecho, haz clic en Generar. Podrás cambiar el nombre de tu vídeo, elegir una carpeta de destino y seleccionar la resolución de salida hasta 4K. Si estás usando Avatar IV, HeyGen calculará automáticamente el consumo.

HeyGen procesará tu vídeo y, cuando haya terminado, aparecerá en la pestaña Proyectos, listo para revisar, compartir o descargar.