En esta lección aprenderás a dar vida a tus vídeos utilizando animaciones, elementos en movimiento y transiciones de escena en HeyGen. Estas herramientas ayudan a que tu contenido se sienta más dinámico, pulido y atractivo, sin necesidad de usar ningún software de edición externo.

Anima elementos en tus escenas

En HeyGen, puedes animar casi cualquier elemento, incluidos textos, imágenes, iconos e incluso avatares.

Empieza haciendo clic en el elemento que quieras animar. Una vez seleccionado, aparecerán marcadores de animación en el Panel de Secuencias. Estos marcadores controlan cuándo el elemento entra y sale de la escena.

Puedes arrastrar los marcadores a lo largo de la línea de tiempo para alinear la animación con tu guion. Luego abre el menú Animación y elige un estilo como Desvanecer, Deslizar, Zoom o Emerger. Pasa el cursor sobre cada opción para ver una vista previa en vivo antes de aplicarla.

Usa el control deslizante de Duración para ajustar la velocidad de la animación. Cuando termines, haz clic en Vista previa para ver cómo queda en contexto.

Añadir elementos de movimiento premium

Para añadir un toque visual extra, puedes usar Elementos de Movimiento Premium. Estos incluyen intros animadas, tarjetas de ponente, titulares, citas y texto con efecto máquina de escribir, diseñados para funcionar a la perfección con los avatares.

Abre la pestaña Elementos, selecciona Movimiento y arrastra un elemento de movimiento a tu escena. Puedes personalizar el texto, moverlo o cambiar su tamaño en el lienzo y controlar su duración usando los mismos marcadores de animación.

Previsualiza la escena para ver cómo los elementos en movimiento se animan de forma natural junto a tu contenido.

Añadir transiciones de escena

Las transiciones ayudan a que tu vídeo fluya con suavidad de una escena a la siguiente.

En la línea de tiempo inferior, sitúa el cursor entre dos escenas y haz clic en el menú de tres puntos, luego selecciona Añadir transición de escena. Elige entre estilos como Fundido, Deslizar o Zoom.

Puedes ajustar la duración de la transición para hacerla más rápida o más lenta, y aplicarla a una sola transición o a todas las escenas de tu vídeo. En el editor aparece una vista previa en tiempo real para que puedas afinar el efecto hasta que quede perfecto.

Usa Magic Match para un flujo sin interrupciones

Magic Match es una transición inteligente que anima automáticamente los elementos compartidos entre escenas.

Si un elemento aparece al final de una escena y vuelve a aparecer al inicio de la siguiente, Magic Match crea un movimiento fluido y continuo entre ambos. Para usarlo, copia el elemento y pégalo en la escena siguiente para que aparezca en las dos.

Luego haz clic en los tres puntos entre las escenas, elige Añadir transición de escena y selecciona Magic Match. HeyGen se encarga automáticamente de la animación, creando una conexión visual fluida.