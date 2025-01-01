Home Academy Estudio de IA Cómo añadir recursos a tu vídeo

Cómo añadir recursos a tu vídeo

Los recursos de vídeo son todos los elementos que utilizas para crear tus vídeos. Esto incluye imágenes, clips de vídeo, archivos de audio, logotipos, texto e incluso avatares de IA.

HeyGen admite una amplia variedad de formatos, incluidos archivos JPG y PNG de hasta 200 MB, archivos MP4 y MOV de hasta 200 MB y archivos de fuentes TTF u OTF de hasta 100 MB. Mantener estos recursos organizados facilita la edición, la reutilización y la colaboración con confianza.

Sube y organiza recursos

Para empezar, abre Medios y haz clic en Subir para añadir tus archivos a la Biblioteca de recursos de HeyGen. Puedes subir varios archivos a la vez, incluidas imágenes, vídeos y audio.

Si piensas usar un GIF, conviértelo a MP4 antes de subirlo al editor de vídeo.

Después de subirlos, puedes renombrar los recursos para mayor claridad. En el caso de los archivos de vídeo, también tienes la opción de extraer solo el audio. Crear carpetas para cada proyecto, marca o tipo de contenido ayuda a mantenerlo todo organizado y fácil de encontrar.

Para eliminar recursos, selecciónalos usando la casilla de verificación o el menú de tres puntos y elige Eliminar.

Añade recursos a tu proyecto

Vuelve a tu proyecto en AI Studio cuando tengas listo el guion y el avatar. Desde ahí podrás empezar a diseñar tu escena añadiendo fondos, medios y otros elementos visuales.

Si tu avatar incluye un fondo integrado, selecciónalo y usa el Eliminador de fondo para colocarlo sobre un nuevo fondo. Puedes cambiar el tamaño del avatar arrastrando las esquinas para adaptarlo a tu diseño.

Personalizar fondos y contenido multimedia

Haz clic en Fondo para elegir entre colores sólidos, imágenes de archivo, vídeos o plantillas. Para tener más flexibilidad, selecciona Separar del fondo y así podrás mover y cambiar el tamaño de los elementos libremente dentro de la escena.

La pestaña Medios te da acceso a la biblioteca de stock de HeyGen, a tus archivos subidos y a la opción de cargar contenido adicional. Cualquier medio aquí también se puede establecer como fondo.

Añadir y gestionar audio

Para añadir música de fondo, abre la pestaña Música. Puedes seleccionar pistas de la biblioteca de HeyGen o subir tus propios archivos de audio.

El audio aparece en el reproductor de escenas debajo de tu vídeo. Usa el menú de tres puntos de la pista de audio para hacer ajustes, como recortar o reemplazar el archivo.

Editar imágenes y elementos visuales

En las imágenes, puedes ajustar el radio de las esquinas para crear bordes más suaves o editar los elementos visuales con IA. Simplemente introduce una instrucción de edición, selecciona tu motor de IA preferido y, opcionalmente, añade una imagen de referencia para orientar el resultado.

Para añadir variedad visual, abre la pestaña Elementos. Aquí encontrarás elementos premium como formas, marcos, pegatinas e iconos que pueden mejorar tu diseño.

Agregar y dar estilo al texto

Haz clic en Texto en la parte superior del lienzo para añadir títulos, etiquetas o mensajes en pantalla. Puedes personalizar el estilo de la fuente, el tamaño, el formato, la opacidad y la alineación, o subir la fuente de tu marca para mantener la coherencia.

Los elementos de texto se pueden arrastrar y redimensionar en cualquier parte del lienzo. También puedes seleccionar varios elementos a la vez para alinearlos o agruparlos y conseguir diseños más limpios.

Añadir subtítulos

Para añadir subtítulos, haz clic en Subtítulos y elige un estilo. Puedes ajustar los colores, las fuentes y el tamaño del texto, y decidir si aplicar el estilo a una sola escena o a todas las escenas.

Ajustar con precisión la reproducción de vídeo

Selecciona cualquier vídeo que hayas subido a tu escena para ajustar cómo se reproduce. Puedes poner el vídeo en bucle para que se repita continuamente, congelar el último fotograma para mantener la toma final o seleccionar Ajustar a la escena para que la duración del vídeo coincida automáticamente con la longitud de la escena.

Para un control preciso, usa el icono de Tijeras en la línea de tiempo para recortar el inicio y el final exactamente donde quieras.