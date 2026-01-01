|
Plattform
Anwendungsfälle
Lernen
Preisgestaltung
Unternehmen
Organisation
DE
Anmelden
Explore the Academy
Getting started
Willkommen in der HeyGen Academy
Plattformübersicht
Wege zur Videoproduktion
Avatare
Stimmen
Lokalisierung
Video-Agent
KI-Studio
HeyGen for Business
Einrichtungs-Checkliste
Korrekturlesen
Interaktivität
SCORM
Einzelbearbeitungsmodus
Bildschirmaufnahme
Products and features
Avatare
Stimme
Skripterstellung
Markenpaket
Integrationen
Sofortige Highlights
Stapelmodus
PPT/PDF zu Video
Seite teilen
Vorlagen
Stile bearbeiten
Startseite
Akademie
Lernen und Entwicklung
Lernen und Entwicklung
learning and development
Home
Academy
Learning and development