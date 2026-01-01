Startseite Akademie Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein

Laden Sie Mitglieder in Ihren Arbeitsbereich ein

Willkommen in der HeyGen Academy. In diesem Modul „Einladen und Verwalten von Teammitgliedern“ geht es darum, wie Sie Ihr Team in Ihren Workspace einladen, damit Sie gemeinsam arbeiten und sofort mit der Erstellung beginnen können. Wenn Sie bereit sind, Teammitglieder hinzuzufügen, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie sich in Ihrem gemeinsamen Workspace und nicht in Ihrem persönlichen Konto befinden. Im Bereich „Workspace verwalten“ sehen Sie alle Personen, die eingeladen wurden, ihre aktuellen Rollen und ob sie die Einladung bereits angenommen haben oder noch aussteht. HeyGen macht außerdem Vorschläge für Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits mit der E-Mail-Domain Ihres Unternehmens registriert haben, sodass Sie sie mit einem einzigen Klick hinzufügen können. Sie können Teammitglieder direkt per E-Mail einladen oder einen teilbaren Link kopieren, um ihn breiter zu versenden. Sobald eine Einladung verschickt wurde, erscheint die Person in Ihrer Mitgliederliste mit dem Status „Einladung gesendet“. Wenn Ihr Workspace für Beitrittsanfragen konfiguriert ist, werden neue Anfragen ebenfalls im selben Bereich angezeigt. Nach der Freigabe wechselt das Teammitglied in den Status „Aktiv“, tritt Ihrem Workspace offiziell bei und belegt einen Platz in Ihrem Tarif. Jedes Mitglied in HeyGen erhält eine Rolle, die den jeweiligen Zugriff bestimmt: - Super-Admins haben die vollständige Kontrolle über Abrechnung, Sicherheit, Berechtigungen und Workspace-Einstellungen. - Developer können Inhalte erstellen und außerdem auf die HeyGen-API für Integrationen wie CRMs oder E-Mail-Plattformen zugreifen. - Creator konzentrieren sich auf die Produktion von Videos, Avataren und Stimmen, verwalten jedoch keine Berechtigungen oder Abrechnung. - Viewer sind Genehmigende und Prüfer, die auf Inhalte zugreifen können, ohne Änderungen vorzunehmen. Diese rollenbasierte Struktur hilft Ihnen, Kreativität und Kontrolle auszubalancieren und stellt sicher, dass Teammitglieder die Werkzeuge erhalten, die sie benötigen – ohne unnötige Zugriffsrechte. Wenn Sie zugriffsbasierte Beitrittsanfragen aktiviert haben, können Sie diese an zwei Stellen prüfen und bearbeiten: im Benachrichtigungsbereich und im Tab „Mitglieder & Workspaces“. Die Genehmigung einer Anfrage macht den Nutzer sofort aktiv und sichtbar in Ihrer Mitgliederliste; eine Ablehnung schützt die Sicherheit Ihres Workspaces. Über die Rollen der Mitglieder hinaus bietet HeyGen Ihnen eine feingranulare Steuerung, wie Inhalte innerhalb des Workspaces geteilt werden. Auf Projekt-, Ordner- oder Videoebene können Sie Berechtigungen anpassen, um den Zugriff zu beschränken, Bearbeitungen zu erlauben oder reine Ansichtslinks zu teilen. Selbst in geteilten Projekten bleibt eine Viewer-Rolle immer auf die Ansicht beschränkt, sodass Ihre Zugriffspolicies gewahrt bleiben. Wenn ein Video veröffentlicht wird, erzeugt es eine „Share Page“, auf der Creator Untertitel hinzufügen, Berechtigungen konfigurieren, einen Passwortschutz einrichten oder das Video öffentlich zugänglich machen können, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Diese Optionen geben Teams die Flexibilität, zu steuern, wie und wo Inhalte verbreitet werden. Am Ende dieses Moduls wissen Sie, wie Sie Teammitglieder einladen, Rollen zuweisen und den Zugriff auf Inhalte steuern. Mit diesen Schritten ist Ihr Workspace bereit für eine sichere, skalierbare Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Unternehmen.