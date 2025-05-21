Colenso BBDO، وكالة الإعلان التي تتخذ من نيوزيلندا مقرًا لها، لديها سجل حافل في جذب انتباه العالم من أقصى أطرافه من خلال حملاتها الجريئة التي تتخطى الحدود. لقد أتقنوا فن إنشاء حملات تمزج بين روح المرح والابتكار، ومؤخرًا دمجوا تقنيات الذكاء الاصطناعي مع HeyGen.
من أجل عميلها Skinny Mobile، مزوّد خدمات الاتصالات المحبوب في نيوزيلندا، أطلقت وكالة Colenso حملة تسويقية بعنوان The Unlimited Spokesperson لم تقتصر على فتح باب النقاش فحسب، بل احتفت أيضًا بأكثر عملائها حماسًا. من خلال The Unlimited Spokesperson سعت Colenso إلى العثور على أسعد عميل لدى Skinny، واستنساخه رقميًا، وتحويله إلى سفير للعلامة التجارية مقابل الحصول على مكالمات ورسائل نصية مجانية مدى الحياة.
قادهم البحث إلى ليز، وهي عميلة مخلصة للغاية لـ Skinny تعيش في منطقة نائية في كيريكيري، وكانت تعمل سابقًا مهندسة اتصالات. كانت الشخص المثالي لهذه الحملة.
البحث عن منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة
بالنسبة لـ Colenso، لم يكن العثور على التقنية المثالية بالبساطة نفسها التي كان عليها اختيار المتحدث المثالي. تحت الإرشاد المتخصص من Creature Post، اختبر الفريق عددًا من أدوات الذكاء الاصطناعي، وضمّن HeyGen ضمن صيغته الناجحة لتشغيل حملته.
قالت آنا فلوز، المنتجة المتكاملة الرئيسية في Colenso: "HeyGen جزء لا يقدَّر بثمن من مجموعة أدواتنا في إضفاء الحيوية على الحملة. أداؤه رائع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد دمجناه بشكل واسع في عملية إنتاج إعلاناتنا التلفزيونية (TVC)."
بالنسبة لشركة Colenso، كان مجرد القدرة على تجربة ترخيص المؤسسة قبل الالتزام خطوة فارقة. كما توضح Anna: "تمكّن مدير حسابنا، Cathal، من إعداد تجربة لنا، مما جعل الأمور أسهل بكثير. ومن خلال هذه التجربة، تأكدنا أن HeyGen Enterprise سيوفّر لنا ما نحتاج إليه قبل أن نقوم بعملية الشراء الكبيرة."
بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة وبساطة المنصة حسمتا القرار. ويقول هادليغ سينكلير، المدير الإبداعي في Colenso: "استطعنا العمل على التصحيح اللوني والإضاءة بالشكل المناسب لدمج HeyGen بحيث تبدو النتائج سينمائية وطبيعية في آن واحد، وقد أُعجب الجميع بالمخرجات".
بعد الوصول إلى المزيج المناسب من التكنولوجيا، استثمروا أفاتار الاستوديو وتقنية الأفاتار الفوري من HeyGen لإنشاء نسخة رقمية عالية المرونة وسهلة الاستخدام من ليز — الوجه الجديد لعلامة Skinny Mobile. بالإضافة إلى HeyGen، أنشأوا مجموعة أدوات قوية تستخدم Flux للخلفيات الجامحة، وTopaz لتحسين الدقة، وRunway، إلى جانب عدد كبير من الأدوات الأخرى المدمجة في واجهة Comfy UI لجمع كل العناصر معًا. وقد مكّنهم ذلك من تحويل ليز إلى أي صورة إبداعية تخيلوها — من محاربة فايكنغ، إلى مدرب كرة قدم، إلى رائدة فضاء، إلى مذيعة أخبار، وغير ذلك. أحبّت Skinny النتيجة، وتفاعل الجمهور معها، كما أن توجيه ليز لهم بأن «يجعلوها أكثر غرابة» دفع فريق Colenso إلى مواصلة دفع الحدود الإبداعية.
وضع دليل الحملات الناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي
وجدت Colenso نفسها في موقف غير معتاد، إذ كانت تملك تقنية تعمل بكفاءة عالية جدًا. يوضح Hadleigh: "من الصعب جدًا التمييز بين النسخة بالذكاء الاصطناعي من Liz والنسخة الحقيقية من Liz، ما لم تكن تعرف بالضبط ما الذي تبحث عنه. في الواقع انتهى بنا الأمر إلى تمرير مخرجات HeyGen مرة أخرى عبر Runway حتى نتمكن من استعادة ذلك الطابع الجمالي العام للذكاء الاصطناعي وأن نكون أكثر وضوحًا بشأن استخدامنا للذكاء الاصطناعي."
النتيجة تركت كلاً من Skinny وLiz منبهرين بالقدر نفسه. فريق Skinny لم يكتفِ بالموافقة على الحملة، بل تبنّاها بحماس، مدركًا على الفور إمكاناتها الريادية للعلامة التجارية وحالة استخدامها الفريدة للذكاء الاصطناعي. شاهدت Liz نسختها الرقمية تتطور إلى ما يتجاوز ما تخيلته، متحوّلة من سفيرة لـ Skinny إلى محرك لبدء حوارات ثقافية.
كان جزء مما ميّز هذه الحملة هو قدرة HeyGen على حل تحدٍّ مستمر في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي: ثبات الشخصية. ففي حين أن المنصات السابقة كانت تنتج أفاتارات تبدو مختلفة قليلًا من مشهد إلى آخر، ساعدت HeyGen وكالة Colenso على تحقيق حضور متماسك للشخصية يحافظ على جوهر شخصية Liz سواء ظهرت كمذيعة أخبار محترفة أو كَرائدة فضاء.
بالنسبة لـ Colenso، لم يكن الهدف من الحملة مجرد استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد استخدامه، بل كان الهدف دفع حدود الإبداع، واحتضان كل ما هو غير مألوف، والبدء في صياغة منهجية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في نيوزيلندا. كانت الحملة مؤثرة إلى حد كبير لأنها احتفت بالذكاء الاصطناعي، ودعت الجمهور إلى حوار حول الإمكانات الإبداعية بدلًا من محاولة إخفائه. وربما يكون أكبر مؤشر على نجاح الحملة هو تقبّل الجمهور للذكاء الاصطناعي — عندما يُستخدم بالطريقة الصحيحة بالطبع — بينما تواصل Colenso ابتكار أفكار طموحة وذات تأثير إبداعي لعملائها.