Colenso BBDO، وكالة الإعلان التي تتخذ من نيوزيلندا مقرًا لها، لديها سجل حافل في جذب انتباه العالم من أقصى أطرافه من خلال حملاتها الجريئة التي تتخطى الحدود. لقد أتقنوا فن إنشاء حملات تمزج بين روح المرح والابتكار، ومؤخرًا دمجوا تقنيات الذكاء الاصطناعي مع HeyGen.

من أجل عميلها Skinny Mobile، مزوّد خدمات الاتصالات المحبوب في نيوزيلندا، أطلقت وكالة Colenso حملة تسويقية بعنوان The Unlimited Spokesperson لم تقتصر على فتح باب النقاش فحسب، بل احتفت أيضًا بأكثر عملائها حماسًا. من خلال The Unlimited Spokesperson سعت Colenso إلى العثور على أسعد عميل لدى Skinny، واستنساخه رقميًا، وتحويله إلى سفير للعلامة التجارية مقابل الحصول على مكالمات ورسائل نصية مجانية مدى الحياة.

قادهم البحث إلى ليز، وهي عميلة مخلصة للغاية لـ Skinny تعيش في منطقة نائية في كيريكيري، وكانت تعمل سابقًا مهندسة اتصالات. كانت الشخص المثالي لهذه الحملة.

البحث عن منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة

بالنسبة لـ Colenso، لم يكن العثور على التقنية المثالية بالبساطة نفسها التي كان عليها اختيار المتحدث المثالي. تحت الإرشاد المتخصص من Creature Post، اختبر الفريق عددًا من أدوات الذكاء الاصطناعي، وضمّن HeyGen ضمن صيغته الناجحة لتشغيل حملته.

قالت آنا فلوز، المنتجة المتكاملة الرئيسية في Colenso: "HeyGen جزء لا يقدَّر بثمن من مجموعة أدواتنا في إضفاء الحيوية على الحملة. أداؤه رائع على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد دمجناه بشكل واسع في عملية إنتاج إعلاناتنا التلفزيونية (TVC)."