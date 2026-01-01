فيديو تضمين منتج بالذكاء الاصطناعي لقصّات جاهزة للعرض على الرف تحمل العلامة التجارية
حوّل أي مادة خاصة بمنتجك إلى فيديو مصقول ومتوافق مع هويتك التجارية باستخدام فيديو وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حمّل صورة المنتج، واختر المشهد، وستقوم المنصة بإدراج المنتج في بيئة واقعية مع إضاءة وحجم وحركة صحيحة. لا حاجة لجلسات تصوير، ولا لسير عمل CGI، ولا لخبرة في المونتاج. مناسب للتجارة الإلكترونية، وإعلانات UGC، ومحتوى الشبكات الاجتماعية، وإطلاق الحملات في أسواق متعددة.
مزايا فيديو وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي
تحميل صورة المنتج والأفاتار
حمّل صورة للمنتج وصورة للوجه — صورتك أنت أو عيّنة — وستقوم HeyGen بدمجهما في فيديو مقدّم يبرز منتجك. يجب أن تكون صورة المنتج بدقة 720p أو أعلى مع ظهور المنتج في المنتصف وبشكل واضح. وتحتاج صورة الأفاتار إلى وجه واضح المعالم. لا حاجة لاستوديو، ولا شاشة خضراء، ولا تصوير.
سرد للمنتج يعتمد على النص المكتوب
أضف نصًا إلى فيديو منتجك، وسيقوم HeyGen بإنشاء تعليق صوتي متزامن بصوت الأفاتار الخاص بك. اكتب أو الصق نصًا يصف مزايا منتجك وفوائده أو الدعوة إلى اتخاذ إجراء، وسيطابق الذكاء الاصطناعي الصوت مع أداء المقدم على الشاشة. متوفر بأكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي ومزامنة الشفاه للحملات العالمية.
إنشاء صور مجمّعة
بعد رفع صور منتجك وصور الأفاتار، يقوم HeyGen بإنشاء صورة مركّبة تجمع بين المقدم والمنتج في مشهد واحد. راجع هذه الصورة المركّبة قبل المتابعة إلى إخراج الفيديو الكامل. تتيح لك هذه الخطوة التأكد من أن التوافق بين المقدم والمنتج يبدو مناسبًا قبل الالتزام بعملية الإنتاج الكاملة.
مخرجات فيديو عالية الجودة لتسويق المنتجات
حالات الاستخدام
إطلاق منتجات التجارة الإلكترونية
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
إعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين بدون موجّهات للمبدعين
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
تحديث الحملات الموسمية
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
مقاطع اجتماعية قصيرة لـ TikTok وReels
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
البيع بالتجزئة والعروض داخل المتاجر
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
عروض توضيحية وعروض تقديمية لمنتجات B2B
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
كيف يعمل
أنشئ إعلانات فيديو لوضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي عبر أربع خطوات واضحة تنقلك من صورة المنتج إلى إعلان فيديو مصقول وجاهز للنشر على المنصات.
حمّل منتجك
أضف صورة المنتج، أو نموذجاً ثلاثي الأبعاد، أو صورة منتج بخلفية نظيفة. أكّد الفئة، والحجم، وأي تفاصيل خاصة بالعلامة التجارية تريد الحفاظ عليها.
اختر مشهداً
اختر قالباً أو صف مشهداً، ثم راجع الإضاءة والتكوين قبل تثبيته.
حسّن موضع العنصر
عدّل الموضع والحجم. أضف التسميات التوضيحية والتعليق الصوتي والتنبيهات القانونية. عاين المقطع الكامل قبل التصيير.
التصيير والنشر
أنشئ بجودة HD وصدّر إلى نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) أو منصة الإعلانات أو واجهة المتجر الخاصة بك. أعد استخدام القالب لكل نسخة مستقبلية.
الأسئلة الشائعة
ما هو فيديو عرض المنتج بالذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن الرسوم الحاسوبية (CGI)؟
فيديو عرض منتج بالذكاء الاصطناعي هو إعلان فيديو يتم فيه إدراج منتجك رقميًا داخل مشهد واقعي مُنشأ بالذكاء الاصطناعي بدلًا من تصويره فعليًا في الاستوديو. تقوم برفع صورة للمنتج، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي من HeyGen بإنشاء بيئة كاملة حوله بإضاءة وعمق دقيقين، مع إضافة الحركة والتعليق الصوتي، وإخراج فيديو مكتمل. تكون النتيجة شبيهة بإعلان منتج مصوَّر باحتراف، ولكن من دون أي إنتاج مادي.
ما مدى واقعية النتيجة النهائية مقارنة بجلسة تصوير حقيقية؟
محرك العرض في HeyGen يطابق اتجاه الإضاءة، ومواقع الظلال، وانعكاسات الأسطح، والمقياس المكاني مع البيئة المُنشأة. يتم دمج المنتجات في المشاهد على مستوى البكسل، وليس بوضعها في طبقات فوقها. تم تصميم المخرجات لتتجاوز معايير الجودة في منصات الإعلانات المدفوعة وصفحات عرض المنتجات، حيث يتوقع المشاهدون صوراً مصقولة بجودة الاستوديو.
هل يمكنني استخدام المشهد الخاص بي أم يقتصر الأمر على مكتبة المشاهد الجاهزة؟
نعم. كل ما تحتاج إليه هو صورة للمنتج، ويمكن أن تكون من تصميم ثلاثي الأبعاد، أو صورة عيّنة من الشركة المصنّعة، أو نموذج ثلاثي الأبعاد. يجعل هذا فيديو وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي مفيدًا بشكل خاص لحملات ما قبل الإطلاق، وعروض التمويل الجماعي، وإعلانات المنتجات التي لا يتوفر فيها مخزون فعلي بعد للتصوير التقليدي.
هل يمكنه التعامل مع عدة منتجات في فيديو واحد؟
لا يوجد حد ثابت. يمكنك إنشاء عشرات النسخ المختلفة من خلال تغيير بيئة المشهد، ولغة التعليق الصوتي، والأسلوب البصري. يجعل ذلك من العملي إنتاج مجموعة كاملة من الإعلانات الإبداعية لاختبارات A/B انطلاقًا من صورة منتج واحدة، وكل ذلك ضمن جلسة واحدة.
هل يمكنني إنشاء فيديوهات للمنتجات بلغات مختلفة؟
نعم. اكتب النص مرة واحدة، وستتولى HeyGen إنشاء التعليق الصوتي بأكثر من 175 لغة ولهجة مع إيقاع ونطق طبيعيين. يمكنك أيضًا استنساخ صوت علامة تجارية محددة وتطبيقه على جميع الإصدارات اللغوية. وبالاقتران مع الترجمات النصية المحلية، يتحول فيديو واحد لوضع المنتج إلى أصل إعلاني عالمي متكامل دون إعادة التسجيل أو إعادة التصوير.
كم يستغرق إنشاء فيديو لوضع المنتج؟
يتطلّب تصوير فيديو تقليدي لمنتج استئجار استوديو، وتوظيف مصوّر وفريق عمل، وتوفير الإكسسوارات وتصميم المشهد، وتصوير لقطات متعددة الزوايا، ثم المونتاج في مرحلة ما بعد الإنتاج. عادةً ما يكلّف هذا الأسلوب آلاف الدولارات ويستغرق أياماً أو أسابيع. يقدّم AI Product Placement جودة بصرية مماثلة انطلاقاً من صورة واحدة للمنتج خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، كما أن كل نسخة أو تحديث جديد لا يحتاج إلى إعادة التصوير.
هل يمكنني إنشاء عدد كبير من مقاطع الفيديو للمنتجات ضمن كتالوج واحد؟
يصدّر HeyGen مقاطع فيديو عرض المنتجات بتنسيق MP4. تتطابق نسبة العرض إلى الارتفاع في المخرجات مع صورة المنتج الأصلية، ويمكن ضبط الدقة لكل عملية تصيير. يمكن تصدير الترجمات النصية كملفات SRT لدعم سهولة الوصول والامتثال لمتطلبات المنصات.
ما تكلفة فيديو وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي على HeyGen؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية لا تتطلب بطاقة ائتمان، تتيح لك استكشاف سير عمل وضع المنتجات وإنشاء الفيديوهات. تفتح الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً إمكانية التصدير بدقة أعلى، وفترات فيديو أطول، واستنساخ الصوت، والوصول إلى مكتبة كاملة من قوالب المشاهد والأنماط البصرية.
كيف أضمن أن يبقى كل إصدار متوافقًا بصريًا مع هوية العلامة التجارية؟
نعم. مقاطع الفيديو التي ينشئها HeyGen مصممة للاستخدام التجاري عبر جميع منصات الإعلانات الرئيسية. يطابق الإخراج المواصفات التقنية لإعلانات Meta وGoogle Ads وTikTok Ads Manager، بما في ذلك الدقة، ونسبة العرض إلى الارتفاع، ومتطلبات حجم الملف. أنت تملك مخرجات الفيديو ويمكنك نشرها مباشرة في حساباتك الإعلانية.
هل يمكنني استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات المُنشأة في الإعلانات المدفوعة وفي متاجر التجزئة؟
قم بإعداد قالب للعلامة التجارية يتضمّن شعارك، ولوحة الألوان، والخطوط، وبطاقات البداية والنهاية، وأسلوب العرض المرئي المفضّل لديك. يطبّق HeyGen هذه الإعدادات على كل فيديو تقوم بإنشائه، مما يضمن مظهرًا موحّدًا عبر كامل كتالوج منتجاتك وحملاتك. أي تحديثات على القالب تُطبَّق تلقائيًا على عمليات الإخراج الجديدة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء مقاطع الفيديو الحالية من البداية.
أنشئ مقاطع فيديو لوضع المنتجات اليوم
أنشئ إعلانات فيديو احترافية لعرض المنتجات من صورة واحدة فقط. لا حاجة إلى استوديو أو كاميرات أو تحرير.