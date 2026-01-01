استبدال الوجوه بالذكاء الاصطناعي لفيديوهات مصقولة بجودة الاستوديو
استبدل أي وجه في الفيديو باستخدام أداة AI Face Swap من HeyGen. حمّل صورة الوجه الجديد، اختر المقطع، واحصل خلال دقائق على نتيجة طبيعية مع تعابير وحركة شفاه متطابقة. لا حاجة للتصوير أو التركيب أو خبرة في المونتاج. مثالي للتسويق، ومحتوى الشبكات الاجتماعية، وعروض المنتجات، والحملات متعددة اللغات.
مزايا استبدال الوجوه بالذكاء الاصطناعي
استبدال الوجه من صورة إلى أفاتار
حمّل صورة واضحة واحدة فقط، وسيقوم محرك استبدال الوجوه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بمواءمة ملامح وجهك مع أي أفاتار في المكتبة. يحلل النظام بنية العظام، ولون البشرة، والنِّسَب ليُنشئ دمجاً سلساً يحافظ على هويتك في كل إطار. لا حاجة إلى جلسات استوديو، ولا إلى لقطات من زوايا متعددة، ولا إلى تعديلات يدوية. يندمج وجهك بشكل طبيعي مع جسم الأفاتار وملابسه وحركاته، ليقدّم مخرجات تبدو معبّرة عنك بصدق منذ أول عملية تصيير. وتعمل النتيجة بسلاسة مع أي تحويل النص إلى فيديو من سير العمل الذي تنشئه.
احفظ وجهك كأفاتار قابل لإعادة الاستخدام
بمجرد استبدال وجهك على أفاتار، يتم حفظ النتيجة في مكتبة الأفاتارات الشخصية الخاصة بك لإعادة استخدامها في الفيديوهات المستقبلية. لا حاجة لإعادة رفع صورتك أو إعادة تنفيذ الاستبدال في كل مرة. استخدم نفس المقدم المخصص عبر AI Avatar Generator وسير العمل المعتمد على الأفاتارات الأخرى في HeyGen، ليبقى مظهرك متسقًا في كل عملية تصيير. أنشئ مكتبة من المقدمين الجاهزين للعلامة التجارية انطلاقًا من صورة واحدة، وطبّقهم أينما احتجت إلى وجه مألوف.
مكتبة تضم أكثر من 1,000 أفاتار جاهز
اختر من بين أكثر من 1,000 أفاتار جاهز يغطي مجموعة واسعة من الأعراق والأعمار والأنماط المهنية والإطلالات الكاجوال. طبّق وجهك على شخصية مدير تنفيذي ببدلة رسمية، أو صانع محتوى غير رسمي، أو متحدث باسم يحمل هوية علامتك التجارية، وتبدّل بينها بحرية. يأتي كل أفاتار مع إيماءات جاهزة، وخيارات للملابس، ووضعيات جاهزة للمشهد تتوافق مباشرة مع وجهك المستبدل.مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعيكامل للعثور على المظهر الأنسب لعلامتك التجارية أو حملتك أو اتصالاتك الداخلية، دون الحاجة إلى توظيف ممثلين أو جدولة جلسات تصوير.
بنقرة واحدة من الاستبدال إلى الفيديو الكامل
بعد استبدال وجهك، اضغط على إنشاء فيديو لإرسال النتيجة مباشرة إلى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. اكتب نص الفيديو، واختر المشاهد، وأنشئ فيديو كامل الطول باستخدام الأفاتار المخصص لك دون الحاجة إلى إعادة رفع أو إعادة ضبط الاستبدال. يظل الأفاتار المستبدل متسقًا بصريًا في كل مشهد، مما يمنحك مسارًا سريعًا من صورة واحدة إلى فيديو نهائي يقدّمه متحدث، ضمن سير عمل واحد متواصل.
استبدل الوجوه في مقاطع الفيديو القصيرة
لإجراء استبدال مباشر للوجه من فيديو إلى فيديو، حمّل مقطعًا قصيرًا يصل إلى 15 ثانية وصورة الوجه الهدف. مدعومًا من Seedance، يقوم المحرك باستبدال الوجه في المقطع مع الحفاظ على الحركة الأصلية والإضاءة وتكوين المشهد. استخدم هذا المسار للقطات ردود الفعل، والإعلانات القصيرة، ومقاطع التواصل الاجتماعي، وأي لحظة تحتاج فيها إلى استبدال وجه في فيديو حقيقي بدلًا من عرض أفاتار. صورة واحدة، مقطع واحد، واستبدال نظيف خلال دقائق.
حالات الاستخدام
مقاطع فيديو تسويقية مخصصة
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
إعلانات بأسلوب UGC على نطاق واسع
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
عروض توضيحية للمنتجات بمقدّم ثابت
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
تحديثات التدريب والإعداد للموظفين الجدد
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
محتوى اجتماعي مخصص للمناطق المحلية
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
رسائل التنفيذيين والقيادة
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
كيف يعمل
أنشئ مقاطع فيديو مخصّصة بتبديل الوجوه في أربع خطوات فقط، تنطلق من صورة واحدة لتصل إلى فيديو مصقول وجاهز للمشاركة يظهر فيه وجهك.
حمّل المقطع الخاص بك
اسحب فيديو أو اختر قالباً. حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع، واقصّ المقطع، ثم أكّد المشهد الذي يجب أن تتم فيه عملية الاستبدال.
أضف الوجه الجديد
حمّل صورة واضحة للوجه المستهدف. يكتشف المحرك الشخص في الصورة، ويحدد معالم الوجه، ويجهّز عملية الاستبدال.
اضبط واستعرض المعاينة
اضبط قوة التعبير ومزامنة الشفاه ودمج الإضاءة. عاين كل مشهد جنبًا إلى جنب مع النسخة الأصلية قبل عملية التصيير.
إخراج ومشاركة
أنشئ النسخة النهائية بجودة HD. قم بتنزيلها أو نشرها أو دفع المخرجات إلى سير عمل الترجمة.
الأسئلة الشائعة
ما هو استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي، وكيف يختلف عن الفلاتر؟
ميزة استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي على HeyGen توفر لك مسارين. يمكنك إما تطبيق وجهك على أي من أكثر من 1,000 أفاتار احترافي من HeyGen لإنشاء مقدّم شخصي قابل لإعادة الاستخدام، أو استبدال الوجه مباشرة في مقطع فيديو قصير (حتى 15 ثانية، مدعوم من Seedance) للحصول على لقطات تفاعلية ومحتوى للشبكات الاجتماعية. كلا مساري العمل يقدمان مخرجات بجودة إنتاجية مناسبة للاستخدامات التجارية، وليست مجرد مقاطع ترفيهية عابرة.
هل يمكنني استخدام صورتي الخاصة كوجه مصدر؟
نعم. محرك العرض في HeyGen يحافظ على بنية وجهك، ولون بشرتك، ونِسَب ملامحك، مع مطابقة إيماءات الأفاتار وتعابير وجهه إطارًا بإطار. تم تصميم النتيجة لاستخدامها في الاتصالات التجارية، والتواصل في المبيعات، والمحتوى المرتبط بالعلامة التجارية حيث تكون المصداقية البصرية مهمة. عند دمجها مع Lip Sync الطبيعي ومطابقة الصوت، تصبح النتيجة غير قابلة للتمييز عن فيديو مقدّم تم تصويره بالأسلوب التقليدي.
ما مدى واقعية النتيجة النهائية مقارنة بالمقاطع المصوَّرة فعلياً؟
بالتأكيد. يمكنك استنساخ صوتك من مقطع صوتي قصير وتطبيقه على كل فيديو تنتجه. هذا يعني أن الأفاتار مع استبدال الوجه لا يشبهك فقط في الشكل، بل في الصوت أيضًا. يعمل الصوت المستنسخ عبر أكثر من 175 لغة مدعومة، بحيث يمكنك تقديم محتوى محليًا بلهجتك وأسلوبك من دون إعادة التسجيل.
هل يمكنني استبدال الوجوه في مقاطع فيديو بلغات غير الإنجليزية؟
يمكنك تطبيق وجهك على أي أفاتار في مكتبة HeyGen التي تضم أكثر من 1,000 خيار جاهز. لا يوجد حد لعدد الأفاتارات المختلفة التي يمكنك استخدامها، ويمكنك التبديل بينها بحرية عبر المشاريع. يقدّم كل أفاتار خيارات مميزة من حيث الملابس، ووضعية الجسد، والأسلوب، مما يمنحك مرونة إبداعية كاملة لمواءمة صيغ المحتوى المختلفة والجمهور المستهدف.
كم يستغرق تنفيذ استبدال الوجه؟
نعم. بعد إنشاء الفيديو الأولي، يمكنك ترجمته إلى أكثر من 175 لغة باستخدام Video Translator من HeyGen مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه والحفاظ على نبرة الصوت. يظل وجهك ثابتًا في جميع الإصدارات المترجمة، بينما تتكيّف التعليقات الصوتية تلقائيًا مع إيقاع كل لغة وطريقة نطقها.
هل يمكنني استبدال عدة وجوه في المشهد نفسه؟
يتم تصيير معظم مقاطع الفيديو في أقل من خمس دقائق بعد إكمال النص واختيار الأفاتار. تقوم HeyGen في الوقت نفسه بمعالجة مطابقة الوجه، وتوليد الصوت، ومزامنة الشفاه، والتص rendering البصري. قد تستغرق مقاطع الفيديو الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول قليلًا، لكن سير العمل الكامل من رفع الصورة إلى الحصول على الفيديو النهائي يكتمل عادةً في جلسة واحدة.
هل تبديل الوجه آمن ومتوافق مع متطلبات الموافقة؟
تعمل صورة واحدة للوجه من الأمام بإضاءة واضحة، وتعبير محايد، ومن دون عوائق مثل النظارات الشمسية أو الظلال القوية بشكل أفضل. يجب أن تكون الصورة حديثة وعالية الدقة. يتولى الذكاء الاصطناعي من HeyGen الباقي، بما في ذلك مطابقة وجهك مع حركة الأفاتار ونطاق تعابيره، لذلك لا حاجة لزوايا إضافية أو لقطات فيديو.
كم تبلغ تكلفة تجربة ميزة تبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعي؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية لا تتطلب بطاقة ائتمان، تتيح لك استكشاف المنصة وإنشاء الفيديوهات. تتوفر ميزة استبدال الوجه في جميع الخطط، مع بدء الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً لفتح إمكانية إنشاء فيديوهات أطول، واستنساخ الصوت، والوصول إلى مكتبة الأفاتار الكاملة. تتضمن خطط المؤسسات تعاون الفرق والوصول إلى واجهة HeyGen البرمجية API الأوسع للميزات المدعومة.
هل يمكنني دمج استبدال الوجه مع نص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي؟
يتطلّب توظيف مقدّم محتوى عملية اختيار الموهبة، وتنسيق المواعيد، واستئجار الاستوديو، والتصوير، والمونتاج، وإعادة التصوير مع كل تحديث أو لغة جديدة. يستغرق ذلك عادةً عدة أيام ويكلّف آلاف الدولارات لكل فيديو. مع AI Face Swap، كل ما عليك هو رفع صورة واحدة، وكتابة النص، ثم إنتاج فيديو جاهز خلال دقائق وبجزء بسيط من التكلفة. أما التحديثات فلا تحتاج إلا لتعديل النص وإعادة الإخراج، دون أي إعادة تصوير.
