تطبيق Seedance 2.0 لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أكثر نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي سينمائيًا في العالم يعمل الآن داخل HeyGen. أنشئ لقطات b-roll سينمائية من موجّه نصي، وضع نفسك داخل لقطات Seedance، أو انتقل من فكرة واحدة إلى فيديو مكتمل جاهز. ثلاثة أدوات، منصة واحدة، من دون الحاجة إلى فريق تصوير.
مزايا Seedance 2.0 على HeyGen
فيديو سينمائي متعدد الوسائط من شريط موجّه واحد
افتح مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، واختر نموذج Seedance 2، ثم اكتب وصف المشهد الذي تريده. أرفق صورًا مرجعية، واختر شخصية، وأضف الصوت، وحدد نسبة العرض إلى الارتفاع والمدة الزمنية، وكل ذلك من شريط موجّه واحد. اختر إعدادًا جاهزًا مثل Multi-Scene Cut أو UGC-Style Ad أو Dynamic Camera Move أو Multi-Character Scene للبدء فورًا.
تحويل النص إلى فيديو مع تحكم سينمائي في الكاميرا
صف أي مشهد تريد، وسيقوم Seedance 2.0 بإنشاء لقطات بحركة دقيقة فيزيائياً، وإضاءة واقعية، وعمق مجال بمستوى الإنتاج الاحترافي من خلال أداة تحويل النص إلى فيديو. يفسّر النموذج توجيه الكاميرا من موجّهك، بحيث تستجيب حركات الدوللي، ولقطات الكرين، وتسلسلات FPV، واللقطات القريبة للغة الطبيعية. ستبدو لقطات الـ b-roll لديك وكأنها مُخرَجة وليست مُنشأة بالذكاء الاصطناعي.
إدخال صورة ومرجع فيديو
حمّل صورة منتج أو أصلًا خاصًا بالعلامة التجارية أو مقطعًا موجودًا، ثم انتقل إلى وضع Ref to Video. يقوم Seedance 2.0 بإنشاء لقطات سينمائية استنادًا إلى المرجع الذي تقدّمه باستخدام سير عمل Image to Video مع الحفاظ على ضبط الألوان والتكوين والهوية البصرية، مع إضافة حركة كاميرا ديناميكية وحركة دقيقة فيزيائيًا تجعل المحتوى الثابت نابضًا بالحياة.
استنساخ صوت أصلي ومزامنة شفاه متعددة اللغات
لقطات Seedance 2.0 على HeyGen تأتي مع تكامل صوتي كامل. أضف طبقة من التعليق الصوتي باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي بـ175+ لغة مع مزامنة الشفاه دقيقة على مستوى الإطار، بحيث تتوافق كل كلمة مع الحركة على الشاشة. المنصات الأخرى التي تدعم Seedance تقدّم مقاطع خام صامتة، بينما يوفّر HeyGen فيديو محلياً كاملاً جاهزاً للاستخدام.
وجوه بشرية موثوقة في لقطات Seedance
Seedance 2.0 لا يسمح باستخدام وجوه بشرية حقيقية عبر واجهته البرمجية العامة API. بنية الموافقة المباشرة والتحقق من الهوية من HeyGen تغيّر ذلك.استنسخ نسخة بالذكاء الاصطناعي من نفسك خلال دقائق، وسيظهر شكلك الذي تم التحقق منه في لقطات Seedance السينمائية من خلال Avatar IV مع هوية مقفلة، وملابس ثابتة، واتساق بصري عبر كل لقطة. لا توجد أي منصة أخرى يمكنها تقديم ذلك.
حالات الاستخدام
مقاطع فيديو للعلامة التجارية والحملات التسويقية
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
محتوى شبكات التواصل الاجتماعي وإعلانات بأسلوب المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC)
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
عروض المنتجات واستعراضاتها
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
مشاهد سينمائية متعددة الشخصيات
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
التدريب والتعليم
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
الريادة الفكرية وبناء العلامة الشخصية
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
كيف يعمل
تم دمج Seedance 2.0 في ثلاثة أدوات داخل HeyGen، وكل أداة مصممة لسير عمل مختلف. استخدم واحدة منها أو اجمع بين الأدوات الثلاث جميعًا.
افتح منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي
شغّل مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي داخل HeyGen. يتم اختيار Seedance 2 افتراضياً مع توفر وضع Ref to Video لإنشاء الفيديو بالاعتماد على مقاطع مرجعية.
اكتب الموجّه الخاص بك أو اختر إعداداً جاهزاً
اكتب وصف المشهد أو اختر أحد الخيارات: Multi-Scene Cut أو UGC-Style Ad أو Dynamic Camera Move أو Multi-Character Scene. حدّد مدة الفيديو حتى 15 ثانية واختر نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 أو أي نسبة أخرى.
أرفق المراجع وأنشئ
أضف صورًا مرجعية، واختر شخصية، وحدد لغة، أو أرفق ملفًا صوتيًا من شريط الإدخال. اضغط على إنشاء، وسيُنتج Seedance 2.0 لقطات سينمائية في خطوة واحدة.
راجع، حرّر، وانشر
عاين عملية الإنشاء في قسم Recent Creations. يمكنك تنزيلها بصيغة MP4، أو إرسالها إلى Avatar Shots أو Video Agent لمزيد من التحرير، أو نشرها مباشرة على أي منصة.
الأسئلة الشائعة
ما هو Seedance 2.0 ولماذا يوجد داخل HeyGen؟
Seedance 2.0 هو نموذج سينمائي لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، معروف بحركة دقيقة فيزيائياً، ودعم مدخلات متعددة الوسائط، والحفاظ على اتساق الشخصيات. قامت HeyGen بدمجه في ثلاثة أدوات حتى تتمكن من تجاوز إنشاء المقاطع الخام وإنشاء فيديوهات كاملة بوجوه موثَّقة، وتعليق صوتي، ومخرجات متعددة اللغات، وتحكم تحريري لا تستطيع منصات Seedance المستقلة توفيره.
ما الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام Seedance 2.0 على HeyGen ولا يمكنني إنشاؤه في أي مكان آخر؟
المنصات المستقلة لـ Seedance تُنشئ مقاطع صامتة مدتها 15 ثانية بدون وجوه بشرية حقيقية. HeyGen تضيف هوية موثوقة من خلال مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وتجميع فيديو كامل عبر Video Agent، وتعليقًا صوتيًا بأكثر من 175 لغة، ومزامنة الشفاه، ولقطات سينمائية تصل مدتها إلى ثلاث دقائق. يحوّل هذا التكامل النموذج الخام إلى سير عمل إنتاج متكامل.
كيف يمكنني إنشاء لقطات b-roll سينمائية باستخدام Seedance 2.0؟
افتح مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، واختر Seedance 2، ثم اكتب وصف المشهد أو حمّل صورة مرجعية في وضع Ref to Video. اختر إعداداً جاهزاً، وحدد مدة الفيديو ونسبة الأبعاد، وسيُرجع لك النموذج لقطات سينمائية بإضاءة واقعية وسلوك كاميرا احترافي. استخدم مولّد نص الفيديو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة الموجّه.
هل يمكنني وضع وجهي في لقطات Seedance 2.0؟
واجهة برمجة التطبيقات العامة لـ Seedance 2.0 تحجب وجوه البشر الحقيقية. HeyGen هي المنصة الوحيدة التي يمكن أن تظهر فيها الوجوه الموثّقة في لقطات Seedance، وذلك بفضل موافقة مباشرة من أصحابها والتحقق من الهوية. استنسخ نفسك مرة واحدة، وسيظل شكلك مقفلاً ومحميًا في كل مشهد سينمائي تقوم بإنشائه.
ما هي الإعدادات المسبقة في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
شريط البرومبت يتضمن أربعة إعدادات مسبقة من Seedance 2.0: إعداد Multi-Scene Cut لتسلسلات متعددة اللقطات، وإعداد UGC-Style Ad للمحتوى الموجّه أولاً لوسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد Dynamic Camera Move للغة تصوير سينمائية، وإعداد Multi-Character Scene لوضع عدة أشخاص في لقطة واحدة. يضبط كل إعداد مسبق النموذج لسير عمل إبداعي محدد.
هل يمكنني ترجمة مقاطع فيديو Seedance 2.0 إلى لغات أخرى؟
كل فيديو Seedance 2.0 على HeyGen يدعم الترجمة الكاملة من خلال AI Video Translator مع AI Dubbing بأكثر من 175 لغة. يتم استنساخ التعليق الصوتي الخاص بك إلى كل لغة مستهدفة مع مزامنة شفاه دقيقة على مستوى الإطار، بحيث يتحول الفيديو الواحد إلى أصل عالمي دون إعادة التسجيل.
هل جودة اللقطات عالية بما يكفي لاستخدامها في الإعلانات المدفوعة والبث التلفزيوني؟
يقدّم Seedance 2.0 لقطات سينمائية حازت المرتبة الأولى في الواقعية على G2 مع حركة دقيقة فيزيائياً وهوية بصرية متسقة. يمكنك تحسين أي مشهد باستخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتصديره بصيغ جاهزة للبث التلفزيوني أو الإعلانات المدفوعة على وسائل التواصل الاجتماعي أو التضمين على الويب.
هل ترى فرق الإنتاج نتائج قابلة للقياس؟
تمكّنت Vision Creative Labs من زيادة إنتاجها من 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen. إضافة لقطات Seedance 2.0 تضفي جودة سينمائية على هذا الحجم من الإنتاج دون الحاجة إلى توظيف إضافي أو حجز استوديوهات أو إدارة لوجستيات الإنتاج.
كم تبلغ تكلفة Seedance 2.0 على HeyGen؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتضمن الوصول إلى Seedance 2.0 عبر الأدوات الثلاث جميعها. اختبر Avatar Shots وVideo Agent ومولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي قبل الالتزام بخطة مدفوعة. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$/شهرياً للمبدعين، مع تسعير مخصص للمؤسسات والفرق الكبيرة.
ما هو وضع Ref to Video ومتى يجب أن أستخدمه؟
وضع Ref to Video يتيح لك تحميل لقطات فيديو أو مقاطع موجودة مسبقًا كمرجع إلى جانب موجّه النص. يقوم Seedance 2.0 بتحليل الحركة والأسلوب والإيقاع في الفيديو المرجعي، ثم ينشئ لقطات سينمائية جديدة تطابقه. استخدمه عندما تريد تكرار حركة كاميرا معيّنة، أو مطابقة أسلوب بصري موجود، أو توسيع مشهد قمت بتصويره بالفعل.
