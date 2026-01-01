منشئ فيديوهات دفعي لإنشاء تنويعات النص والأفاتار على نطاق واسع
ضاعِف النصوص عبر أفاتارات HeyGen وأنشئ كل المتغيّرات في دفعة واحدة. اكتب عشرة نصوص، اختر خمسة مقدّمين، واحصل على خمسين فيديو. بدون تصوير أو إعداد منفصل لكل فيديو. مثالي لاختبارات A/B، وحملات متعددة الأفاتارات، والتكرار السريع.
مزايا منشئ الفيديوهات الدفعي
مضاعف عدد مرات الأفاتار في النص
أدخل عدة نصوص واختر عدة أفاتارات. محرك الدُفعات في HeyGen يضاعفها إلى مصفوفة كاملة من الفيديوهات في عملية واحدة، حيث يعالج كل تركيبة بالتوازي عبرمولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تخلّص من إدارة قوائم الانتظار يدويًا ومن عناء إنتاج فيديو واحد في كل مرة. كل خلية في المصفوفة تحصل على معالجة خاصة بها، مع تسمية وتنظيم يسهّلان عليك ربط المخرجات بالنص والمقدّم اللذين أنشآها.
اختبار نسخ الفيديو المتعددة عبر الأفاتارات والنصوص
أنشئ عدة نسخ من الرسالة نفسها عبر مزج نصوص مختلفة مع أفاتارات مختلفة. يتم تصيير كل تركيبة كفيديو مستقل يحمل تسمية خاصة به، بحيث يمكنك المراجعة والمقارنة وإرسال النسخة الأنسب إلى الجمهور المناسب. استخدم هذه المخرجات كاختبارات إبداعية عبر القنوات المختلفة من دون أي إعادة تسجيل يدوية.
اسم المشروع وعناصر التحكم في نسبة العرض إلى الارتفاع
عيّن اسمًا للمشروع للحفاظ على دفعتك منظّمة في مكتبة HeyGen الخاصة بك، واختر بين الوضع العمودي (9:16) لوسائل التواصل الاجتماعي أو الوضع الأفقي (16:9) للعروض التقديمية والإعلانات. سيتم تصيير كل فيديو في الدفعة بالتنسيق الذي اخترته، بحيث تكون مخرجاتك جاهزة للمنصات دون أي معالجة لاحقة.
اختيار الأفاتار والصوت بالذكاء الاصطناعي لكل تركيبة
اختر من مكتبة HeyGen لأفاتارات الذكاء الاصطناعي، حيث يأتي كل أفاتار بصوت مدمج وأسلوب تقديم خاص. أضف عدة أفاتارات إلى الدفعة نفسها وقرن كل واحد منها بأي من نصوصك. يقوم كل أفاتار بإنتاج الفيديو لنصه المخصص بشكل مستقل، لتتحصل على مجموعة كاملة من نسخ المقدمين من عملية دفعة واحدة.
إخراج دفعات وتنظيم النتائج
يتم حفظ كل فيديو مكتمل في مكتبة HeyGen الخاصة بك مع وسم يوضح نص السكربت والأفاتار المستخدمين فيه، بحيث يمكنك العثور على النسخة المناسبة ومشاركتها فورًا. شغّل أكبر عدد من التركيبات التي يسمح بها اشتراكك دفعة واحدة — دون طوابير يدوية ودون انتظار بين عمليات الإخراج.
حالات الاستخدام
اختبار إبداعات الإعلانات المدفوعة على نطاق واسع
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
إطلاق حملات تسويقية للعلامة التجارية متعددة الأفاتار
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
نماذج إرشادية مخصّصة لكل دور
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
تكرار سريع لفرق النمو
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل البيعي
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
محتوى اجتماعي بوتيرة ثابتة
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
كيف يعمل
نفّذ أول دفعة لك في أربع خطوات تنقلك من مجموعة من النصوص إلى مكتبة من نسخ الفيديو المصقولة.
اكتب نصوصك
اكتب أو الصق النصوص الخاصة بك. حدّد المتغيّرات التي تريد استبدالها لكل صف في الدفعة.
اختر الأفاتارات والأصوات
اختر مقدّمي العرض من مكتبة الأفاتار وادمجهم مع أصوات من أكثر من 300 خيار أو استنسخ صوتك الخاص.
تهيئة الهوية البصرية والمخرجات
ثبّت قالب علامتك التجارية ونسبة العرض إلى الارتفاع وتنسيق الإخراج. عاين صفاً واحداً قبل التشغيل.
تشغيل الدفعة
أطلق الدفعة. ستظهر كل فيديوهاتك مع عناوين مميّزة في مكتبة HeyGen لديك، جاهزة للتنزيل أو النشر.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يقدّمه فعلياً منشئ الفيديوهات الدفعي في واجهة منصة HeyGen؟
واجهة المستخدم تأخذ النصوص التي تكتبها والأفاتارات التي تختارها، وتُنشئ فيديو لكل تركيبة منها في عملية تشغيل واحدة. إنها مضاعِف نصوص-مقابل-أفاتار لابتكار إصدارات إبداعية بسرعة. التخصيص سطرًا بسطر المعتمد على ملفات CSV يتم عبر HeyGen API، وليس من خلال واجهة المستخدم.
كم عدد مقاطع الفيديو التي يمكنني إنشاؤها في عملية تشغيل دفعة واحدة؟
تتعامل الدفعة مع مئات التركيبات في كل تشغيل. تعتمد الحدود القصوى على مستوى خطتك، حيث تم تصميم الخطط المدفوعة لاختبارات إبداعية عالية الحجم. سواء كنت تحتاج إلى 20 نسخة لاختبارات A/B أو 200 نسخة لحملة كاملة، تقوم الدفعة بإنتاجها جميعًا بالتوازي.
هل يمكنني تنفيذ تخصيص يعتمد على ملفات CSV مثل حقول الدمج في ميزة دمج البريد؟
تخصيص ملفات CSV صفًا بصف باستخدام حقول الدمج يتم عبر واجهة HeyGen البرمجية API، وليس من خلال واجهة المنصة. تتولى واجهة المستخدم إدارة تنويعات النص والأفاتار لاختبارات المحتوى الإبداعي. الفرق التي تحتاج إلى مقاطع فيديو مخصصة على مستوى كل مستلم تبني حلولها مباشرة على الـ API، خارج واجهة الدفعات.
ما الفرق بين هذا وبين مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
يُنتج مولّد الفيديو القياسي بالذكاء الاصطناعي فيديو واحداً لكل موجّه. يعمل منشئ الفيديوهات على دفعات على تشغيل العديد من النصوص عبر عدد كبير من الأفاتارات بالتوازي، بحيث تحدد مصفوفة المحتوى الإبداعي مرة واحدة ثم تقوم بإخراجها في عملية واحدة بدلاً من إنشاء كل نسخة يدوياً.
هل يمكنني استنساخ صوتي واستخدامه في كل فيديو ضمن الدفعة؟
استنسخ صوتك من عينة قصيرة وطبّقه على كل فيديو في الدفعة. يتم إنشاء كل نسخة من النص بصوتك، بحيث تبقى المجموعة الإبداعية الكاملة متسقة مع هوية العلامة التجارية حتى عندما تتغيّر الأفاتارات بين الصفوف. يعمل الاستنساخ في أكثر من 175 لغة.
كم يستغرق تصيير دفعة من 50 فيديوًا؟
تُعالَج الدُفعات بالتوازي، لذلك فإن إنشاء 50 فيديو يستغرق عادةً وقتًا مقاربًا للوقت الذي يستغرقه إنشاء فيديو واحد فقط، وذلك حسب طول النص الإرشادي وإعدادات الإخراج. لن تنتظر دقيقة لكل فيديو في طابور معالجة متسلسل، إذ يقوم المحرك بتشغيل المصفوفة الكاملة بشكل متوازٍ.
هل يمكنني إعادة استخدام قالب علامتي التجارية عبر دفعات مختلفة؟
أنشئ قالباً للعلامة التجارية مرة واحدة يتضمن الشعارات، والألوان، والتخطيطات على الشاشة، وبطاقات البداية والنهاية، والموسيقى. كل دفعة تطلقها تعتمد على هذا القالب، وتُطبَّق التحديثات تلقائياً على عمليات الإخراج الجديدة. يعمل النظام نفسه بكفاءة مع نسخة واحدة أو مئة نسخة.
هل يمكنني إرسال مقاطع الفيديو النهائية مباشرة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة الإعلانات الخاصة بي؟
يتم تصدير مقاطع الفيديو كملفات MP4 قياسية تحمل تسميات توضح النص والأفاتار الذي تم إنشاؤها منه، مما يجعل توجيهها إلى نظام إدارة الأصول الرقمية (DAM) أو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) أو منصة الإعلانات خطوة سهلة يمكن إدراجها مباشرة في سير العمل. ولأجل خطوط المعالجة المؤتمتة، يربط HeyGen API مخرجات الدُفعات بالأدوات الخارجية برمجياً.
هل توجد طريقة مجانية لتجربة أداة إنشاء الفيديوهات الدفعي من HeyGen؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، بحيث يمكنك إنشاء الفيديوهات واختبار سير العمل. يتم إتاحة وضع الدفعات واستنساخ الصوت في الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً، مع حدود حجم أعلى للفرق التي تجري اختبارات إبداعية على مستوى الإنتاج.
من هم الأشخاص الذين يستخدمون أداة إنشاء الفيديوهات على دفعات في عملهم اليومي؟
الفرق الإبداعية التي تجري اختبارات للإعلانات المدفوعة، وفرق التسويق التي تطلق حملات في أسواق متعددة، وفرق النمو التي تكرّر بسرعة على مواد إبداعية جديدة، وفرق عمليات المبيعات التي تنشئ مكتبات فيديو يقدمها متحدّثون جميعها تستخدم الإنتاج الدفعي. فهو مناسب لأي فريق يحتاج إلى حجم إنتاج كبير دون أعباء تشغيلية إضافية.
ابدأ الإنشاء باستخدام HeyGen
أنشئ مئات نسخ الفيديو من مجموعة واحدة من النصوص والأفاتارات. لا حاجة إلى كاميرات أو إعداد منفصل لكل فيديو.