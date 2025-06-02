كل كلمة.
كل إيماءة.
بطريقتك.
يحوّل محرر النصوص استخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى تجربة سهلة مثل كتابة مستند. يمكنك التحكم في النبرة، وطريقة الإلقاء، والإيماءات، والعاطفة، كل ذلك ضمن منصة واحدة سلسة. كل ما في الأمر هو حلول فيديو بالذكاء الاصطناعي مصممة لتجربة سرد قصصي تضع الإنسان أولًا. لن تحتاج بعد الآن إلى الاختيار بين السرعة والجودة.
التعليقات
أضف التعليقات مباشرة داخل المنصة للتعاون بسلاسة مع فريقك، وضمان توثيق الملاحظات ودمجها في الوقت الفعلي.
الوسم
ضع علامات على المستخدمين في مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يسهل التعاون ويضمن توافق أعضاء الفريق وتلقيهم الإشعارات حول التحديثات والملاحظات المهمة.
التحرير متعدد المستخدمين
يتيح التحرير متعدد المستخدمين للفرق العمل معًا، وتبادل الأفكار، وإجراء التعديلات، وتحسين مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي بشكل جماعي.
صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي الوحيد الذي يمنحك تحكماً كاملاً في الإبداع
زوّد فريقك بالقوة الكاملة لمنصة HeyGen مع الخصوصية والحوكمة والأمان المدمجة في الأساس. وسّع مساحة عملك بسهولة من خلال مقاعد مرنة، وأرصدة قابلة للتخصيص، وأدوات تحكم إدارية متقدّمة.
أنشئ فوراً بجودة استوديو احترافية
ادخل في أدق التفاصيل لكيفية إلقاء النصوص الخاصة بك. بفضل تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، يمكنك التحكّم في نبرات التشديد والتنغيم لكل كلمة وعبارة، مما يتيح لك صياغة أداء صوتي مميز وفعّال لأفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك لا يمكن لأي مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي آخر مجاراته.
أضف لمسة من الأصالة إلى فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي من خلال عكس الصوت (من كلام إلى كلام). حمّل تسجيلاً لصوتك للتحكم في سرعة حديث توأمك الرقمي، وانفعالاته، ونبرته، بما يضمن أن يبدو طبيعياً ومتوافقاً مع شخصيتك.
اجعل الأفاتارات أكثر إنسانية مع صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا. الأفاتارات الخالية من المشاعر والحياة لم تعد كافية. مع ميزة التحكم بالإيماءات، يمكنك ربط الحركات الطبيعية بالنص المكتوب، من إيماءات اليد إلى تعابير الوجه، لضمان أن تبدو مقاطع الفيديو التي تُنشئها بالذكاء الاصطناعي حيوية وجذابة.
كن واثقًا قبل الإرسال. من أكبر التحديات في إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي أنك لا تعرف كيف سيبدو الفيديو النهائي إلا بعد إنشائه. تعمل المعاينات الواقعية على حل هذه المشكلة من خلال إظهار حركة الأفاتار داخل المعاينة، مما يتيح لك إجراء التعديلات قبل عملية الإخراج.
كل احتياجاتك من الفيديو في مكان واحد
مع مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا، ستحصل على كل ما تحتاج إليه لإنشاء مقاطع تدريبية احترافية وجذابة بسرعة وسهولة. إليك لماذا تُعد هذه المنصة خيارك الأفضل لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي:
ترجمة تلقائية للنصوص
أضف تلقائياً ترجمات نصية بتصميم احترافي مع إمكانية تخصيص الخطوط والأحجام والألوان لزيادة التفاعل. تُستخرج الترجمات مباشرة من النص في AI Studio، مما يمنحك تحكماً كاملاً في التوقيت ودقة النص.
مجموعة العلامة التجارية
حمّل العناصر الأساسية لعلامتك التجارية مثل الشعارات، والألوان، والخطوط، والصور، ومقاطع الفيديو. حافظ على الاتساق في جميع مشاريعك من خلال تمكين مستخدمي الحساب من تطبيق هوية علامتك التجارية على مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسهولة.
عناصر B-Roll
أضف إحساسًا احترافيًا إلى فيديوهاتك باستخدام عناصر b-roll المدمجة. أنشئ فيديوهات عالية الجودة من البداية إلى النهاية دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات مختلفة. يتضمن المحرر الجديد ميزات مثل انتقالات المشاهد، وصورًا جاهزة من Getty، وموسيقى خلفية، وغير ذلك.
الأسئلة الشائعة حول استوديو الذكاء الاصطناعي
ما المزايا التي يقدّمها AI Studio لإنشاء الفيديوهات؟
يوفّر AI Studio مزايا مثل تحريك الأفاتار، والتحكم في الإيماءات، وتخصيص الصوت الطبيعي لتجربة إنشاء فيديو بديهية وقوية. استكشف هذه المزايا وغيرها لتكتشف كيف يمكن لـ AI Studio أن يطوّر مشاريع الفيديو الخاصة بك.
كيف يمكنني التأكد من أن الفيديو الذي أنشئه بالذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه بصوتي؟
باستخدام ميزة عكس الصوت، يمكنك تحميل تسجيل لمواءمة سرعة حديث التوأم الرقمي الخاص بك وعاطفته ونبرته مع صوتك أنت.
ما هي ميزة التحكم بالإيماءات في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي؟
تتيح لك ميزة التحكم بالإيماءات ربط الحركات الطبيعية، مثل إيماءات اليد وتعابير الوجه، بنص الفيديو الخاص بك للحصول على مقاطع أكثر تعبيراً.
كيف يساعد AI Studio في تسهيل تعاون الفريق؟
يتيح AI Studio التعاون بين أعضاء الفريق من خلال ميزات مثل التعليقات، ووضع العلامات، والتحرير المتعدد المستخدمين لضمان تواصل سلس وتبادل فعّال للملاحظات. اكتشف كيف يمكن لأدوات التعاون الجماعي في الوسائط الرقمية أن تعزّز الإنتاجية والإبداع.
هل يمكنني تخصيص الترجمات في مقاطع الفيديو الخاصة بي؟
نعم، يمكنك إضافة ترجمات تلقائية مع إمكانية تخصيص الخطوط والأحجام والألوان مباشرة من النص في الاستوديو بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر مرونة وإبداعاً في مشاريع الفيديو الخاصة بك.
