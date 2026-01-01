حوّل أي فكرة إلى فيديو جذّاب

حوّل أفكارك إلى فيديو جاهز للإنتاج مع تحكّم إبداعي كامل في كل خطوة.

١٢٩٬١٤٦٬٩١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٣٦٨أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٠٧٥فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

احكِ أي قصة باستخدام صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتكامل

زوّد فريقك بالقوة الكاملة لـ HeyGen مع الخصوصية والحوكمة والأمان المدمجة في المنصة. وسّع مساحة عملك بسهولة من خلال مقاعد مرنة، وأرصدة، وأدوات تحكم إدارية متقدّمة.

إنشاء المخطط

شاهد فيديوك قبل إنشائه

أنشئ مقاطع فيديو متكاملة انطلاقاً من نص مكتوب باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي من النص إلى الفيديو. يتولى مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا عملية المونتاج من البداية إلى النهاية، وينتج مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة 1080p أو 4K مع تعليق صوتي، ومواد بصرية، وأفاتارات بالذكاء الاصطناعي، بحيث يمكنك إنشاء محتوى شروحات أو مبيعات أو إرشادات تعريفية أو محتوى YouTube بسرعة أكبر وبأصوات ولغات وأنماط متعددة.

  • عاين قبل عملية الإخراج
  • تفصيل إبداعي مشهدًا تلو الآخر
  • حسّن من خلال المحادثة
إمكانية التعديل

عدّل كل شيء بعد الإخراج

كل عنصر حركي يبقى قابلاً للتعديل بعد الإنشاء — النص، الموضع، اللون، التوقيت، والتخطيط. أجرِ التغييرات مباشرة في AI Studio دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديو بالكامل. التعديلات البسيطة تستغرق ثوانٍ بدلًا من ساعات.

  • حرّر دون إعادة التصيير
  • تغييرات خلال ثوانٍ
  • انقر أي عنصر لتعديله
سرد القصص

رسوم متحركة + لقطات A-Roll + لقطات B-Roll في فيديو واحد

Video Agent لا يقتصر على إنشاء رؤوس متحدثة فقط، بل ينتج أيضًا رسومات متحركة، وطبقات بصرية، ورسومًا توضيحية متحركة، ولقطات B-roll ضمن سرد متكامل. كل عنصر يعمل معًا ليروي قصتك.

  • لقطات مقدّم تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
  • رسومات متحركة مدمجة
  • يتضمن لقطات B-roll سياقية
العلامة التجارية

تطبيق علامتك التجارية تلقائياً

حدّد هويتك البصرية مرة واحدة، وسيحافظ Video Agent على اتساقها عبر كل عنصر من عناصر الرسوم المتحركة، وتراكب النصوص، واختيارات الألوان. استمتع بخطوط متناسقة، وأنظمة ألوان متوافقة مع علامتك التجارية، وتنسيق موحّد — من دون أي جهد يدوي.

  • عيّن الألوان مرة واحدة
  • تطبيق الخطوط في كل مكان
  • أسلوب بصري متسق
محادثي

وجّه فيديوك كشريك إبداعي

أنشئ مقاطع ردود فعل، ومراجعات، وأفاتارات متحدثة تبدو وتسمع بشكل طبيعي. نساعدك على إنتاج محتوى UGC يبدو حقيقيًا ويتواصل بسرعة مع المشاهدين، من دون الاعتماد على جلسات تصوير حقيقية، مع خيار استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي لتخصيص سريع على نطاق واسع. مثالي للمبدعين والعلامات التجارية والمسوقين الذين يحتاجون إلى محتوى قريب من الجمهور على نطاق واسع.

  • ملاحظات بلغة إنجليزية بسيطة
  • تكرار سريع
  • حدّد التغييرات المحددة بدقة
تعرّف على HeyGen

وكيل الفيديو

ليست أداة، وليست مساعداً ثانوياً، بل وكيل إبداعي يقوم بالعمل نيابةً عنك.

تمت كتابة النص

نحوّل فكرتك إلى قصة واضحة وجذابة مصممة لتحقيق تأثير قوي.

تم اختيار الصور

يتم إقران كل مشهد بعناصر مرئية مختارة لتناسب النبرة والرسالة.

تمت إضافة التعليق الصوتي

يتم إحياء النص بسرد طبيعي مدرك للعواطف.

التحرير والانتقالات

تم تصميم الإيقاع والانتقالات والمؤثرات لتبدو احترافية وحيوية.

اعقد شراكة مع HeyGen
من المجتمع

اكتشف أفكارًا جديدة واجعل أي فيديو خاصًا بك من خلال تبديل النص والأفاتار والعناصر البصرية.

صانع فيديو بالذكاء الاصطناعي أخلاقي، مصمّم لحماية بياناتك

سريع وآمن وأخلاقي بالتصميم

نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي الأخلاقي يعني وضع سلامة المستخدم وحماية البيانات في المقام الأول. نُدمج الخصوصية والشفافية والمساءلة في تقنيتنا وسياساتنا، لضمان حماية بياناتك في كل خطوة. لذلك بنيتنا التحتية معتمدة لاستيفاء معايير الأمان والامتثال العالمية. بتصميمنا ذكاءً اصطناعيًا يحترم حقوق المستخدم ويمنع إساءة الاستخدام، نجعل السرد البصري متاحًا وآمنًا وأخلاقيًا للجميع.

لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما هو أفاتار الذكاء الاصطناعي؟

أفاتار الذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي فائق الواقعية لإنسان يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن لهذه الأفاتارات تقديم كلام يشبه كلام البشر، وتعابير وجه، وإيماءات جسدية، مما يجعلها مثالية لإنشاء الفيديوهات على نطاق واسع، والتواصل الافتراضي، والمحتوى الرقمي. في HeyGen، يتم إنشاء أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام بيانات حقيقية من ممثلين وموهوبين بموافقتهم. نضمن ممارسات أخلاقية في الذكاء الاصطناعي من خلال تعويض الممثلين عن كل فيديو يتم إنشاؤه باستخدام صورتهم، مع الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدّمة وإنشاء المحتوى المسؤول.

ما هو مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي هو أداة متقدّمة تحوّل النص إلى محتوى فيديو واقعي باستخدام أفاتارات رقمية. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات بجودة الاستوديو فورًا دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو برامج تحرير.

هل يوجد مولّد أفاتار مجاني بالذكاء الاصطناعي؟

نعم، توفر HeyGen نسخة مجانية لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وإضافة الصوت، وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة. تتيح الخطط المدفوعة الوصول إلى مزايا متقدمة مثل التصيير بجودة HD و4K، وخيارات التخصيص، والاستخدام التجاري.

هل يمكنني إنشاء أفاتار مخصص لنفسي أو لأحد أعضاء فريقي؟

بالتأكيد. HeyGen تجعل من السهل إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي مخصص لك. ما عليك سوى تسجيل فيديو معايرة قصير باستخدام العملية الإرشادية لدينا، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء نسخة رقمية واقعية منك (أو من أحد أعضاء فريقك) تتحدث مثلك تمامًا. أنشئ توأمك الرقمي الآن على HeyGen

ما هو أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي في عام 2025؟

HeyGen هو أفضل مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي لأنه سهل الاستخدام للغاية ويُنشئ أفاتارات تتحدث بواقعية وبسرعة. يمكنك تحويل النصوص أو الصور أو الملفات الصوتية إلى فيديوهات خلال دقائق. يدعم أكثر من 40 لغة، مما يجعله مناسبًا للتسويق والتدريب أو لإنشاء محتوى مميز يلفت الانتباه.

كيف يمكنني إنشاء فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟

البدء مع HeyGen سريع وبسيط: سجّل للحصول على حساب HeyGen مجاني، واختر أفاتار جاهزاً أو أنشئ أفاتاراً مخصصاً لك، ثم اكتب النص الذي تريده — سيقوم أفاتار الذكاء الاصطناعي بإلقائه مع مزامنة شفاه دقيقة، وخصّص الفيديو بالصور والعناصر البصرية، ثم صدّر الفيديو أو انشره.

هل تدعم أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي لغات متعددة؟

نعم، تتحدث أفاتارات HeyGen أكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعلها مثالية للتواصل العالمي والتدريب وتفاعل العملاء.

ما مدى واقعية أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي؟

أفاتارات HeyGen بالذكاء الاصطناعي مصممة لتكون شديدة الواقعية، حيث تتضمن تعابير وجه وحركات تشبه البشر مع دمج الصوت لابتكار مقاطع فيديو جذابة وحيوية. اختبر مستوى جديدًا من الواقعية لم تعهده من قبل مع HeyGen

هل يمكن لأفاتارات HeyGen إظهار المشاعر والإيماءات؟

نعم. أفاتارات HeyGen لا تقتصر على التحدّث فقط، بل تستخدم أيضًا تعابير وجه طبيعية وإيماءات تتوافق مع نبرة النص الذي تكتبه. هذا يجعل التواصل أكثر جاذبية ويساعد مقاطع الفيديو الخاصة بك على الظهور بشكل أكثر واقعية وقربًا من الأسلوب البشري.

ما خيارات التخصيص المتاحة لأفاتارات HeyGen؟

يوفر HeyGen خيارات تخصيص واسعة. بفضل ميزات مثل Look Packs، يمكنك التبديل بسرعة بين الأساليب الأنيقة أو المرحة أو غير التقليدية بما يناسب علامتك التجارية. يمكنك أيضًا ضبط الأزياء والنبرات والأصوات بحيث يعكس الأفاتار الشخصية التي تريد إظهارها بدقة.

هل يقدّم HeyGen أفاتارات جاهزة أو مخصّصة لقطاعات معيّنة؟

نعم. يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 أفاتار جاهز للاستخدام مصمَّم للأعمال والتعليم والتسويق وغيرها. كما تتوفر أفاتارات مخصّصة لقطاعات محددة مثل الرعاية الصحية والمبيعات والتدريب المؤسسي، مما يوفّر لك خيارًا احترافيًا فورًا.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت مقارنةً بإنتاج الفيديو التقليدي؟

مع HeyGen يمكنك الاستغناء عن الكاميرات والاستوديوهات وعمليات المونتاج. ما عليك سوى كتابة النص، واختيار أفاتار، ثم إنشاء الفيديو خلال دقائق. يتيح ذلك للفرق توسيع إنتاج الفيديو بسرعة وبتكلفة معقولة للإعلانات والتدريب وتسويق المحتوى.

ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي

اطّلع على كيفية تمكين الشركات المشابهة لشركتك من توسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكاراً.

