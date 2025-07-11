لطالما كان ريد هوفمان في طليعة الابتكار والتكنولوجيا. بصفته الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المؤسس لـ LinkedIn، وشريكًا في Greylock، ومقدّمًا لعدة بودكاست عن الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، أمضى ريد سنوات في استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزّز القدرات البشرية بدلًا من أن يستبدلها. في عام 2024، طرح سؤالًا جريئًا: هل يمكنني إنشاء توأم رقمي لنفسي كأداة لتعزيز التواصل والإبداع والحضور؟

هذا السؤال كان الدافع وراء إنشاء Reid AI ، التوأم الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمُدرَّب على أكثر من عقدين من أفكار ريد العلنية في الكتب والبودكاست والمقابلات والخطب والمقالات. هذا المشروع، الذي قادته المنتجة المخضرمة منذ سنوات مارجريت بوريس، وأخصائي الذكاء الاصطناعي بارث باتيل، والمخطط الإبداعي بن ريليس، وريد نفسه، احتاج إلى ما هو أكثر من نموذج صوتي. كانوا بحاجة إلى طريقة لإضفاء الحياة على التوأم الرقمي لريد بصريًا وبشكل ديناميكي وعلى نطاق واسع. عندها لجؤوا إلى ميزة الأفاتار التفاعلي القوية من HeyGen.

توسيع نطاق الوصول من خلال وسائط اصطناعية مسؤولة

كانت أهداف الفريق مزدوجة: أولًا، استكشاف كيف يمكن لشخصية عامة موثوقة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بشفافية وبشكل أخلاقي؛ وثانيًا، توسيع قدرة ريد على التواصل عبر المنصات واللغات والجماهير المختلفة، دون الحاجة إلى وجوده المستمر شخصيًا.

لتحقيق ذلك، يستخدم Reid AI منصة HeyGen بعدة طرق أساسية. يظهر الأفاتار الخاص بـ Reid بانتظام عبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي، ليشارك رؤى وتعليقات آنية بصوته وأسلوبه الشخصي. وعندما لا يكون Reid متاحًا لحضور المؤتمرات أو الفعاليات الخطابية، يتولى توأمه الرقمي إلقاء الكلمات الرئيسية والرد على أسئلة الجمهور من خلال قدرات HeyGen التفاعلية.

يلعب HeyGen دورًا محوريًا في جعل Reid AI ليس مجرد أداة عملية، بل أيضًا معبّرة وقابلة للتوسّع. في غضون دقائق قليلة من لقطات التدريب، أنشأ الفريق أفاتارًا واقعيًا قادرًا على تعابير ديناميكية، وأداء صوتي طبيعي، ومزامنة شفاه دقيقة بـ 9 لغات. تقول مارجريت: "مع HeyGen، يمكن لـ Reid الآن الظهور بـ 9 لغات مختلفة، جميعها مع مزامنة شفاه ونبرة صوت دقيقة". "ومع أدوات إضافة الترجمات، يمكننا تكييف المحتوى نفسه لتنسيقات وجماهير مختلفة بسلاسة."

الأمر لا يقتصر على ما يقدّمونه، بل على الكيفية أيضًا. توضح مارجريت: "كنا نعمل في جزر منفصلة — التطوير، كتابة النصوص، التصوير، المونتاج". "الآن أستطيع أن أكتب مسودة باستخدام Reid AI GPT، أضعها في HeyGen، وأحصل على فيديو مُراجع وجاهز للنشر في أقل من ساعة". هذا المستوى من المرونة يتيح لهم الاستجابة بسرعة للتغطية الصحفية والفعاليات واللحظات على وسائل التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى استوديو أو فريق تصوير.

نموذج مسؤول وقابل للتوسّع للهوية الرقمية

من منصات الكلمات الرئيسية إلى الاجتماعات الداخلية، يعمل Reid AI على إعادة تشكيل معنى «الحضور». فقد استخدم الفريق الأفاتار بالفعل في أكثر من 20 فعالية مباشرة، حيث يتولى Reid AI الإجابة عن أسئلة الجمهور في الوقت الفعلي، بل ويفاجئ مُبدعيه أحيانًا بمدى طبيعية استجاباته.

ومع ذلك، الفريق متفق على أمر واحد: الشفافية مهمة. كل استخدام لـ Reid AI يتم توضيحه على هذا الأساس. يقول بن: "هناك قدر هائل من الإمكانات هنا". "لكن علينا أن نكون متعمّدين في كيفية استخدامنا لها. الهدف ليس خداع أي شخص، بل توسيع نطاق التأثير في الصوت والريادة الفكرية بطريقة ذات معنى."

بالنسبة لـ Reid Hoffman، كان المشروع دائمًا يدور حول استكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي توسيع حضوره بطرق مدروسة ومفيدة. مع HeyGen، انتقلت هذه الفكرة من مجرد مفهوم إلى تنفيذ فعلي، مما أتاح توأمًا رقميًا يدعم بالفعل التواصل في الوقت الفعلي، والتعبير الإبداعي، وتوسيع الوصول إلى أفكاره.

يقول بن: "ما زال يدهشني مدى السرعة التي انتقلنا بها من بضع دقائق من اللقطات إلى توأم رقمي يمكنه التحدّث، والاستجابة، وتوسيع حضور ريد حول العالم. ما زلنا في مرحلة مبكرة وهناك الكثير من الإمكانات. أنا متحمّس لاكتشاف ما يمكن أن تفعله الأفاتارات التفاعلية بينما نواصل التجربة."