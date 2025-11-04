جوليا ماكوي هي الرئيسة التنفيذية والمؤسِّسة لـFirst Movers، وهي منصة للتعلّم والابتكار تساعد روّاد الأعمال وصنّاع المحتوى على إتقان أدوات الذكاء الاصطناعي لتنمية أعمالهم. بصفتها خبيرة استراتيجية محتوى منذ فترة طويلة، ومؤلفة، ومعلّمة، بنت جوليا شركتها على مبدأ الاستمرارية في النشر، وإلقاء المحاضرات، والتدريس دون توقّف. لكن في أوائل عام 2025، توقّف هذا الإيقاع فجأة.

بعد تدهور مفاجئ وحاد في حالتها الصحية، لم تعد جوليا قادرة على التصوير أو التسجيل أو حتى الجلوس في وضع مستقيم لفترات طويلة. قالت جوليا: "كانت هذه أكثر فترة مخيفة في حياتي. انتقلت من التنزّه سيرًا على الأقدام في أحد الأيام إلى أن أكون في المستشفى في الليلة نفسها وأنا أتحوّل إلى اللون الأزرق. لم أستطع رفع ذراعيّ. لم أستطع التنفّس". تلت ذلك شهور من الفحوصات والتشخيصات الخاطئة، ولم يستطع الأطباء تفسير أعراضها. تأملت جوليا قائلة: "لو لم يكن لديّ الاستنساخ الخاص بي والأفاتار الخاص بي، لما كنت قادرة على التحدّث إلى جمهوري على الإطلاق".

كان نجاح عملها يعتمد على حضورها الشخصي. كانت بحاجة إلى طريقة تبقى بها حاضرة، وتستمر في خدمة مجتمعها، وتحافظ على استمرار First Movers دون الأعباء الجسدية لإنتاج الفيديو. عندها لجأت جوليا إلى HeyGen لإنشاء نسخة رقمية واقعية من نفسها.

استكشاف الذكاء الاصطناعي لتجاوز العوائق الجسدية والإبداعية

قبل استخدام HeyGen، كان عمل جوليا يعتمد بالكامل على الفيديوهات الحية. كانت تصوّر بنفسها كل درس تعليمي وويبينار ودورة، وتدير كل شيء من المكياج وضبط الكاميرا إلى المونتاج. قالت جوليا: "كان الأمر ممتعًا، لكن من الناحية العملية والمالية كان حجم العمل هائلًا. فيديو واحد مدته عشر دقائق يمكن أن يستغرق أيامًا."

حتى قبل مرضها، كان ذلك الأسلوب في العمل غير قابل للاستمرار. قالت جوليا: "أنا رائدة أعمال، وأريد التحرك بسرعة. قد تخطر لي فكرة لفيديو وأرغب في إنجازه فورًا". "لكن هذا الأسلوب في العمل كان يبطئني دائمًا".

عندما واجهت أزمة صحية، كان لا بد أن يتغيّر النموذج بالكامل. لم تكن قادرة جسديًا على التصوير أو السفر. قالت جوليا: "في كل مرة أجلس فيها لأتحدث، أشعر وكأن أعضائي تتمزق". "كان عليّ أن أقتصد في طاقتي وأختار بين تمشيط شعري أو تسجيل فيديو".

في تلك اللحظة بدأت جوليا في التجربة مع الذكاء الاصطناعي. بدأت في اختبار أدوات استنساخ الصوت والأفاتار بالذكاء الاصطناعي، تستكشف إلى أي مدى يمكنها أن تعيد حضورها أمام الكاميرا من دون أن تفقد أصالتها. قالت جوليا: "لم يعد استنساخي مجرد أداة، بل أصبح شريان حياتي".

بناء توأم رقمي للإبداع بلا حدود

جمعت جوليا بين أداة إنشاء الأفاتار المخصص من HeyGen وElevenLabs لاستنساخ صوت احترافي، وقضت أكثر من 25 ساعة في تحسين البيانات للتأكد من أن نسختها الرقمية تبدو وتُسمَع بشكل واقعي.

قالت جوليا: "أهم شيء هو بيانات التدريب. صوت نقي ومتّسق، بدون أي قصّات مفاجئة، ونفس الميكروفون طوال الوقت. أنت حرفيًا تعلّم نموذج الذكاء الاصطناعي من أنت."

باستخدام مقاطع الفيديو عالية الجودة الخاصة بها ولقطات الاستوديو، أنشأت جوليا أفاتار قادرًا على تقديم محتوى يوتيوب كامل الطول. تولّت HeyGen معالجة تعابير الوجه والإيماءات وحركة الفم، بينما قدّمت Eleven Labs صوتًا سلسًا يعكس المشاعر بدقة.

عندما اختبرت أول فيديو مستنسخ لها، صدمتها النتائج. قالت جوليا: "نشرت فيديو يحتوي على نسخة مستنسخة مني بداخله، وكان لديه أعلى تفاعل مقارنة بأي شيء نشرته من قبل". الفيديو، الذي يحمل عنوان "03 Just Broke the AI Ceiling"، حقق عدد مشاهدات أعلى بمقدار 3.8x، ومعدل نقر إلى ظهور (CTR) بنسبة 7.8%، ومتوسط مدة مشاهدة قدره ثماني دقائق، وهي أرقام تفوقت كثيرًا على مؤشرات الأداء السابقة لديها.

هذا النجاح منحها الثقة لتضاعف جهودها. في فترة اندفاع واحدة مدتها ثلاثة أيام، أنتجت جوليا ستة فيديوهات. في السابق، كان هذا الحجم من العمل سيستغرق أسابيع. قالت جوليا: "لأول مرة خلال 12 عامًا من العمل في التسويق، أصبح هذا الأمر قابلاً للإدارة. استطعت أن أكتب وأُخرج وأنشر دون أن أتعرض للإرهاق".

في الكواليس، كانت جوليا لا تزال تعتمد على فريقها البشري في المونتاج والصقل الإبداعي. قالت جوليا: "منتِجتي مقرّها في الفلبين. هي من تتولى مونتاج كل شيء يدويًا. هذه اللمسة البشرية تُحدث فرقًا حقيقيًا". لكن HeyGen تولّت الجزء الشاق من العمل، مما أتاح لها التركيز على البحث والكتابة والاستراتيجية.

قالت جوليا: "استنساخ نفسك هو تحرّر من العمل. إنه تحرّر من الإرهاق اليومي. الآن أستطيع أن أرتاح، وأستعيد طاقتي، ومع ذلك أواصل الإبداع."

استعادة الوقت والصحة والتأثير من خلال HeyGen

منذ أن بدأت استخدام HeyGen، غيّرت جوليا ليس فقط سير عملها، بل علاقتها الكاملة مع العمل.

النتائج

تفاعل مع الفيديو أعلى بمقدار 3.8x : تفوّق الفيديو المعتمد على نسخة جوليا الرقمية على جميع التحميلات السابقة، محققًا نسبة نقر إلى ظهور (CTR) تبلغ 7.8% ومتوسط وقت مشاهدة قدره 8 دقائق.

: تفوّق الفيديو المعتمد على نسخة جوليا الرقمية على جميع التحميلات السابقة، محققًا نسبة نقر إلى ظهور (CTR) تبلغ 7.8% ومتوسط وقت مشاهدة قدره 8 دقائق. 6 فيديوهات في 3 أيام : رقم قياسي جديد في عدد الفيديوهات المنتَجة، أصبح ممكنًا بفضل الاستنساخ.

: رقم قياسي جديد في عدد الفيديوهات المنتَجة، أصبح ممكنًا بفضل الاستنساخ. استمرارية الأعمال دون انقطاع خلال فترة المرض: مكّنت HeyGen جوليا من الحفاظ على تواصلها مع الجمهور والإيرادات حتى أثناء عملها لمدة 30 دقيقة فقط في اليوم.

بعيدًا عن الأرقام والبيانات، كان الأثر العاطفي عميقًا. قالت جوليا: "هذا النسخ أنقذ عملي، لكن الأهم من ذلك أنه أنقذني أنا". "استطعت أن أرتاح، وأتعافى، ومع ذلك أستمر في الظهور أمام جمهوري".

هي الآن تُدرّس هذه الأساليب داخل First Movers Labs، وتساعد روّاد الأعمال على بناء مسارات عملهم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. قالت جوليا: "أريد أن يعرف مزيد من الناس كيف يفعلون ذلك. يمكنك ضبط نسخة مستنسخة بدرجة من الجودة تجعل لا أحد يلاحظ الفرق، ومع ذلك تحتفظ بلمسة بشرية. هذا هو السر".

اليوم تصف جوليا HeyGen بأنه الأداة التي شكّلت مسيرتها المهنية. قالت جوليا: "هناك عصر قبل HeyGen وعصر بعد HeyGen. إنه أكبر عامل تغيير في قواعد اللعبة رأيته في حياتي."

