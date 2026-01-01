Video avatar chỉ tạo được cảm giác chân thực khi nhân vật giữ được sự nhất quán theo thời gian. Khi khuôn mặt bị lệch, răng thay đổi, đồng bộ khẩu hình bị sai, hoặc chuyển động bị reset giữa các đoạn, người xem sẽ nhận ra ngay lập tức. Điều này càng quan trọng hơn với avatar so với nhiều tác vụ tạo video khác, vì người xem đang theo dõi một người cụ thể nói chuyện, thường ở khoảng cách rất gần, trong một khoảng thời gian dài.

Trong thế giới tạo video ngày nay, thời lượng vẫn là một trong những giới hạn dễ thấy nhất. Nhiều mô hình và sản phẩm chỉ cho phép tạo video dưới dạng các đoạn clip có độ dài cố định — vài giây, và rất ít hệ thống có thể tạo ra video dài hơn vài phút. Với các sản phẩm avatar, giới hạn này tác động trực tiếp đến quy trình làm việc của khách hàng. Khách hàng muốn những cảnh/video dài, nhất quán hơn cho video đào tạo, demo bán hàng, hướng dẫn sản phẩm, giáo dục, hỗ trợ, và các tác vụ có trợ lý ảo cần nói liên tục cho đến khi hoàn thành, đồng thời họ cũng muốn có bản xem trước nhanh để dễ dàng chỉnh sửa prompt, chuyển động và kịch bản.

Tại HeyGen, điều đó được cụ thể hóa thành ba yêu cầu rõ ràng:

Tính nhất quán trong các cảnh dài. Avatar cần giữ được tính nhất quán về danh tính, độ khớp khẩu hình, biểu cảm và chuyển động không chỉ trong một đoạn clip ngắn, mà còn xuyên suốt nhiều đoạn video được tạo ra. Không giới hạn thời lượng cố địnhMột lần tạo có thể kéo dài mười giây, mười phút, hoặc là một phiên thời gian thực không giới hạn. Xem trước nhanh, tạo nội dung theo thời gian thực hoặc nhanh hơn thời gian thực. Hệ thống cần bắt đầu tạo khung hình một cách nhanh chóng và thậm chí cho phép truyền phát các khung hình đã tạo ra trong khi quá trình suy luận vẫn đang diễn ra.

Bài viết này trình bày chi tiết khung suy luận mà chúng tôi đã xây dựng để đáp ứng các yêu cầu đó.

Kiến trúc mô hình nền tảng

Nền tảng này được xây dựng dựa trên các mô hình tạo video avatar của HeyGen — các dòng Avatar IV và Avatar V. Ở cấp độ tổng quan, mô hình sẽ nhận vào một hình ảnh/video tham chiếu, âm thanh điều khiển và tùy chọn văn bản hoặc ngữ cảnh cảnh quay, sau đó tạo ra một video trong đó avatar đó nói chuyện với đúng danh tính, biểu cảm và chuyển động.

Mô hình sinh nội tại là một Diffusion Transformer, hay DiT, được huấn luyện bằng phương pháp flow matching. Thay vì nén một người thành một vector nhận dạng nhỏ, mô hình sử dụng các token tham chiếu giàu thông tin để có thể giữ lại những chi tiết quan trọng đối với avatar: hình dạng khuôn mặt, răng, kết cấu da, chuyển động miệng, phong cách cử chỉ và nhịp điệu khi nói.

Quy trình suy luận trong môi trường sản xuất gồm ba giai đoạn chính:

Tạo video từ âm thanh. Một mô hình DiT cơ bản tạo ra các latent video độ phân giải thấp từ danh tính tham chiếu, đặc trưng âm thanh và các tín hiệu điều kiện. Giai đoạn này tập trung vào chuyển động, độ khớp khẩu hình với âm thanh và tính nhất quán theo thời gian. Siêu phân giải nhận diện danh tính. Một mô hình thứ hai tinh chỉnh các latent đó thành đầu ra độ phân giải cao, tập trung nhiều hơn vào những vùng mà con người nhạy cảm nhất với các hiện tượng giả tạo, đặc biệt là khuôn mặt và miệng. Giải mã VAE theo luồng. Một bộ giải mã VAE chuyển các latent độ phân giải cao thành từng cụm khung hình RGB, để các khung hình có thể được xuất ra trước khi toàn bộ video hoàn tất.

Để tạo ra các video dài, hệ thống xử lý dữ liệu theo từng đoạn. Trong khi đoạn đầu tiên hoàn toàn dựa vào khung tham chiếu tĩnh, các đoạn tiếp theo sử dụng dữ liệu biên từ những phân đoạn liền kề trước đó. Điều này cho phép avatar tiếp tục nói một cách tự nhiên mà không phải thiết lập lại tư thế hoặc danh tính từ đầu.

Khung phát trực tuyến và vòng lặp đường ống xử lý

Để hỗ trợ việc thực thi theo từng khối (chunk), framework suy luận sử dụng một kiến trúc mô-đun gồm ba tầng, hoạt động trên các khoảng thời gian cục bộ và giải phóng tài nguyên ngay sau khi mỗi khối được xử lý.

Module : Một lớp bao bọc quanh một mô hình cụ thể và checkpoint của nó (ví dụ: A2V DiT, Super-Resolution DiT, các thành phần VAE, bộ mã hóa văn bản/âm thanh).

: Một lớp bao bọc quanh một mô hình cụ thể và checkpoint của nó (ví dụ: A2V DiT, Super-Resolution DiT, các thành phần VAE, bộ mã hóa văn bản/âm thanh). Giai đoạn : Một đơn vị thực thi có kiểu, dùng để điều phối một hoặc nhiều mô-đun (ví dụ: tạo ngữ cảnh, siêu phân giải).

: Một đơn vị thực thi có kiểu, dùng để điều phối một hoặc nhiều mô-đun (ví dụ: tạo ngữ cảnh, siêu phân giải). Pipeline: Đồ thị thực thi kết nối các stage với nhau, quản lý trạng thái dùng chung và điều phối các chế độ thực thi dạng luồng hoặc theo lô.

Giai đoạn khởi tạo sẽ mã hóa danh tính tham chiếu vào các latent một lần cho mỗi yêu cầu. Sau đó, pipeline thực thi một vòng lặp liên tục qua các giai đoạn còn lại cho đến khi luồng âm thanh đầu vào được sử dụng hết: