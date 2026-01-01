HeyGen x Superhuman
HeyGen Agent biến Superhuman Go thành một studio sáng tạo hoàn chỉnh, giúp bạn tạo video và tệp âm thanh chất lượng chuyên nghiệp ngay trong trình duyệt, mà không cần rời khỏi công việc bạn đang làm.
Trình duyệt của bạn, giờ là một studio sáng tạo
HeyGen Agent hoạt động ngay trong bảng điều khiển Superhuman Go, cùng thanh bên mà bạn đã dùng để nhận hỗ trợ AI trên khắp web. Bạn không cần mở thêm công cụ mới, không phải xuất tệp, và cũng không phải thiết lập lại ngữ cảnh trong một ứng dụng riêng biệt.
Mở Go từ bất kỳ trang nào trong Chrome hoặc Edge, điều hướng đến HeyGen Agent trong Agent Store, nhập kịch bản của bạn hoặc mô tả điều bạn muốn, rồi chọn xuất ra video hoặc âm thanh. Agent sẽ xử lý bằng tài khoản HeyGen của bạn, bao gồm avatar, giọng nói, số credit của bạn và tạo ra tệp hoàn chỉnh, sẵn sàng để chia sẻ, nhúng hoặc gửi đi. Tất cả đều diễn ra ngay trong trình duyệt mà bạn đang sử dụng.
Cài đặt Go từ cửa hàng tiện ích mở rộng Chrome hoặc Edge
Tải tiện ích mở rộng Superhuman Go từ Chrome Web Store hoặc Microsoft Edge Add-ons. Đăng nhập bằng tài khoản Superhuman của bạn. Go sẽ được kích hoạt trong trình duyệt và có thể truy cập từ thanh công cụ tiện ích mở rộng trên bất kỳ trang web nào.
Mở Agent Store và thêm HeyGen Agent
Nhấp vào biểu tượng Superhuman Go trên thanh công cụ trình duyệt của bạn để mở bảng điều khiển. Điều hướng đến Agent Store, tìm HeyGen Agent và nhấp vào Thêm. Agent sẽ xuất hiện ngay lập tức trong bảng Go của bạn và sẽ khả dụng trên mọi trang về sau.
Kết nối tài khoản HeyGen của bạn
Khi lần đầu sử dụng HeyGen Agent, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản HeyGen của mình. Xác thực qua OAuth. Các avatar tùy chỉnh, bản sao giọng nói và số credit trong gói của bạn sẽ có ngay trong bảng điều khiển Go. Không cần ứng dụng riêng, không cần khóa API, không có hóa đơn bổ sung.
Tạo video hoặc tin nhắn âm thanh đầu tiên của bạn
Mở Go từ bất kỳ trang nào, chọn HeyGen Agent, chọn Video hoặc Audio, nhập kịch bản của bạn và nhấp Tạo. Tệp hoàn chỉnh sẽ sẵn sàng để tải xuống hoặc chia sẻ mà không cần rời khỏi trang bạn đang ở. Để có kết quả tốt nhất, hãy thiết lập avatar tùy chỉnh và giọng nói nhân bản tại heygen.com/avatar trước.
Những gì bạn tạo ra thay vì phải viết một email dài dòng
Bất cứ lúc nào một video hoặc tin nhắn âm thanh có thể truyền tải tốt hơn là văn bản (một bản cập nhật dự án, một bản tóm tắt cho khách hàng, một video giải thích), HeyGen Agent đã sẵn sàng ngay trong trình duyệt của bạn để tạo ra nó.
Video tiếp cận được cá nhân hóa
Khi đang ở trong CRM hoặc email, hãy mở Go và tạo một video avatar HeyGen dài 30 giây được cá nhân hóa cho khách hàng tiềm năng, bao gồm tên, công ty và vấn đề của họ. Gửi video đó trước khi bạn đóng tab.
Cập nhật cho các bên liên quan
Thay vì phải viết một email báo cáo tình trạng dự án dài dòng, hãy mở HeyGen Agent ngay trong bất kỳ công cụ nào bạn đang dùng, như Notion, Linear, Google Docs, và tạo một video cập nhật có thuyết minh cho những người cần nắm thông tin.
Tin nhắn dành cho các nhóm làm việc không đồng bộ
Khi video có vẻ quá nhiều, hãy dùng đầu ra âm thanh của HeyGen Agent để gửi tin nhắn thoại được tạo từ kịch bản, bằng giọng nói đã được nhân bản của bạn. Đó có thể là một bản tóm tắt nhanh, một lời giải thích về quyết định, hoặc một bản cập nhật cho khách hàng.
Tóm tắt và theo dõi khách hàng
Sau cuộc gọi, khi bạn vẫn đang ở trong công cụ dùng để ghi chú, hãy mở Go và tạo một video tóm tắt có thuyết minh cho khách hàng, tổng hợp các quyết định đã đưa ra, các bước tiếp theo và những gì bạn cần họ thực hiện.
Giao tiếp đa ngôn ngữ
Đang làm việc với khách hàng hoặc đội ngũ quốc tế? Hãy tạo video hoặc thông điệp âm thanh một lần, sau đó sử dụng hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ của HeyGen để chuyển thành ngôn ngữ của họ ngay trong cùng một phiên Go.
