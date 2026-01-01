HeyGen x n8n

Quy trình sản xuất video thường hoàn toàn nằm ngoài hệ thống tự động hóa của bạn. Dữ liệu đi qua n8n rồi sau đó có người phải thủ công lấy kết quả đó và biến nó thành video. Chính bước bàn giao đó là nút thắt cổ chai.

Với node HeyGen, bước đó biến mất. Thêm một node HeyGen vào bất kỳ đâu trong quy trình làm việc n8n của bạn. Truyền cho nó một kịch bản được nhập trực tiếp, lấy từ một node trước đó, hoặc được tạo bởi một node AI, cùng với cài đặt avatar và giọng nói của bạn. Node này sẽ gọi HeyGen API, kiểm tra trạng thái cho đến khi hoàn tất và xuất URL video đã render sang bước tiếp theo: một tin nhắn Slack, một tệp tải lên Google Drive, hoặc bất cứ nơi nào nó cần được gửi tới.