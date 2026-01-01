HeyGen x n8n
HeyGen và n8n biến việc sản xuất video thành một bước trong bất kỳ quy trình làm việc nào, được kích hoạt bởi sự kiện từ CRM, gửi biểu mẫu, lịch trình hoặc tác nhân AI mà không cần viết tích hợp tùy chỉnh hay mở trình chỉnh sửa video.
Quy trình làm việc của bạn, giờ đây tạo ra video
Quy trình sản xuất video thường hoàn toàn nằm ngoài hệ thống tự động hóa của bạn. Dữ liệu đi qua n8n rồi sau đó có người phải thủ công lấy kết quả đó và biến nó thành video. Chính bước bàn giao đó là nút thắt cổ chai.
Với node HeyGen, bước đó biến mất. Thêm một node HeyGen vào bất kỳ đâu trong quy trình làm việc n8n của bạn. Truyền cho nó một kịch bản được nhập trực tiếp, lấy từ một node trước đó, hoặc được tạo bởi một node AI, cùng với cài đặt avatar và giọng nói của bạn. Node này sẽ gọi HeyGen API, kiểm tra trạng thái cho đến khi hoàn tất và xuất URL video đã render sang bước tiếp theo: một tin nhắn Slack, một tệp tải lên Google Drive, hoặc bất cứ nơi nào nó cần được gửi tới.
Mở bảng Nodes và tìm kiếm HeyGen
Đăng nhập vào n8n của bạn, mở bất kỳ quy trình làm việc nào trong trình chỉnh sửa và nhấp vào dấu + ở góc trên bên phải để mở bảng Nodes. Tìm kiếm HeyGen và chọn node HeyGen đã được xác minh để thêm nó vào canvas của bạn.
Hoàn tất thiết lập thông tin xác thực của chủ sở hữu phiên bản
Các node đã được xác minh chỉ cần được thiết lập một lần bởi chủ sở hữu instance n8n. Chủ sở hữu thêm khóa API HeyGen của bạn — có tại heygen.com/settings/api — vào kho thông tin xác thực của instance. Sau khi lưu, node sẽ khả dụng cho tất cả người dùng mà không cần cấu hình thêm.
Cấu hình node với avatar, kịch bản và giọng nói của bạn
Trong phần cài đặt node HeyGen, hãy chọn ID avatar và giọng nói từ thư viện tài khoản HeyGen của bạn, chọn ngôn ngữ, rồi kết nối phần nội dung kịch bản — nhập trực tiếp hoặc lấy từ đầu ra của một node trước đó, chẳng hạn như node OpenAI hoặc Google Sheets.
Thêm một nút Chờ, sau đó định tuyến đầu ra video
Video HeyGen cần một chút thời gian để render. Thêm một nút Wait sau HeyGen để kiểm tra trạng thái hoàn tất, rồi chuyển tiếp đầu ra video_url xuống các bước sau tới bất kỳ ứng dụng nào trong hơn 1.000 ứng dụng được kết nối của n8n.
Các đầu vào và đầu ra của nút HeyGen
Mỗi đầu vào cho node HeyGen có thể được nhập trực tiếp hoặc được ánh xạ động từ bất kỳ node phía trước nào; một hàng trong bảng tính, một phản hồi từ AI, một trường trong biểu mẫu hoặc một payload từ webhook.
avatar_id
ID của avatar cần sử dụng. Tìm ID avatar trong thư viện tài khoản HeyGen của bạn hoặc thông qua thao tác node Get Avatars.
kịch bản
Văn bản mà avatar sẽ nói. Có thể được nhập trực tiếp hoặc lấy từ một nút phía trước (ví dụ: đầu ra từ OpenAI, một ô trong Sheets, hoặc một trường trong nội dung webhook).
voice_id
Giọng nói mà avatar sử dụng. Lấy các ID giọng nói hiện có bằng thao tác Get Voices hoặc tham chiếu đến một giọng nói đã được lưu trong tài khoản của bạn.
ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ cho phần thuyết minh (ví dụ: en, es, ja). Mặc định là tiếng Anh. Hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ.
kích thước
Tỷ lệ khung hình đầu ra. Hãy dùng ngang, dọc hoặc vuông tùy theo nền tảng đích.
nền
Một mã màu hex hoặc URL hình ảnh để dùng làm nền video. Ánh xạ giá trị này từ một nút thương hiệu hoặc một ô trong Sheets để thay đổi nền cho từng video.
Những nhóm nào tự động hóa với HeyGen trong n8n
Bất kỳ quy trình nào tạo ra một kịch bản từ kích hoạt trong CRM, một biểu mẫu, một lịch hẹn hoặc một tác nhân AI giờ đây đều có thể tạo ra một video ở bước cuối cùng.
Tin tức và nội dung tự động hóa
Lấy nội dung từ nguồn RSS hoặc bản tin, chuyển nội dung đó vào một nút OpenAI để viết kịch bản, tạo video avatar HeyGen, rồi đăng lên TikTok, Instagram Reels hoặc YouTube Shorts hoàn toàn tự động, theo lịch đã đặt.
Video tiếp cận cá nhân hóa ở quy mô lớn
Kích hoạt một quy trình làm việc từ sự kiện trong CRM hoặc lead mới, dùng một nút AI để viết kịch bản cá nhân hóa cho từng khách hàng tiềm năng, tạo video avatar HeyGen và gửi qua email hoặc LinkedIn mà không cần bất kỳ thao tác ghi hình thủ công nào.
Tự động hóa các bản tóm tắt và báo cáo
Lấy số liệu từ Google Sheets, cơ sở dữ liệu hoặc công cụ phân tích, soạn thảo bản tóm tắt bằng một nút AI, tạo video tóm tắt trên HeyGen và đăng lên Slack hoặc gửi email cho các bên liên quan mỗi tuần, mà không cần đụng đến máy quay.
Nội dung đào tạo và hội nhập nhân viên
Kích hoạt quy trình làm việc khi có người dùng mới đăng ký hoặc thành viên mới gia nhập nhóm, tạo một video onboarding cá nhân hóa với HeyGen và gửi thẳng vào hộp thư của họ, giúp mở rộng hoạt động L&D mà không tốn thêm nguồn lực từ đội ngũ L&D.
Quy trình nội dung đa ngôn ngữ
Dịch một kịch bản bằng một nút ngôn ngữ, truyền từng biến thể sang một nút HeyGen với giọng đọc tương ứng, và tạo video avatar bản địa hóa cho mọi thị trường trong cùng một lần chạy quy trình làm việc, mà không cần thu âm lại bất cứ thứ gì.
