Khi bạn nhập một prompt nhắc đến cả một cuộc họp Granola và một video HeyGen trong cùng một câu, Claude sẽ xác định các công cụ cần dùng và gọi chúng tuần tự: trước tiên đọc lịch sử cuộc họp của bạn từ Granola, sau đó tạo video bằng HeyGen.

Claude gọi list_meetings để tìm đúng cuộc họp theo tên, ngày hoặc người tham dự, sau đó dùng get_meetings để lấy toàn bộ ghi chú. Từ nội dung đó, Claude viết một kịch bản có độ dài phù hợp với video, rồi chuyển nó cho create_video_agent. Agent sẽ xử lý phần còn lại và bạn sẽ nhận được một video trong thư viện HeyGen của mình khi quá trình render hoàn tất.