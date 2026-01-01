HeyGen x Granola
Granola ghi lại mọi điều được nói trong các cuộc họp của bạn. HeyGen biến chúng thành một video sống động với avatar và giọng nói. Được kết nối với Claude thông qua MCP, chỉ cần một lời nhắc duy nhất là bạn có thể chuyển từ ghi chú cuộc gọi sang một video hoàn chỉnh có thuyết minh.
Granola thấu hiểu bối cảnh, HeyGen tạo nên video
Khi bạn nhập một prompt nhắc đến cả một cuộc họp Granola và một video HeyGen trong cùng một câu, Claude sẽ xác định các công cụ cần dùng và gọi chúng tuần tự: trước tiên đọc lịch sử cuộc họp của bạn từ Granola, sau đó tạo video bằng HeyGen.
Claude gọi list_meetings để tìm đúng cuộc họp theo tên, ngày hoặc người tham dự, sau đó dùng get_meetings để lấy toàn bộ ghi chú. Từ nội dung đó, Claude viết một kịch bản có độ dài phù hợp với video, rồi chuyển nó cho create_video_agent. Agent sẽ xử lý phần còn lại và bạn sẽ nhận được một video trong thư viện HeyGen của mình khi quá trình render hoàn tất.
“Lấy cuộc họp Granola gần nhất của tôi và biến nó thành một video HeyGen dài 60 giây để tôi có thể gửi vào Slack cho những người đã không tham dự.”
Kết nối Granola trong Claude Connectors
Trong Claude, vào menu góc trên bên trái → Customize → Connectors. Nhấp vào dấu +, sau đó chọn Browse connectors, tìm Granola và nhấp vào dấu +. Một trang đăng nhập sẽ mở ra — hãy đăng nhập vào tài khoản Granola của bạn để cấp quyền truy cập cho Claude. Đối với Claude Code, chạy lệnh: claude mcp add granola --transport http https://mcp.granola.ai/mcp
Thêm HeyGen làm trình kết nối tùy chỉnh
Truy cập developers.heygen.com/mcp/overview và sao chép MCP endpoint URL. Quay lại Claude Connectors, nhấp + → Add custom connector, đặt tên là HeyGen, rồi dán endpoint: https://mcp.heygen.com/mcp/v1/
Đảm bảo cả hai đầu nối đều được bật
Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, hãy xác nhận rằng cả hai connector Granola và HeyGen đều đã được bật trong phiên Claude đang hoạt động của bạn. Cả hai phải được kích hoạt cùng lúc để Claude có thể gọi chúng trong cùng một quy trình làm việc. Bạn có thể kiểm tra những công cụ nào đang khả dụng bằng cách hỏi Claude: Bạn có quyền truy cập vào những công cụ MCP nào?
Chạy prompt đầu tiên của bạn và lấy URL phiên làm việc
Hãy thử lời nhắc hành động ở trên, hoặc bắt đầu với: Lấy cuộc họp Granola gần nhất của tôi và biến nó thành một video HeyGen dài 60 giây để tôi có thể gửi vào Slack.
Ba hệ thống kết nối chỉ với một lời nhắc
Claude đóng vai trò là bộ điều phối, đọc dữ liệu từ Granola, phân tích nội dung và ghi vào HeyGen. Cả hai công cụ đều không biết đến sự tồn tại của nhau. Claude chính là chiếc cầu nối.
Granola tạo nên hương vị điểm nhấn
Cung cấp lịch sử cuộc họp dưới dạng các công cụ có thể truy vấn. Claude đọc ghi chú, bản ghi và danh sách người tham dự từ đây.
Claude đọc ngữ cảnh
Điều phối cả hai MCP. Tóm tắt ghi chú thành một kịch bản và gọi HeyGen để tạo video.
HeyGen tạo ra video
Nhận prompt và dựng video. Trả về trạng thái và ID video khi hoàn tất.
Các công cụ mà Claude thực sự sử dụng
Mọi công cụ được liệt kê ở đây đều là có thật, dựa trên tài liệu MCP đã được công bố cho cả Granola và HeyGen. Claude sẽ chọn và sắp xếp chúng dựa trên những gì yêu cầu trong lời nhắc của bạn.
danh_sach_cuoc_hop
Quét danh sách cuộc họp của bạn theo tiêu đề, ngày hoặc người tham dự. Trả về ID cuộc họp, tiêu đề, ngày và người tham gia. Với các gói trả phí, bao gồm cả ghi chú được chia sẻ với bạn và có thể lọc theo thư mục.
get_meetings
Truy xuất toàn bộ nội dung cuộc họp theo ID — ghi chú riêng tư, ghi chú được AI nâng cao, người tham dự. Đây là công cụ lấy phần nội dung thực sự của cuộc họp mà Claude sử dụng để viết kịch bản video.
query_granola_meetings
Trò chuyện trực tiếp với các ghi chú Granola của bạn. Hữu ích cho những câu hỏi mở như “chúng ta đã quyết định gì về giá cho tất cả các cuộc gọi của tôi trong tháng trước?”
lấy_bản_ghi_cuộc_họp
Phóng to vào bản chép lời gốc với nhận diện người nói. Hữu ích khi bạn cần trích dẫn chính xác cho kịch bản video thay vì dùng ghi chú đã được AI tóm tắt.
tạo_video_agent
Tạo video one-shot từ một đoạn mô tả. Agent sẽ tự động xử lý việc viết kịch bản, chọn avatar, dàn dựng cảnh quay và render.
get_video_agent_session
Lấy trạng thái, tiến độ và video_id cho một phiên agent đang hoạt động. Claude gọi endpoint này sau create_video_agent để biết khi nào video sẵn sàng và lấy URL tải xuống.
tạo_video_từ_avatar
Tạo video một cách tường minh bằng cách sử dụng ID avatar cụ thể, ID giọng nói và kịch bản văn bản. Hãy dùng tùy chọn này thay cho create_video_agent khi bạn muốn kiểm soát trực tiếp diện mạo avatar và lựa chọn giọng nói.
thiết_kế_giọng_nói
Tìm các giọng đọc khớp với mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trả về tối đa 3 kết quả phù hợp. Hữu ích cho các prompt không nhắc đến một giọng đọc cụ thể.
tạo_bản_dịch_video
Dịch một video đã tạo sang một hoặc nhiều ngôn ngữ đích với công nghệ nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Hãy xâu chuỗi bước này sau create_video_agent để tạo các video tóm tắt đa ngôn ngữ.
Biến các cuộc họp thành động lực tiến bước
Mục tiêu không chỉ là một video tóm tắt. Đó phải là một video khiến các bên liên quan cần thiết chủ động tham gia và hành động đúng hạn, kể cả những người không có mặt trong cuộc gọi.
Các hạng mục hành động trong cuộc họp
Quy trình cốt lõi: lấy cuộc họp mới nhất, tạo một video 60 giây mở đầu bằng kết quả chính, đi qua từng quyết định, nêu rõ từng người phụ trách theo tên cùng nhiệm vụ và thời hạn của họ, và kết thúc bằng một yêu cầu cụ thể duy nhất. Sau đó gửi nó vào Slack.
Các buổi họp báo cáo cho các bên liên quan
Trích xuất ghi chú từ các cuộc họp chiến lược, ra mắt sản phẩm hoặc họp lãnh đạo và tạo một video thuyết minh dành cho những người cần hành động nhưng không có mặt. Không phải bản tóm tắt chung chung, mà là lời nhắc trực tiếp về những gì họ cần nắm được và phải thực hiện.
Quyết định về ra mắt và dự án
Khi chiến lược ra mắt, định hướng dự án hoặc một quyết định quan trọng được chốt trong cuộc họp, hãy tạo một video để truyền đạt rõ ràng quyết định đó: ai phụ trách phần nào của đợt ra mắt, điều gì đã được chốt, và những nội dung nào vẫn cần thêm ý kiến, cần hoàn thành trước thời hạn nào.
Trách nhiệm xuyên suốt giữa các cuộc họp
Sử dụng query_granola_meetings để hiển thị các hạng mục hành động vẫn còn mở trên nhiều cuộc gọi, sau đó tạo một video nêu rõ từng người phụ trách còn tồn đọng và từng nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Tóm tắt cuộc họp đa ngôn ngữ
Tạo video các hạng mục hành động từ ghi chú Granola bằng tiếng Anh, sau đó nối tiếp với create_video_translation cho các phiên bản quốc tế — cùng các điểm nhấn, đúng ngôn ngữ của họ, khớp khẩu hình — chỉ từ một prompt Claude.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.