HeyGen x Claude
Claude viết kịch bản. HeyGen xuất xưởng video. Dù bạn đang ở Claude.ai, Claude Desktop hay Claude Code, bạn chỉ cần một prompt nữa là có ngay video hoàn chỉnh với avatar thuyết minh.
Từ lời nhắc đến video ngay trong Claude
Trước khi có tích hợp này, quy trình làm việc trông như sau: viết kịch bản trong Claude, sao chép, mở HeyGen, dán vào, cấu hình avatar của bạn, tạo video, chờ đợi, tải xuống, chia sẻ. Mỗi bước đều làm thủ công. Mỗi bước đều là một lần chuyển ngữ cảnh. Giờ đây Claude xử lý trọn vẹn toàn bộ vòng lặp.
Giờ đây Claude xử lý toàn bộ quy trình. Bạn chỉ cần mô tả điều mình cần. Claude viết kịch bản, gọi các công cụ video của HeyGen qua MCP, theo dõi quá trình render và trả lại cho bạn một đường link có thể chia sẻ, tất cả trong một cuộc trò chuyện duy nhất, mà bạn không cần rời khỏi Claude.
“Viết một video giải thích dài 45 giây về quy trình onboarding mới của chúng tôi dành cho khách hàng doanh nghiệp. Hãy sử dụng avatar giám đốc điều hành.”
Chuẩn bị sẵn một tài khoản HeyGen
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản miễn phí tại heygen.com. Tất cả gói đều hỗ trợ MCP và Skills. Việc tạo video sẽ sử dụng số dư tín dụng cao cấp hiện có của bạn. Không có thêm chi phí nào cho chính phần tích hợp.
Chọn giao diện Claude của bạn
Claude.ai: Vào mục Connectors và thêm HeyGen. Claude Desktop: Thêm máy chủ MCP của HeyGen vào cấu hình desktop của bạn. Claude Code: Chạy lệnh npx skills add heygen-com/skills trong terminal của bạn.
Xác thực tài khoản của bạn
Đối với Claude.ai và Claude Desktop, hãy cấp quyền cho HeyGen thông qua màn hình chấp thuận OAuth. Không cần API key. Đối với Claude Code, hãy đặt HEYGEN_API_KEY của bạn làm biến môi trường.
Tạo video đầu tiên của bạn
Trong Claude.ai hoặc ứng dụng Desktop, bạn chỉ cần mô tả trong khung chat video mà bạn muốn tạo. Trong Claude Code, hãy dán prompt đầu tiên của bạn và xem Claude tự động nghiên cứu, viết kịch bản và tạo ra một video hoàn chỉnh.
Chọn giao diện Claude của bạn
HeyGen hoạt động trên mọi môi trường Claude. Mỗi phương thức tích hợp được tối ưu cho một kiểu người dùng khác nhau.
Claude.ai & Máy tính để bàn
Thêm HeyGen làm trình kết nối trực tiếp trong Claude.ai hoặc Claude Desktop. Xác thực một lần bằng OAuth — không cần khóa API, không cần thiết lập — và bắt đầu tạo video từ bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Claude Desktop (nâng cao)
Chạy máy chủ MCP của HeyGen cục bộ và kết nối nó với Claude Desktop để tích hợp sâu hơn. Lý tưởng cho các nhóm muốn toàn quyền kiểm soát cấu hình của mình hoặc các quy trình làm việc on-premise.
Claude Code
Cài đặt HeyGen Skills vào Claude Code và biến terminal của bạn thành một quy trình sản xuất video hoàn chỉnh. Nghiên cứu, viết, tạo và dịch — tất cả chỉ từ một prompt duy nhất.
Những gì bạn có thể xây dựng
Khả năng nghiên cứu, lập luận và viết của Claude — khi kết hợp với khả năng sản xuất video của HeyGen — mở ra những quy trình làm việc trước đây là bất khả thi khi hai công cụ này còn tách biệt trên các tab khác nhau.
Từ nghiên cứu đến video
Yêu cầu Claude nghiên cứu một chủ đề, soạn thảo kịch bản và sản xuất video. Claude Code với HeyGen Skills có thể nhận một yêu cầu duy nhất và tạo ra nhiều video hoàn chỉnh.
Các phiên bản đa ngôn ngữ tức thì
Sau khi tạo xong video, hãy yêu cầu Claude dịch và render lại video đó sang bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ bằng tính năng dịch đồng bộ khẩu hình của HeyGen — tất cả chỉ từ một tin nhắn tiếp theo.
Tự động hóa sản xuất khóa học
Cung cấp giáo trình. Claude Code với HeyGen Skills sẽ nghiên cứu từng mô-đun, viết kịch bản và tạo các video bài giảng do avatar dẫn dắt.
Video tiếp cận được cá nhân hóa
Claude viết một kịch bản được cá nhân hóa cho từng khách hàng tiềm năng. HeyGen tạo một video avatar độc nhất cho từng liên hệ. Claude Code có thể chạy quy trình này cho hàng trăm khách hàng tiềm năng.
Thông báo sản phẩm
Cung cấp ghi chú phát hành của bạn cho Claude. Claude sẽ viết kịch bản, gọi HeyGen để tạo video avatar lãnh đạo và trả về một đường dẫn sẵn sàng chia sẻ qua Slack hoặc email.
Bắt đầu tạo video với AI
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.