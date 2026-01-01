HeyGen x Autohive

Mỗi tác nhân Autohive đều có một bảng điều khiển khả năng. Bật HeyGen lên và tác nhân đó sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ bộ công cụ sản xuất video của HeyGen, bao gồm danh sách avatar, lựa chọn giọng nói, tạo avatar từ ảnh, tạo video và kiểm tra trạng thái. Tất cả đều có thể vận hành bằng ngôn ngữ tự nhiên trong hội thoại hoặc dưới dạng các bước trong một quy trình làm việc tự động.

Bạn không cần cấu hình các lệnh gọi API hay viết JSON. Bạn chỉ cần nói với agent bằng tiếng Anh đơn giản rằng bạn cần gì. Agent sẽ tự xác định nên dùng công cụ HeyGen nào, gọi công cụ đó, rồi trả về đường dẫn video đã hoàn chỉnh vào không gian làm việc của bạn, sẵn sàng để nhúng vào email, đưa vào CRM hoặc chia sẻ với khách hàng.