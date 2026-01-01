HeyGen x Autohive
Các tác nhân Autohive xử lý công việc kinh doanh của bạn. Giờ đây, chúng cũng có thể xử lý công việc video của bạn. Bật HeyGen như một khả năng của tác nhân và các đồng đội AI của bạn có thể tạo video avatar, tạo ảnh avatar và sản xuất nội dung đúng chuẩn thương hiệu.
Bật HeyGen lên và để các tư vấn viên của bạn lo phần còn lại
Mỗi tác nhân Autohive đều có một bảng điều khiển khả năng. Bật HeyGen lên và tác nhân đó sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ bộ công cụ sản xuất video của HeyGen, bao gồm danh sách avatar, lựa chọn giọng nói, tạo avatar từ ảnh, tạo video và kiểm tra trạng thái. Tất cả đều có thể vận hành bằng ngôn ngữ tự nhiên trong hội thoại hoặc dưới dạng các bước trong một quy trình làm việc tự động.
Bạn không cần cấu hình các lệnh gọi API hay viết JSON. Bạn chỉ cần nói với agent bằng tiếng Anh đơn giản rằng bạn cần gì. Agent sẽ tự xác định nên dùng công cụ HeyGen nào, gọi công cụ đó, rồi trả về đường dẫn video đã hoàn chỉnh vào không gian làm việc của bạn, sẵn sàng để nhúng vào email, đưa vào CRM hoặc chia sẻ với khách hàng.
“Tạo một video cập nhật sản phẩm dài 45 giây dành cho khách hàng doanh nghiệp. Sử dụng avatar lãnh đạo, giọng điệu chuyên nghiệp, tiếng Anh.”
Kết nối HeyGen với không gian làm việc Autohive của bạn
Trong Autohive, đi tới Hồ sơ của bạn → Kết nối hoặc Quản lý workspace. Tìm thẻ tích hợp HeyGen và nhấp vào Kết nối. Bạn sẽ được yêu cầu cấp quyền bằng HeyGen API key của mình trong phần Cài đặt → API trong HeyGen.
Mở một tác nhân và bật HeyGen
Mở bất kỳ agent hiện có nào và vào Cài đặt agent → Thêm khả năng. Bật khả năng HeyGen. Bạn có thể chọn những công cụ HeyGen cụ thể mà agent đó được phép sử dụng, hoặc bật tất cả cùng lúc.
Nhập yêu cầu cho tác nhân bằng ngôn ngữ tự nhiên
Không cần cấu hình gì thêm. Hãy bắt đầu trò chuyện với tác nhân và mô tả video bạn cần, chẳng hạn như phong cách avatar, giọng điệu, ngôn ngữ, định hướng kịch bản. Tác nhân sẽ chọn đúng công cụ HeyGen và thực hiện yêu cầu cho bạn.
Sử dụng trong quy trình làm việc và các tác vụ theo lịch
Ngoài các cuộc trò chuyện trực tiếp, hãy thêm các bước HeyGen vào Autohive Workflows và Scheduled Tasks để việc tạo video có thể chạy tự động như một phần trong các quy trình tự động hóa kinh doanh hiện có của bạn mà không cần kích hoạt thủ công.
Những gì các nhân viên của bạn có thể làm với HeyGen
Chỉ cần bật tính năng này một lần cho mỗi tác nhân, tất cả các công cụ bên dưới sẽ có thể được sử dụng thông qua ngôn ngữ tự nhiên trong các cuộc hội thoại, quy trình làm việc đã lên lịch và các tác vụ tự động.
Tạo video avatar
Tạo video avatar chuyên nghiệp với nhiều cảnh, kèm văn bản tùy chỉnh, phông nền, lồng tiếng và lớp phủ chỉ từ một hướng dẫn đơn giản gửi cho agent của bạn.
Tạo video avatar ảnh
Tạo video nhân vật nói chuyện từ một bức ảnh duy nhất với khả năng tùy chỉnh độ tuổi, giới tính, sắc tộc, tư thế và phong cách. Không cần quay video.
Duyệt và chọn avatar
Liệt kê tất cả avatar có sẵn và avatar tùy chỉnh trong tài khoản HeyGen của bạn, lấy thông tin chi tiết và URL xem trước, và để agent chọn avatar phù hợp nhất cho công việc.
Truy cập hàng trăm giọng nói
Duyệt giọng đọc theo ngôn ngữ, giới tính, độ tuổi và cảm xúc, bao gồm cả giọng vùng miền và phương ngữ, để tác nhân của bạn tự động chọn giọng phù hợp nhất cho từng video.
Theo dõi và truy xuất các video đã hoàn thành
Kiểm tra tiến độ render và lấy URL tải xuống khi hoàn tất. Có thể dùng như một bước tiếp theo trong bất kỳ quy trình nào cần chuyển tiếp liên kết video sang một công cụ khác.
Ngôn ngữ bản địa cho mọi thị trường
Khám phá các ngôn ngữ và giọng vùng miền hiện có để tạo video bằng đúng biến thể ngôn ngữ cho mọi nhóm khán giả, chỉ với một câu lệnh cho tác nhân.
Các tác vụ mà tác nhân của bạn giờ có thể xử lý trọn vẹn từ đầu đến cuối
Những công việc trước đây luôn kết thúc bằng câu “...và rồi cần có ai đó quay video” giờ không còn vướng mắc ở đó nữa. Tác nhân sẽ xử lý trọn vẹn cho đến khi tạo ra một đường dẫn video hoàn chỉnh.
Tái sử dụng nội dung tự động
Một tác nhân sẽ chuyển lời một podcast thành văn bản, viết bản tóm tắt, rồi tạo ra phiên bản video được thuyết minh bằng avatar, biến một nội dung thành nhiều định dạng khác nhau mà không cần bất kỳ bước can thiệp thủ công nào ở giữa.
Tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa
Một nhân viên kinh doanh lấy dữ liệu khách hàng tiềm năng, viết một kịch bản được cá nhân hóa và tạo một video avatar HeyGen cho từng liên hệ, được gửi đi như một phần của quy trình tiếp cận hoạt động theo lịch đã định.
Video đào tạo theo yêu cầu
Một chuyên viên L&D phản hồi các yêu cầu đào tạo bằng cách tạo nhanh một video giải thích ngắn có avatar thuyết minh về bất kỳ chủ đề nào. Không cần chờ quy trình sản xuất, không cần sắp lịch. Chỉ mất vài phút là có ngay video hoàn chỉnh.
Nội dung đa ngôn ngữ ở quy mô lớn
Sau khi tạo xong một video, hãy yêu cầu cùng một tác nhân tạo thêm các phiên bản bằng những ngôn ngữ khác, sử dụng dữ liệu giọng nói theo vùng của HeyGen. Một tác nhân, nhiều thị trường, không cần thu âm lại.
Quy trình làm việc cho việc hướng dẫn khách hàng mới
Khi một khách hàng mới được thêm vào hệ thống của bạn, một quy trình làm việc Autohive được lên lịch sẽ kích hoạt một video chào mừng từ HeyGen, được cá nhân hóa với tên và sản phẩm của họ, được gửi đi trước khi có bất kỳ sự can thiệp nào từ con người.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Xem cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.