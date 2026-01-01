Chương trình Đại sứ HeyGen
Chương trình Đại sứ HeyGen là một cơ hội tuyển chọn dựa trên đơn ứng tuyển, dành cho những doanh nhân, nhà tiếp thị, nhà giáo dục và nhà sáng tạo nội dung tri thức nổi bật, nhằm trở thành những người dẫn đầu trong tương lai của lĩnh vực sáng tạo video ứng dụng AI.
Tổng quan chương trình
Chúng tôi đang mời một nhóm nhỏ những người có tầm nhìn trở thành Đại sứ. Bạn sẽ là một phần của cộng đồng những nhà sáng tạo đổi mới, đang tái định hình cách thế giới giao tiếp. Bạn sẽ xây dựng cộng đồng, khơi dậy ý tưởng và góp phần định hình những gì sẽ đến tiếp theo.
This is a rolling application. We'll review submissions on an ongoing basis and get back to you within 4-6 weeks.
Những việc bạn sẽ làm
Tổ chức những buổi gặp gỡ truyền cảm hứng, sát với đời thực
Từ các hội thảo video AI đến những sự kiện kết nối cộng đồng, hãy quy tụ những nhà đổi mới trong cộng đồng của bạn để cùng khám phá tương lai của nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh.
Quảng bá HeyGen trong mạng lưới của bạn
Giúp đồng nghiệp, đội nhóm và tổ chức của bạn khám phá những cách thiết thực để tích hợp video AI vào các quy trình làm việc trong kinh doanh, giáo dục và sáng tạo của họ.
Dẫn dắt những cộng đồng sôi động tại địa phương hoặc trực tuyến
Xây dựng các nhóm địa phương gồm những nhà sáng tạo, chuyên gia công nghệ và người kể chuyện hào hứng khám phá video AI cùng nhau thông qua các buổi gặp mặt định kỳ, diễn đàn trực tuyến hoặc các dự án hợp tác.
Tạo và chia sẻ nội dung sáng tạo
Sử dụng các tính năng mới nhất của HeyGen để trình diễn những gì có thể thực hiện và truyền cảm hứng cho người khác đổi mới, đồng thời chia sẻ phản hồi của bạn với đội ngũ sản phẩm HeyGen.
Việc trở thành đại sứ không chỉ mang lại cho tôi những công cụ sáng tạo mới, mà còn là một nền tảng để trao quyền cho người khác và cho thấy cách AI có thể giúp việc kể chuyện, giáo dục và khởi nghiệp trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người.”
Lợi ích
Sự công nhận chuyên nghiệp
Nhận được sự ghi nhận chuyên nghiệp với huy hiệu Đại sứ chính thức để chia sẻ trên mạng xã hội.
Kinh nghiệm lãnh đạo
Kinh nghiệm lãnh đạo giúp làm đẹp hồ sơ trong lĩnh vực tạo video AI và xây dựng cộng đồng.
Các khoản tài trợ để bảo trợ
Nộp đơn xin tài trợ để tổ chức các hội thảo và sự kiện video AI của bạn.
Tín dụng HeyGen
Nhận thêm tín dụng tạo nội dung HeyGen miễn phí để tạo nhiều video hơn.
Tư cách thành viên độc quyền
Tư cách thành viên độc quyền trong cộng đồng Đại sứ riêng tư để kết nối và nhận hỗ trợ.
Cơ hội được xuất hiện nổi bật
Cơ hội được xuất hiện trên HeyGen thông qua các bài blog, mạng xã hội và bản tin email.
Cơ hội diễn thuyết
Lời mời tham dự hoặc phát biểu tại các sự kiện độc quyền của HeyGen, cả trực tuyến và trực tiếp.
Truy cập trực tiếp vào đội ngũ HeyGen
Nhận quyền truy cập trực tiếp vào đội ngũ HeyGen
Gửi phản hồi về sản phẩm
Cơ hội để người dùng đóng góp ý kiến về sản phẩm và tính năng.
Nộp đơn ngay
Chúng tôi đang tuyển chọn một nhóm Đại sứ nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng lớn. Nếu bạn sẵn sàng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực tạo video bằng AI, hãy nộp đơn ngay hôm nay. Hồ sơ được xét duyệt liên tục, thường trong vòng 4 tuần kể từ khi gửi.